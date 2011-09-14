Профессиональная попрошайка

Именно так представляется новым знакомым жительница Камчатки Диана КУЧЕРЕНКО из эвенского села Анавгай. При этом на паперти Диана не стоит, вместе со своими родными занимается традиционным эвенским промыслом – оленеводством.

- Где, когда, а главное, зачем вы освоили профессию «попрошайки»?

– Наша община образована в 2005 году. Сначала на собственные средства мы купили первых 50 оленей. К концу 2007 года стадо увеличилось до 120 голов. На 2008 год дотации от государства мы получить не успели. Пришлось целых два года на голом энтузиазме содержать оленье звено. И только в 2009 году мы стали получать государственную поддержку. Но и оленей к этому времени прибавилось. Их уже стало 190 голов. А к январю 2010 года – аж 313! Это когда-то наши деды и прадеды тысячные стада отдали в колхозы – считай, подарили государству. Сейчас и 300 голов прокормить самим – не простое дело. Вот и приходится просить помощи.

– Как вы это делаете?

– Оказывается, просить – это целое искусство! Теперь я уже собаку на этом съела. Умею правильно составлять заявки, выбивать гранты, писать отчеты о потраченных средствах. Конечно, «попрошайничество» претит нашей природе, но иначе нельзя. Ведь это нужно для общего дела! Знаете, как горели глаза у наших оленеводов, когда мы купили первых оленей? Они их на руках готовы были носить!

– Какое нужно иметь стадо, чтобы перестать зависеть от государственных субсидий? Долго еще придется выступать в роли просителей?

– Более-менее «серьезное» стадо – тысяча голов. Думаю, мы подойдем к этой цифре лет через пять. Но просить все равно не перестанем: оленеводство – специфический вид животноводства. Прибыль приходит только один раз в году. И львиную ее долю съедают транспортные затраты. А вот лет через десять, когда в стаде будет уже пять тысяч голов, мы сможем сказать, что крепко встали на ноги. Благо, предпосылки для этого есть: люди хотят работать, молодежь и дети проявляют интерес. Значит, все получится!