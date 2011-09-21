Вагончик тронется – проблемы останутся?

Эта несколько переиначенная известная песенная формула, похоже, становится аксиомой. Сейчас, в канун заката отпускного сезона, отпускники продолжают осаждать ж/ д кассы за билетами, но там по давней советской традиции отвечают, что в основном есть билеты купе и СВ, а более дешевых и востребованных плацкартных нет. За 45 суток – пожалуйста. Но наше время так скоротечно и так непредсказуемо, что всякое может быть. И чтобы этого избежать, ОАО «РЖД» ровно год назад создало Федеральную пассажирскую компанию.

Ее создание председатель РОСПРОФЖЕЛ Николай Никифоров встретил с нескрываемым энтузиазмом и так откликнулся на это новшество: «Вновь создаваемая компания, – говорил он, – это публичная структура, по деятельности которой общество будет судить о работе всего железнодорожного транспорта. Поэтому мы все заинтересованы, чтобы это была компания, в которой аккумулированы все лучшие традиции железнодорожного транспорта, вместе с тем она должна соответствовать духу времени, чтобы удовлетворять потребности современного клиента. Поэтому в ней должны работать квалифицированные кадры с достойной зарплатой».

И такие кадры нашлись, руководить которыми был поставлен Владимир Каляпин. Правда, организацию продаж проездных документов ему не доверили, так как еще в 2005 году, будучи в роли заместителя начальника Горьковской железной дороги по пассажирской работе, он умудрился попасться на приписках, чтобы восполнить отставание от плана отправления пассажиров. Об этом писала тогда газета «Гудок», что и послужило причиной его отставки.

По прошествии пяти лет начальство решило попробовать его в другой ипостаси – в должности начальника управления организации перевозок багажа и грузобагажа Федеральной пассажирской дирекции.

Новые времена раскрепостили железнодорожников. На сегодняшний день железнодорожные перевозки из-за своего удобства и выгодных тарифов стали очень востребованными. Особую популярность получили коммерческие перевозки, когда почтово-багажный вагон цепляется к пассажирскому или скорому поезду. Преимущество такой грузоперевозки в том, что груз двигается с максимальной скоростью, поскольку пассажирская скорость выше грузовой. Все это быстро оценили многочисленные коммерческие структуры, выкупившие в свое время у Министерства обороны и у почтовиков грузовые вагоны.

Новая услуга пришлась по душе и грузоотправителям, и грузополучателям. Выгода заключалась прежде всего в экономии времени: не надо ждать формирования состава в определенном направлении. Появился груз, и его быстро оформляют в коммерческий вагон, который цепляют к поездам по давно известным маршрутам по всей стране.

Так предложение родило спрос. В новый вагонный бизнес пришло много коммерческих структур, а коммерческие структуры – это, как известно, деньги.

А их много не бывает. Той же газете «Гудок» Владимир Каляпин признавался в свое время, что ограничение отправления поездов определенной составностью связано с введением Прейскуранта 10‑02‑16 в 2009 году – он рассчитывается исходя из средней длины состава в 15 вагонов. По прейскуранту, коммерсанты будут рассчитываться с РЖД за инфраструктурную составляющую. Пока же они платят за пробег вагона – параметр экономически не обоснованный: затраты на один проследовавший полный состав сегодня окупаются в размере около 60%, если же количество вагонов снижается, расходы увеличиваются пропорционально.

Это газетное откровение Каляпина повергло коммерческое сообщество в глубокое раздумье. Из всего сказанного начальником управления организации перевозок стало понятно одно, что до полной окупаемости пробега состава не хватает 40%. Чего? Скорее всего, денег, только не понятно от чего?

Коммерсанты за свои отправляемые по маршруту вагоны платят сполна оговоренную сумму. Почему тогда эти недостающие проценты не были включены в официальный договор? Самые догадливые, чтобы не оказаться без колес для своих грузов, пошли по хорошо проторенной дорожке. Только по двум дорожкам Ярославского и Казанского направлений в месяц было выплачено почти по 3 миллиона рублей. А ведь таких направлений в Москве девять.

Не эти ли проблемы остаются на перроне, когда вагончик тронется? И стоят коммерсанты, почесывая затылки, вглядываясь в уходящие составы, вместе с которыми уезжают в неизвестную даль их кровные.