Этноновости от 15 сентября

Еврейский АО

Книга еврейских шуток «Эс редт Биробиджан» («Говорит Биробиджан») выйдет в Еврейском автономном округе. В издание войдут шутливые выражения, пословицы и поговорки, а также небольшие тематические рассказы-миниатюры. Кроме этого, к книге будет прилагаться аудиодиск с редкими записями из областного радиофонда. Выпуск «Эс редт Биробиджан» приурочен к XI Международному фестивалю еврейской культуры и искусства.

Республика Башкортостан

Межрегиональный фольклорный фестиваль народов Икского региона Башкортостана «Земля предков» прошел 9 сентября в селе Ермекеево. Он объединяет народы, населяющие живописные берега реки Ик, ежегодно собирая самодеятельные творческие коллективы из районов республики, а также Татарстана, Оренбургской и Самарской областей, представляющих башкирскую, русскую, татарскую, чувашскую, удмуртскую, мордовскую и украинскую культуры.

Рязанская область

Международный фестиваль кузнецов прошел в Старожиловском районе Рязанской области. Открытие состоялось в селе Истье, где в 1716 году был создан Истьинский чугуноплавильный и железоделательный завод. В фестивале приняли участие члены Союза кузнецов России, ученые институтов археологии из Праги, Брно, Пскова, Московского института стали и сплавов. В рамках мероприятия прошли научно-практическая конференция «Секреты средневековых кузнецов» и мастер-классы.

Мурманская область

В Кольском районе прошли ХV Осенние традиционные саамские игры. Пока дамы играли в женский саамский футбол, мужчины состязались в метании аркана на оленя, прыжках через нарты, стрельбе из арбалета, ловле рыбы традиционным саамским способом – «на банку». В играх приняли участие команды Кольского района, Ловозера, Мурманска. Гостей и участников мероприятия угостили саамскими национальными блюдами.

Москва

Итоговая выставка работ участников Всероссийского фотоконкурса «Культура коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» пройдет с 27 сентября по 2 октября в Центре фотографии им. братьев Люмьер. В фотоконкурсе, проходившем при поддержке Минрегиона России, смогли принять участие как профессиональные фотографы, так и любители. Фотоработы посвящены традиционной культуре коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.