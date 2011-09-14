Учителя – на переднем фронте

На днях прозвучали невиданно щедрые обещания улучшить жизнь учителям. Их будут заманивать в сельские школы миллионом рублей подъемных, при условии – проработать там не менее 5 лет. В планах еще и весьма существенные льготы по ипотеке. Сложно переоценить роль учителя в жизни общества в целом, а в частности – в формировании добрых межэтнических отношений. А в этом традиции российского образования накопили едва ли не самый давний и богатый опыт в мире.

Уже несколько столетий российское учительство – наиболее читающая часть общества. Любопытно, что начиная со второй половины XIX века в их среде были широко востребованы журналы и серийные издания, которые знакомили с образом жизни, бытом и нравами народов России. Это были как чисто научные – «Живая старина», отчеты Русского географического и исторического общества, так и научно-популярные и энциклопедические: «Народы земли», «Русская земля», «Живописная Россия» и др. Эти издания всегда были в библиотеках учебных заведений, готовивших учителей, можно было их встретить и в школьных библиотечных фондах. Тиражи этих публикаций по тем временам были огромными, иллюстрации добротными, а авторами становились видные ученые, известные педагоги и просветители. Таким образом, в российском обществе еще полтора столетия назад среди учителей формировалось доброе, или, как сказали бы в наше время, – политкорректное отношение к представителям разных народов единой страны.

Например, карелы описаны в этих изданиях как легкие, веселые, жизнерадостные, общительные люди «со светлыми добрыми глазами», «живые и подвижные, как светлые воды, обильные на их родине», «сообразительные, быстро принимаются за всякое дело», у них «симпатичные, милые лица», а в отношениях к другим они «чрезвычайно мягки, любезны и обходительны». Кто-то может возразить, что такова была тогда принятая и идеологически одобренная точка зрения органов просвещения. А разве это плохо? Разве этот опыт не может быть востребован сегодня?

Правда, за это время кое-что изменилось. Раньше основную часть учителей составляли русские, которые самоотверженно уезжали в самые отдаленные уголки страны, несмотря на тяготы и лишения учили местных ребятишек, фактически формировали будущую интеллектуальную элиту народов России, до того порой даже не имевших письменности. Теперь такого рода прививки интернационализма и добрососедства необходимы еще и учителям из числа тех самых просвещенных ныне и вполне уже образованных народов России. Чтобы их отношение к соседям разных национальностей, а особенно в отношении русского народа и его культуры оставалось столь же доброжелательным.

Не секрет, что в российских национальных республиках в последнее время социологи фиксируют среди школьников рост весьма нездоровых националистических тенденций, деление на «своих» и «чужих» по национальному признаку. Возникает вопрос – какова роль учителей во всем этом?

Наша страна фантастически богата не только природными ресурсами, но еще и удивительным интеллектуальным опытом в самых разных областях жизни. Важно знать об этом своем сокровище и уметь вовремя адаптировать к современной действительности проверенные веками отечественные рецепты, в частности – мирного общежития народов России.