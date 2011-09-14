Ремесло сарафанное

Началось все с того, что коллега, по дороге с деловой встречи в редакцию, в самом центре Москвы забежала в магазин и купила себе… сарафан. Когда она его примерила – я ахнула! Сидит идеально, стати добавляет, ничего лишнего не показывает. В таком и в мир, и в пир! «Это еще что! – разжигает интерес принарядившаяся. – Там столько костюмов! И для сцены, и для праздников. И во всем наша любимая народная тема».

Получив от счастливицы визитку, направляюсь на разведку в театральную мастерскую «Ирма-декор». И в результате выясняется, что сарафаны а-ля деревенские в столице нарасхват, пошив народных костюмов может быть делом прибыльным, а художники-модельеры считают себя прежде всего ремесленниками.

Любовь с интересом

– А я интервью вообще-то не даю, – с порога огорошила меня стильная дама – директор компании Ирина Малинина. – Человек я не красноречивый, не трибун. Привыкла раздавать конкретные задания.

Но за несколько секунд до того я заметила, что на двери надпись «Директор» кем-то от руки дополнена – «очень хороший». Так что меня показной строгостью уже не напугать.

– Да, отношения у нас тут почти семейные, – улыбнулась «разоблаченная» Ирина Михайловна. – Фирму делала для себя, потому что на работе проводишь большую часть жизни, и хочется, чтобы эта большая часть была интересной. И работать хочешь с людьми, которые тебе нравятся – это как минимум. А в идеале – чтобы тебя окружали люди, которых ты любишь.

То, что народный костюм будет главной темой в «Ирме-декор», поняли практически сразу. Но поначалу, двадцать лет назад, мастерская специализировалась на детских нарядах для карнавалов, праздников и сцены. За пару лет выработалась своя коллекция сценических русских костюмов. О фирме узнали, и постоянных заказов стало достаточно. Договорные отношения с творческими коллективами, безусловно, придают костюмному делу определенную стабильность. Но вот просчитать успешность коллекции «Городской фольклор», выставленной в свободную продажу в магазине компании, было невозможно.

– Даже гиганты модной индустрии сталкиваются с тем, что только двадцать процентов их идей востребованы покупателем. Мы рисковали, – признает госпожа Малинина. – Но нам самим народная тема очень нравится. Нравится она и нашим друзьям. Да и постоянные клиенты нередко хотят не только на сцене, но и в жизни выглядеть особо. Вот так, на свой страх и риск сделали свой «Городской фольклор». Два года в этом направлении работаем. Ищем. Хотим сделать бренд «Ирма-фолк-стайл», чтобы постоянно предлагать авторскую одежду в русском стиле. Даже лозунг придумали: «Одевайтесь по-русски!».

Хозяйка творческой мастерской убеждена, что любовь, увлечение чем-то обязательно должны быть дополнены трезвым расчетом. А как иначе содержать коллектив, платить аренду, налоги? Сплачивает швейных дел мастеров страсть к новизне. Как уверяет Ирина Малинина – коллектив «Ирма-декор» слаженно работает годами, потому что все время вместе что-то новое придумывают и не устают от работы.

– Новые идеи, новые проекты – не все они удачными бывают. Где-то работаем в ноль, где-то в убыток. Но каждый день должен быть прожит с любовью, – выводит свою формулу успеха обаятельная директриса. – По сути, мы ремесленники, а не бизнесмены. Наша работа – ремесло в высоком понимании.

Дань современности

– У нас был случай, когда сарафан пятьдесят шестого размера очень понравился девушке с сорок четвертым! – вспоминает художник фирмы «Ирма-декор» Алиса Минкина. – Мы отговариваем, а покупательница все равно его надевает и говорит: «Я хочу его, и мне безразлично, что он велик!»

Главная фантазерка по части сарафанов, шушпанов и сорок без улыбки сообщает, что сама в народном костюме ходить не станет – не идет ей такая одежда. Более того, выясняется, что этника вообще далеко не каждому к лицу. Причем по профессиональному мнению художника, народный костюм должен не внешнему образу идти, а соответствовать внутреннему состоянию.

У «Ирма-декор» впечатляющая коллекция подлинников. Костюмы «из сундуков» приобретались в деревнях. Некоторые из них могут быть проданы любителям винтажной одежды. Но большая часть – неприкосновенный запас и прообраз новых коллекций. У раритетных одежд перенимают крой, принцип, и все это адаптируют для удобства и радости нынешних красавиц.

Любуемся современным вариантом косоклинного сарафана. Благородный черный лен оторочен набивной тканью, деревянные пуговицы, кружево из неотбеленного льна. Прообраз этого сарафана некогда шили тоже из натуральной, но менее фактурной ткани. Ветеран полностью вручную простеган грубой домотканой подкладкой.

– В старину шили вещи так, чтобы, во-первых, могли надеть эту одежду друг за другом, передать ее по наследству, – поясняет художник. – А во-вторых, показать, что женщина сытая бывает чаще, чем голодная, – то есть объемы искусственно увеличивали. Сегодня это уже не самый желанный вариант. Потому, мы, конечно, разбиваем одежду по размерам. Конечно, стараемся, чтобы в наших нарядах дамы не выглядели, как бабы на чайник. И сборочек поменьше делаем, и в крое всякие хитрости используем.

Лекарство от стресса

– Лет семь назад этника прочно вошла в моду, – вводит в курс фэшн-тенденций модельер Минкина. – Фольклорные акценты теперь постоянно кочуют из коллекции в коллекцию. Может быть, в кризисные моменты художникам хочется внести в окружающий мир элементы вечности. Мол, все проходит, но что-то хорошее остается. Так что это дань нашему нервному времени.

Предположения своего твор-ческого союзника подтверждает хозяйка дела. Ирина Михайловна не просто увлечена народной темой – она регулярно носит сарафаны.

– У меня есть загородный дом. Именно дом – рубленый деревенский! Не коттедж, не особняк, не дача. Там у меня сундуки, старинная вологодская посуда, – откровенничает Малинина. – В сарафанах приятно встречать гостей. Органично. И надев сарафан, ты… замедляешься: и скорости снижаешь, и мысли успокаиваются. Ты начинаешь про-жи-вать. А не летать пулей, как в Москве. Делать одновременно несколько дел и думать сразу обо всем на свете. И природа, и воздух, и твоя одежда – все так органично, что начинается совершенно другая жизнь, в другом измерении, в другом мире, с другими ощущениями. И это не надо понимать. Нужно чувствовать и любить.