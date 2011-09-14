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Обитель для избранных

№ 36(277) от 15.09.2011 [«Аргументы Недели », Денис ТЕРЕНТЬЕВ, Санкт-Петербург – Псков ]

Обитель для избранных

Спасо-Елеазаровский монастырь в 30 километрах от Пскова прогремел на весь мир год назад, когда многие СМИ сообщили, будто его настоятельницей будет одна очень важная персона. Никто из местных тогда не удивился: в монастыре видят супругу премьер-министра, вице-спикера Госдумы Любовь Слиску, замглавы администрации президента Владислава Суркова, супругу вице-премьера Александра Жукова Екатерину и ряд столичных ВИПов. Неудивительно, что монастырь попал в федеральную программу и на его восстановление средств не жалеют. Другое дело, что многие местные жители в обновленную обитель ходить отказываются, а молиться ездят в крохотную церквушку за несколько километров.

Гектар им в помощь

В российской истории Спасо-Елеазаровский монастырь отмечен как родина имперской концепции. Отсюда старец Филофей написал великому князю Василию III, что «два Рима пали, третий стоит, а четвертому не быть». Большевики к толкованию Москвы как третьего Рима относились с почтением, но монастырь закрыли и разграбили. В 2000 г. его снова открыли для верующих, неожиданно сделав женским. А настоятельницей под именем Елисавета стала педагог Галина Беляева, принявшая постриг за три месяца до своего назначения. За нее ходатайствовал псковский митрополит Евсевий, с которым Беляева дружила в молодости, когда они оба жили в подмосковном Зарайске.

В 2008 г. псковский журналист Олег Дементьев опубликовал две скандальные статьи – будто с подачи игуменьи жителей монастырских окрестностей заставляют за копейки продавать землю, а послушниц принуждают к занятию проституцией. Иск монастыря к Дементьеву был частично удовлетворен, а местная епархия предала собкора газеты «Правда» анафеме, хотя он не является воцерковленным человеком, а московская патриархия анафему до сих пор не утвердила. Вдобавок никто с журналистом не вступал в переговоры, как того требует канон. По словам самого Дементьева, он узнал о проклятии ровно на следующий день, после того как написал губернатору Турчаку и президенту Медведеву запрос с просьбой разъяснить, зачем в охранную зону Спасо-Елеазаровского монастыря собираются включить десять окрестных деревень!

– В конце 2009 года этот вопрос был вынесен на рассмотрение методического совета Министерства культуры РФ, – говорит Олег Дементьев. – Три тысячи гектаров! Даже в допетровские времена монастырь использовал не более трехсот гектаров, хотя церковь была крупнейшим собственником. И что можно охранять здесь сегодня, когда почти все здания являются новоделом. Едва ли не все местные жители подписались под письмом в Псковское областное собрание: мол, что же такое происходит, мы что теперь – крепостные у монастыря? Никаких общественных слушаний с их участием не проводилось.

Парадокс, но многие православные жители поселка Елизарово на стороне преданного анафеме журналиста, а не клириков и их московских покровителей. Люди, которые собственноручно начинали восстанавливать монастырь, сегодня ездят крестить детей и отпевать усопших в небольшой храм в соседней Толбице.

Крестовый доход

– Когда я отказался продавать свой участок монастырю, мне пригрозили, что после смерти меня не будут отпевать, – рассказывает местный житель Василий Кузнецов. – У одного соседа сгорел дом рядом с монастырем, после чего он написал дарственную на землю. Я слышу, что земля у нас в округе дорожает с каждым днем, и на нее полно покупателей из Москвы и Петербурга.

– Политика монастыря отбила всякое желание его посещать, – говорит местный депутат Валерий Никитин. – Людей вынуждают продавать свои участки, самые неблагополучные делают это за бесценок или даром. У меня есть выписки из документа комитета по землепользованию: за матушкой Елисаветой и ее приближенными числятся десятки гектаров земли в нашем районе. Ко мне попал план, на котором монастырь уже разместил на месте моего и соседских домов богадельню, детский приют и часовню. Одновременно в адрес вице-губернатора Псковской области Сергея Перникова полетели письма с просьбой помочь переселить ряд жителей Елизарово, дома которых контрастируют с ансамблем монастыря. Сарай того же Никитина находится прямо под окнами так называемого «патриаршего дома» – двухэтажной виллы, построенной рядом с монастырем для ВИП-паломников.

На отпевании матушки Елисаветы, скончавшейся прошлым летом, присутствовали Любовь Слиска и Людмила Путина. Место игуменьи заняла ее сестра Рафаила. Но поток федеральных денег на Спасо-Елеазаровский монастырь не прекратился. В январе 2010 г. Владимир Путин подписал распоряжение о выделении 2 млрд. рублей на восстановление ряда монастырей, в том числе и Спасо-Елеазаровского. По сообщениям псковских СМИ, только на реконструкцию «Дома знатных богомольцев» и строительство гостиницы из федерального бюджета выделено 142 млн. рублей. Осваивать деньги поручено «Дирекции комплекса защитных сооружений Министерства регионального развития», прославившейся возведением петербургской дамбы – едва ли не главного российского долгостроя.

Неудивительно, что настоятель храма в Толбице отец Александр категорически отрицает, что к нему ездит вся округа. Церковь у него чистая, но небогатая, потому что содержать ее приходится лишь на пожертвования горожан.

– Критиковать власть и архиерея несложно, – говорит молодой батюшка. – Гораздо труднее делать свое дело каждый день, невзирая на любые трудности.

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