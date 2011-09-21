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Кому на Руси жить хорошо

№ 37(278) от 22.09.2011 [«Аргументы Недели », Николай УХТИН ]

Кому на Руси жить хорошо

Осужденный на пожизненное заключение экс-сенатор Игорь Изместьев готов рассказать о теневых схемах клана Рахимовых.

Мы хотим жить хорошо, или Вместо предисловия

«Мы должны создать антикоррупционный стандарт поведения. Без этого ничего не будет. Ведь в развитых странах, как мы обычно говорим, в странах с высокой правовой культурой, взяток не берут не только потому, что боятся, но и в том числе потому, что это невыгодно, это разрушает карьеру до конца. И это, может быть, самый сильный стимул.

Надо заниматься и правовым просвещением. Органы правопорядка должны в этом участвовать, средства массовой информации, общественные организации должны тоже сказать свое слово в этой сфере.

В общем, хватит ждать. Коррупция превратилась в системную проблему. И этой системной проблеме мы обязаны противопоставить системный ответ».

Из вступительного слова Президента РФ Дмитрия Медведева на совещании по проблемам противодействия коррупции, 19 мая 2008 года, Москва, Кремль.

Жить – хорошо…

Муртаза Рахимов 17 лет правил Республикой Башкортостан (с 12 декабря 1993 года по 15 июля 2010-го). После «добровольной» отставки с 22 октября 2010 года возглавил (стал председателем Совета) Благотворительный фонд «УРАЛ», контролирующий 63 млрд. руб., вырученных от продажи башкирской нефтянки в 2009 году – ОАО «АНК «Башнефть», уфимских нефтеперерабатывающих заводов и ОАО «Башкирнефтепродукт». По собственной информации, за период с апреля 2006-го по август 2011 года фонд направил на благотворительность 12 066 367 267  (двенадцать миллиардов шестьдесят шесть миллионов триста шестьдесят семь тысяч двести шестьдесят семь) рублей.

…а хорошо жить – еще лучше

Единственный сын Муртазы Рахимова – Урал Муртазович. В 2003 году создал компанию «Башкирский капитал», в которой чудесным образом оказались контрольные пакеты акций предприятий ТЭК Башкирии. В 2009 году АФК «Система» купила эти пакеты. Первые 2 млрд. долл. были выплачены сразу, а оставшиеся 500 млн. позже. В 2010 году 2 млрд. долл. от АФК «Система» были перечислены в благотворительный фонд «Урал». Урал Рахимов – в списке «200 богатейших бизнесменов России – 2011» журнала Forbes – 191-е место с капиталом в 500 млн. долларов. В 2009 году покинул Россию и живет, по некоторым данным, в Австрии или Эстонии.

Единственный непонятный момент во всей этой истории – в честь какого Урала назван фонд?

Хотя нет, есть еще один мелкий вопрос – а правда ли то, что реальная стоимость башкирского ТЭКа в 2009 году составляла около 15 млрд. долл., а не 2,5, уплаченных Системой?

Так как же это – жить хорошо?

Игорь Изместьев 21 декабря 2001 года был выбран представителем Госсобрания Башкирии в Совете Федерации. В декабре 2010 года был осужден пожизненно по целому «букету» статей. «Аргументы неделi» уже неоднократно писали об этом деле.

Правозащитники России уже устали бить челом Президенту РФ, указывая на шитые белыми нитками «доказательства». Передано уже третье (!) прошение. Воз и ныне там.

Но речь сегодня не об этом. Хорошо ли, плохо ли, но Изместьев, испытав на собственной шкуре прелести современного судебного «состязательного» делопроизводства, категорически отказывается от роли «козла отпущения». Игорь Изместьев готов рассказать, как семья бывшего президента Башкирии присвоила республиканский ТЭК, заработав свыше 5 млрд. долларов. Еще раз – Изместьев из тюрьмы готов помочь обществу вскрыть наросты опутавшей всех и вся коррупции.

– Игорь Изместьев готов дать подробные показания о фактах хищения, которые совершил Урал Рахимов, сын бывшего руководителя Башкирии, – говорит руководитель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. – С тех пор прошло восемь лет, но по определенным эпизодам срок давности еще не истек. Изместьев в своем заявлении не указал конкретную схему хищения. Но в общих чертах речь идет о незаконном выводе федеральной собственности и создании офшорных компаний.

Вот только кому рассказать? Ведь все предыдущие показания Изместьева о фактах коррупции и хищений в Башкирии не были проверены следствием…

Мы будем жить хорошо? Или вместо заключения…

«Вы понимаете, что в нашей стране коррупция превратилась в способ существования огромного количества людей. Это печально, но это именно так. По сути, она превратилась в норму, повседневную норму жизни. Люди, которые сталкиваются с такого рода преступлениями, просто смирились с этим. Проще заплатить, чем возбуждать какие-то проблемы, обращаться в правоохранительные органы или в судебную систему. Те же, кто получает взятки, кто совершает коррупционные правонарушения, вообще не ощущают никаких рисков или считают эти риски пренебрежимыми. Так не должно быть».

Из вступительного слова Президента РФ Дмитрия Медведева на заседании Совета законодателей по вопросам законодательного обеспечения противодействия коррупции, 2 июля 2008 года, Москва.

Действительно – так быть не должно. Услышат ли заключенного Изместьева – вот в чем вопрос.

И еще… Удивляет в данной ситуации молчание «Уралов». Про вельможного бывшего владельца башкирского ТЭКа после 2009 года вообще нет никакой информации – где он, что делает, как радеет за свою малую родину.

А руководитель фонда «Урал» никак не комментирует вопросы и судебные иски башкирской общественности, требующих вернуть доходы и имущество от «прихватизированного» ТЭКа государству, народу. Видимо, уверен, что все можно купить, тем более что главный свидетель – Изместьев, сидел, сидит и будет сидеть.

А ведь действительно – человеку, владеющему важной информацией по этой теме «из первых рук», некому ее рассказать.

Кроме тюремных стен.

Никому не интересно?

Или, что более вероятно, те, «кому жить хорошо», думают, что остальные обойдутся.

Но так ведь не бывает?

 P.S. Впрочем, если те, кому положено и предписано спасать страну от коррупции, не услышат Игоря Изместьева, то «АН», во исполнение поручения Дмитрия Медведева, вынесенного во вступление данной статьи, обязательно донесут до общественности информацию.

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