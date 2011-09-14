«Русский Шварценеггер» станет советником тульского губернатора

9 сентября звезда мирового бодибилдинга Александр Невский приехал в Тулу по приглашению губернатора Владимира Груздева. Еще совсем недавно Александр был одним из почетных гостей на инаугурации Владимира Груздева.

На этот раз глава региона пригласил спортсмена для обсуждения с ним ряда вопросов, связанных с развитием физической культуры и спорта в регионе, пропаганде здорового образа жизни. Владимир Груздев предложил Александру Невскому стать его советником по спорту на общественных началах. Предложение было с благодарностью принято, и известный спортсмен поделился теми проектами, которые он уже хотел бы реализовать на Тульской земле.

Один из них касается проведения в октябре в Туле Международного дня здоровья, в рамках которого планируется организовать чемпионаты по фитнесу, бодибилдингу, выставку спортивных товаров, бесплатные семинары, пригласить лучших спортсменов, фитнес-моделей, представителей боевых искусств, известных актеров. Также Невский выразил желание провести мастер-классы для тульских ребят и надеется, что представители других видов спорта поддержат эту инициативу.