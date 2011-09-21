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Покупки на всех

№ 37(278) от 22.09.2011 [«Аргументы Недели », Денис ТЕРЕНТЬЕВ ]

Покупки на всех

В расцвет эпохи потребления люди придумывают новые способы потреблять больше и дешевле. С учетом возможностей Интернета вернулась мода на обмен подержанными вещами. Совместные покупки вроде фотоаппарата или автомобильного прицепа делают уже не друзья, а совершенно незнакомые люди. Чтобы экономить на бензине, соседи-незнакомцы по очереди возят друг друга на работу и обратно. Додумались даже до того, чтобы обмениваться временем: сантехнику разумно потратить два часа, чтобы поменять кому-нибудь трубы, зато электрик сделает ему проводку, в которой сантехник ничего не понимает. По сути, россияне перенимают западный опыт, но со своими особенностями. 

Возьмите даром

У первого в стране банка времени советский лозунг: «От каждого по способностям – каждому по потребностям». Система полностью повторяет идею, которая уже 20 лет развивается по всему миру (в Японии, например, 820 банков времени): вы регистрируетесь на сайте, составляете перечень услуг, которые вы хотели бы получить и готовы оказать. В этом вся «фишка»: вам в радость варить супы, и вы потратите на это один час. Но вам нужно собрать диван. Профессионал сделает это тоже за час, а сами вы будете возиться двое суток.

– Речь идет не о натуральном обмене, наша задача выстроить цепочку из людей, – говорит координатор петербургского проекта «Каждому свое» Виктория Саурина. – Первый погулял с собакой второго, который перевел третьему документы с арабского, а тот положил четвертому ламинат. В конце концов, десятый поменял первому тормозную жидкость или подарил зимнию кожаную куртку. Сложность услуг неважна, мы учитываем только часы, которые можно тратить сразу, а можно копить. Наш проект благотворительный, он должен приучать людей к взаимопомощи. Расходы спонсора минимальны.

Похожим образом развивается идея одалживать вещи, которая имеет мало общего с традиционным прокатом. Понятно, что, когда вы покупаете перфоратор, вы на самом деле хотите купить дырку в стене. Аппарат стоит в магазине 5–7 тыс. рублей, в прокате его можно взять за 1100 рублей в сутки, оставив залог в 6500 рублей. В этом есть смысл?

– У меня на сайте можно бесплатно взять попользоваться что угодно: водолазные ласты на время отпуска или автомобильный прицеп, чтобы выехать на дачу, – рассказывает Ирина Андреева из Гатчины. – Я и сама готова одолжить любую свою вещь, которой редко пользуюсь. Во-первых, выручать людей приятно. Во-вторых, растет мой рейтинг на сайте, люди за меня голосуют, оставляют теплые комментарии. Соответственно, те, к кому я сама обращаюсь за помощью, охотнее отзываются – видно же, что я не мошенник.

Игорь из Выборга пишет, что после рождения сына не покупал ни колясок, ни детских кресел, ни игрушек – все взято в долг. Игорь подсчитал, что сэкономил 50–60 тыс. рублей. Андрей из Петербурга рассказывает, что, собираясь путешествовать по Франции, не стал покупать GPS-навигатор и фотоаппарат – взял попользоваться. На сэкономленные деньги еще десять дней путешествовал по Испании.

Свои чужие вещи

Вещи в складчину покупают теперь совсем незнакомые люди, которым помог найти друг друга Интернет. Программист Валерий Астахов рассказывает, что давно мечтал о хорошем велосипеде, но мечта стоила около 70 тыс. рублей. Но в Сети нашлись еще двое парней, живущих по соседству, похожего телосложения, которые мечтали о том же самом. В итоге им сделали скидку, каждый вложил по 20 тысяч, проблем с очередностью использования не возникает.

– Все эти темы с совместным использованием вещей дают еще один ощутимый бонус – знакомство и общение, – рассказывает Валентина Круглова. – Я, например, езжу в гипермаркет закупаться в девичьей компании из 10–15 человек. Во-первых, сумма покупки тут же уходит за 10 тысяч рублей, и нам дают максимальную скидку. Во-вторых, мы весело общаемся и обмениваемся кучей полезных советов.

На сайтах «экономов» уже никого не удивляют объявления типа «Ищу компаньонов для поездки на работу из Дегунино на Таганку». Каждый день рулить надоедает, а в метро некомфортно. Выход – объединяетесь в тройки и четверки и возите друг друга по очереди. Вдобавок экономите на бензине и получаете компанию для похода в бар около дома.

– В России до кризиса эти проекты почти не работали, – говорит социолог Сергей Прозоров. – Люди боялись давать в долг незнакомцам свои вещи, а потом жизнь прижала. Мы проводили исследование, и оказалось, что к советскому прошлому эта тенденция отношения не имеет: в эпоху колхозного сознания людям было важно знать, что эта вещь только их личная. Сегодня на первый план выходят практические соображения, помноженные на возможности Интернета.

Специалисты говорят, что это определенная психология – видеть в любой ситуации возможность сэкономить. Опасность в том, что некоторые бросаются выгадывать две копейки там, где можно просто больше зарабатывать и все купить. В Петербурге разразился небольшой скандал вокруг заведующей детским садом, которая пускала ночевать гастарбайтеров. Вероятно, она тоже видела упущенные возможности в пустых кроватях младшей группы.

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