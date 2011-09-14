Ягодные десерты

И якуты, и буряты – народы-мясоеды. Суровые климатические условия жизни обусловили привычку к плотным блюдам. Что, однако, не исключает любви к десертам. Предлагаем попробовать сразу несколько традиционных ягодных вариаций.

Во-первых, возьмем щедрую горсть свежих или размороженных ягод и взобьем их в пену вместе со сливками. Получившийся мусс якуты называют керчик. Во-вторых, ягодный остаток соединим с маслом и молоком. Опять поработаем миксером и получим якутский же чохоон. Наконец, размелем черемуху в кофемолке, заварим ее кипятком, подсластим и подадим со сметаной. Это уже бурятское лакомство.