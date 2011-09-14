Взгляд из зазеркалья

Круглый стол «Состояние межнациональных, межкультурных и межрелигиозных отношений в современной России» обещал откровенный обмен мнениями между людьми разных убеждений, национальностей и верований. Во всяком случае, именно такими анонсами заманили московских журналистов на эту встречу.

Есть проблема?Нет проблемы!

Само название мероприятия, не содержащее никаких острых вопросов, видимо, настроило собравшихся на спокойный лад. С самых первых минут встречи возникло ощущение, что живут присутствующие в какой-то своей особой реальности. Вроде бы их действительность и похожа на нашу, да не совсем. Красной нитью в разговоре проходила мысль, что особых проблем в национальной сфере вообще-то нет. Младшее поколение возмущается? Так дело молодое, горячее! Спортивные фанаты буйствуют? Просто субкультура диктует свои правила поведения! Мигранты все прибывают и прибывают? А во всем мире так!

– Я глубоко убежден, что национальной проблемы как таковой не существует. В большинстве случаев она является лишь инструментом в борьбе за те или иные интересы между представителями различных элит, – заявил один из участников дискуссии, член Общественного совета Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия» «Единой России», куратор Общественного народного фронта Вениамин Роднянский. – Но сегодня эта проблема спустилась на низовой уровень и начала жить своей жизнью. Движущей силой стали мифы, успешно тиражируемые в обществе, особенно в Интернете. Именно в Cети сейчас раскручиваются такие идеи, как отделение Кавказа и легализация огнестрельного оружия. Поэтому огромное внимание нужно уделять профилактической и экспертной работе как с молодежью, так и с теоретической моделью современных межэтнических конфликтов.

Другой участник круглого стола, член президиума Международного общественно-политического объединения «Родина – Конгресс Русских Общин» Александр Босых, существование проблемы признает, правда, с некоторыми оговорками:

– Любое противостояние между представителями разных национальностей начинается, как правило, с бытового конфликта. Проблема в том, что у разных национальностей в зависимости от их религии и воспитания, способ решения бытовых конфликтов – разный, – считает Босых. – Кавказская молодежь встречает враждебность по отношению к себе и из-за этого сплачивается. Русские молодые парни в ответ объединяются против кавказцев. И клубок проблем нарастает как снежный ком. Решение – системный государственный подход.

Государство: участник или наблюдатель?

Наибольшее оживление собравшихся за круглым столом вызвало упоминание нашумевшей стычки между чемпионом мира по боям без правил Расулом Мирзаевым и Иваном Агафоновым. Причем не сам факт драки, если ее можно так назвать, или трагичный исход конфликта. Вопросы у большей части присутствующих на встрече накопились не к Мирзаеву, не к Агафонову и даже не к обществу и его реакциям, а к государственной машине.

– Государство сегодня стало заложником общества. Бытовое преступление было возведено в ранг межнациональной проблемы, – уверяет Вениамин Роднянский. – Именно боязнь второй «Манежки» и желание предотвратить возможные волнения заставили наш суд оставить человека под стражей.

Согласен с молодогвардейцем и постоянный представитель Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации Гаджи Махачев. В отмене решения московского суда об освобождении спортсмена под залог Гаджи Нухиевич видит не только то, что государство идет на поводу у небольшой группы агрессивно настроенных граждан, но и удар по престижу России:

– Мы, уважаемые в Дагестане люди, поручились за Расула. Были согласны взять его на поруки, проследить, что от следствия Мирзаев не скроется. Раз наше обращение осталось без внимания, значит, нам не доверяют.

Правда, эффект от выступления представителя Дагестана несколько смазался, когда, не дожидаясь суда, Гаджи Махачев стал квалифицировать случившееся как несчастный случай и оправдывать профессионального спортсмена необходимостью вступиться за честь девушки.

Безусловно, кровь у всех молодых людей горячая, и конфликты между ними будут вспыхивать всегда. Но вот стоит ли любую встречу с журналистами использовать как повод склонить общественное мнение в свою сторону – вопрос.

Впрочем, все вышесказанное не мешает Гаджи Нухиевичу быть уверенным, что у «простого народа» никаких претензий друг к другу нет – у него иные проблемы. А постоянно раскачивают лодку представители СМИ, которые в погоне за сенсациями уже привыкли особое внимание уделять несуществующей национальной проблеме.

Враг не пройдет!

Но самым ярким представителем параллельной реальности на круглом столе оказался ответственный секретарь Общественно-консультативного совета при УФМС России по г. Москве Юрий Московский. Он тоже не упустил случая погрозить пальцем нехорошим журналистам. По его словам, именно представители СМИ

постоянно излишне драматизируют обстановку с трудовой миграцией в столице. Оказывается, вопрос находится под жестким контролем государства: трудовых мигрантов в городе примерно столько, сколько требует экономическая целесообразность. И большинство граждан других государств находятся в Москве на законных основаниях. Невольные улыбки вызвал у присутствующих один из аргументов господина Московского:

– Вы попробуйте, имея ярко выраженную «нерусскую внешность», пройти по Москве. К вам сразу подойдут полицейские и проверят документы. Если бумаги не в порядке – депортация неминуема!

Будем надеяться, что тот самый параллельный мир с безоговорочно соблюдаемыми миграционными законами и тотальным взаимопониманием между представителями разных народов когда-нибудь обязательно станет и нашей реальностью.