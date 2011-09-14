Ягодные десерты
Лучшие рецепты национальной кухни
№ 36(277) от 15.09.2011 [ «Аргументы Недели » ]
И якуты, и буряты – народы-мясоеды. Суровые климатические условия жизни обусловили привычку к плотным блюдам. Что, однако, не исключает любви к десертам. Предлагаем попробовать сразу несколько традиционных ягодных вариаций.
Во-первых, возьмем щедрую горсть свежих или размороженных ягод и взобьем их в пену вместе со сливками. Получившийся мусс якуты называют керчик. Во-вторых, ягодный остаток соединим с маслом и молоком. Опять поработаем миксером и получим якутский же чохоон. Наконец, размелем черемуху в кофемолке, заварим ее кипятком, подсластим и подадим со сметаной. Это уже бурятское лакомство.
Нужно: 400 г ягод (брусники или клюквы), 100 г сушеной черемухи, 200 г сливочного масла, 200 г сметаны, 200 мл молока, 0,5 л сливок, 50 г сахара.
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