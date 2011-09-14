//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Взгляд из зазеркалья

№ 36(277) от 15.09.2011 [«Аргументы Недели », Полина НИКОЛАЕВА ]

Взгляд из зазеркалья

Круглый стол «Состояние межнациональных, межкультурных и межрелигиозных отношений в современной России» обещал откровенный обмен мнениями между людьми разных убеждений, национальностей и верований. Во всяком случае, именно такими анонсами заманили московских журналистов на эту встречу.

Есть проблема?Нет проблемы!

Само название мероприятия, не содержащее никаких острых вопросов, видимо, настроило собравшихся на спокойный лад. С самых первых минут встречи возникло ощущение, что живут присутствующие в какой-то своей особой реальности. Вроде бы их действительность и похожа на нашу, да не совсем. Красной нитью в разговоре проходила мысль, что особых проблем в национальной сфере вообще-то нет. Младшее поколение возмущается? Так дело молодое, горячее! Спортивные фанаты буйствуют? Просто субкультура диктует свои правила поведения! Мигранты все прибывают и прибывают? А во всем мире так!

Я глубоко убежден, что национальной проблемы как таковой не существует. В большинстве случаев она является лишь инструментом в борьбе за те или иные интересы между представителями различных элит, – заявил один из участников дискуссии, член Общественного совета Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» «Единой России», куратор Общественного народного фронта Вениамин Роднянский. – Но сегодня эта проблема спустилась на низовой уровень и начала жить своей жизнью. Движущей силой стали мифы, успешно тиражируемые в обществе, особенно в Интернете. Именно в Cети сейчас раскручиваются такие идеи, как отделение Кавказа и легализация огнестрельного оружия. Поэтому огромное внимание нужно уделять профилактической и экспертной работе как с молодежью, так и с теоретической моделью современных межэтнических конфликтов.

Другой участник круглого стола, член президиума Международного общественно-политического объединения «Родина – Конгресс Русских Общин» Александр Босых, существование проблемы признает, правда, с некоторыми оговорками:

– Любое противостояние между представителями разных национальностей начинается, как правило, с бытового конфликта. Проблема в том, что у разных национальностей в зависимости от их религии и воспитания, способ решения бытовых конфликтов – разный, – считает Босых. – Кавказская молодежь встречает враждебность по отношению к себе и из-за этого сплачивается. Русские молодые парни в ответ объединяются против кавказцев. И клубок проблем нарастает как снежный ком. Решение – системный государственный подход.

Государство: участник или наблюдатель?

Наибольшее оживление собравшихся за круглым столом вызвало упоминание нашумевшей стычки между чемпионом мира по боям без правил Расулом Мирзаевым и Иваном Агафоновым. Причем не сам факт драки, если ее можно так назвать, или трагичный исход конфликта. Вопросы у большей части присутствующих на встрече накопились не к Мирзаеву, не к Агафонову и даже не к обществу и его реакциям, а к государственной машине.

– Государство сегодня стало заложником общества. Бытовое преступление было возведено в ранг межнациональной проблемы, – уверяет Вениамин Роднянский. – Именно боязнь второй «Манежки» и желание предотвратить возможные волнения заставили наш суд оставить человека под стражей.

Согласен с молодогвардейцем и постоянный представитель Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации Гаджи Махачев. В отмене решения московского суда об освобождении спортсмена под залог Гаджи Нухиевич видит не только то, что государство идет на поводу у небольшой группы агрессивно настроенных граждан, но и удар по престижу России:

– Мы, уважаемые в Дагестане люди, поручились за Расула. Были согласны взять его на поруки, проследить, что от следствия Мирзаев не скроется. Раз наше обращение осталось без внимания, значит, нам не доверяют.

Правда, эффект от выступления представителя Дагестана несколько смазался, когда, не дожидаясь суда, Гаджи Махачев стал квалифицировать случившееся как несчастный случай и оправдывать профессионального спортсмена необходимостью вступиться за честь девушки.

Безусловно, кровь у всех молодых людей горячая, и конфликты между ними будут вспыхивать всегда. Но вот стоит ли любую встречу с журналистами использовать как повод склонить общественное мнение в свою сторону – вопрос.

Впрочем, все вышесказанное не мешает Гаджи Нухиевичу быть уверенным, что у «простого народа» никаких претензий друг к другу нет – у него иные проблемы. А постоянно раскачивают лодку представители СМИ, которые в погоне за сенсациями уже привыкли особое внимание уделять несуществующей национальной проблеме.

Враг не пройдет!

Но самым ярким представителем параллельной реальности на круглом столе оказался ответственный секретарь Общественно-консультативного совета при УФМС России по г. Москве Юрий Московский. Он тоже не упустил случая погрозить пальцем нехорошим журналистам. По его словам, именно представители СМИ 

постоянно излишне драматизируют обстановку с трудовой миграцией в столице. Оказывается, вопрос находится под жестким контролем государства: трудовых мигрантов в городе примерно столько, сколько требует экономическая целесообразность. И большинство граждан других государств находятся в Москве на законных основаниях. Невольные улыбки вызвал у присутствующих один из аргументов господина Московского:

– Вы попробуйте, имея ярко выраженную «нерусскую внешность», пройти по Москве. К вам сразу подойдут полицейские и проверят документы. Если бумаги не в порядке – депортация неминуема!

Будем надеяться, что тот самый параллельный мир с безоговорочно соблюдаемыми миграционными законами и тотальным взаимопониманием между представителями разных народов когда-нибудь обязательно станет и нашей реальностью.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

«Вдова Доренко выполнила последнюю волю мужа, и сделала это очень красиво»

Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Крыму. Об этом сообщила его вдова Юлия. О том, что нет повести печальнее на свете, чем повесть о Доренко и о пепле, размышляет теле- и радиоведущий Владимир СОЛОВЬЕВ.

//В мире

Косачев высказался о задержании российского танкера на Украине

Косачев высказался о задержании российского танкера на Украине

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в четверг заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен разъяснить свою позицию по ситуации с задержанием российского танкера NEYMA.

//Политика

Украина хочет расширить санкции против России

Украина хочет расширить санкции против России

Правительство Украины направило в СНБО предложения про расширению санкционного антироссийского перечня, рассказали в пресс-службе Министерства по вопросу "временно оккупированных" территорий.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Путин частично отменил санкции против Турции

Путин частично отменил санкции против Турции

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об отмене некоторых специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

//В мире

Появилось видео нападения на машину Порошенко после допроса

Появилось видео нападения на машину Порошенко после допроса

Четверо человек пытались напасть на автомобиль бывшего президента Украины. Инцидент произошел после его выхода из здания Государственного бюро расследований, куда Петр Порошенко прибыл на допрос.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Подарок с горчинкой

Подарок с горчинкой

На днях Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о пособиях семьям с детьми в возрасте от 1,5 до 3-х лет. Смешная выплата в 50 руб. в месяц стала историей, многие мамы и папы радуются скорой прибавке к семейному бюджету. Правда правила выплаты пособий оказались такими, что разочарованных оказалось немало.

//Общество

СМИ: Михаил Ширвиндт разводится с женой

СМИ: Михаил Ширвиндт разводится с женой

В четверг стало известно, что шестидесятилетний телеведущий, теле- и кинопродюсер Михаил Ширвиндт разводится с супругой. Согласно последней информации, мужчина подал на развод еще 17 июля.

//Культура

Ушел из жизни актер Анатолий Торопов

Ушел из жизни актер Анатолий Торопов

Днем в четверг, 25 июля, стало известно об уходе из жизни актера Малого театра, народного артиста России Анатолия Торопова. Согласно последней информации, деятель культуры скончался в возрасте 91 года.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//В мире

В Белом доме рассказали подробности разговора Трампа с Зеленским

В Белом доме рассказали подробности разговора Трампа с Зеленским

Вечером в четверг, 25 июля, в Белом доме рассказали о беседе президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского, которая состоялась ранее сегодня.

//Новости СМИ2

//В мире

На Украине заявили о массовом отравлении рек

На Украине заявили о массовом отравлении рек

Ассоциация рыболовов Украины распространила заявление о массовом отравлении рек. Заявляется о том, что Украина начинает страдать от нехватки чистой воды.

//Общество

Стало известно, чем будет заниматься 6-летний "охранник" Кадырова

Стало известно, чем будет заниматься 6-летний "охранник" Кадырова

Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров в четверг рассказал, чем будет заниматься шестилетний мальчик Магомед-Эми Газиев, который ранее стал "охранником" главы республики Рамзана Кадырова.

//В мире

Трамп поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах в Раду

Трамп поздравил Зеленского с победой партии "Слуга народа" на выборах в Раду

Президент США Дональд Трамп днем в четверг, 25 июля, поздравил украинского лидера Владимира Зеленского с уверенной победой его партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную раду.

//Происшествия

Установлена личность подозреваемого в нападении на женщину на детской площадке в Раменском

Установлена личность подозреваемого в нападении на женщину на детской площадке в Раменском

Вечером в четверг, 25 июля, стало известно, что следователям удалось установить личность мужчины, который нанес женщине не менее 20 ножевых ранений на детской площадке в подмосковном Раменском.

//В мире

Военный полигон горит в Германии

Военный полигон горит в Германии

Военный полигон горит неподалеку от города Йютербог в Бранденбурге на северо-востоке Германии. Согласно последней информации, пламя на эту территорию перекинулось от пожара, распространившегося в лесу.

//В мире

Долг Украины вырос до 80 миллиардов долларов

Долг Украины вырос до 80 миллиардов долларов

За один месяц государственный долг Украины увеличился на 2 миллиарда долларов. Таковы данные Министерства финансов Украины.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Поклонники восхитились красотой и яркостью Надежды Бабкиной на новом фото

Поклонники восхитились красотой и яркостью Надежды Бабкиной на новом фото

Поклонники Надежды Бабкиной восхитились красотой и яркостью известной артистки на новой фотографии. Певица опубликовала снимок, на котором она позирует с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

//В мире

Против автора предвыборного ролика, где сбивают Зеленского, завели дело

Против автора предвыборного ролика, где сбивают Зеленского, завели дело

Штаб Зеленского «Команда Зе» сообщил о возбуждении уголовного дела. Обвиняемым стал автор ролика, в котором подавшегося в политику шоумена сбивает грузовик. Сообщается, что его уже нашли.

//В мире

Власти США приняли решение вернуть смертную казнь

Власти США приняли решение вернуть смертную казнь

В четверг, 25 июля, стало известно, что правительство Соединенных Штатов Америки приняло важное решение. Власти страны намерены вернуться к исполнению смертных приговоров на федеральном уровне.

//В мире

Порошенко рассказал, как прошел допрос

Порошенко рассказал, как прошел допрос

Бывший президент Украины раскрыл подробности своего вызова в Государственное бюро расследований.

//В мире

Стало известно, в каких странах чаще всего болеют дети туристов из России

Стало известно, в каких странах чаще всего болеют дети туристов из России

Стало известно, в каких странах дети туристов из России болеют чаще всего. Специалисты подсчитали, на каких курортах родители максимальное количество раз обращались за медпомощью в 2017 и 2018 годах.

//Происшествия

В Подмосковье неизвестный нанес женщине смертельное ранение

В Подмосковье неизвестный нанес женщине смертельное ранение

В четверг, 25 июля, неизвестный нанес смертельное ранение женщине в Подмосковном Раменском. Данную информацию предоставила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры