Бомба для нефтянки

В Таганроге специалисты по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) придумали, как заметно увеличить запасы отечественного черного золота. Они создали супертехнологию, способную озолотить страну и сделать прибыльной нефтедобычу даже из прежде нерентабельных скважин.

Засекреченные Кулибины

Город Чехова и Раневской встретил жарой, мутными водами Таганрогского залива и запретом на купание аж с середины июля – холерный вибрион был обнаружен в районе городских пляжей. Так аукнулась эпидемия холеры в украинском Мариуполе, до которого отсюда рукой подать. Пляжный сезон безнадежно сорван. Запрет распространен и на главное богатство Азовского моря – свежую рыбу. Ее днем с огнем не найти. Осталось в свободное время любоваться старой купеческой застройкой. И гадать, что скрывается под вывесками, например «Марафет» и «Натурал»? Оказывается это салон красоты и магазин изделий из меха и кожи. И вот в этой самой полукурортной благодати на 257 тысяч жителей существуют около сотни крупных предприятий авиационной, автомобильной, металлургической, машиностроительной и электронной промышленности. Сколково надо было делать в Таганроге. Кадров – навалом. Есть вузовская наука, радиотехнический университет. Но Медведеву этот город не интересен. Далеко.

Здания ФГУП «Таганрогского научно-исследовательского института связи (ТНИИС)» совершенно не бросаются в глаза. Глухой забор, серые ворота. В открытом доступе с раздолбанного асфальта городской окраины только служба персонала под старой вывеской «Отдел кадров». Таксисты из молодых даже и не знают такого названия – ТНИИС. А зря – именно здесь создают многофункциональные автоматизированные радиоэлектронные комплексы как для ВМФ России, так и для иностранных государств. В прибалтийском Калининграде на заводе «Янтарь» строятся фрегаты для Индии, аппаратура РЭБ на них таганрогская. Насколько она хороша? Это выбор индийских моряков. У них, в отличие от нашего ВМФ, была возможность присмотреться и купить оборудование любого другого производителя.

К слову, своими конкурентами ученые ТНИИС считают несколько компаний из США, Италии и Израиля. И во многом их опережают. Радиоэлектронная борьба в наше время – это не примитивные «глушилки» времен холодной войны для «вражьих голосов» в радиоэфире, а аппаратура с искусственным интеллектом, способная обмануть умные головки самонаведения ракет, нейтрализовать системы связи и ослепить радары противника.

Синдром усталого мозга

Директор ТНИИС Александр Федотов мой ровесник, разница меньше месяца – на днях исполнилось 49. Поэтому разговаривать и понимать друг друга нам было легко:

– У меня случается синдром усталого мозга – подкорка с коркой начинают гармонизировать, интуиция включается. Я за 7 лет до назначения, будучи офицером, знал – стану директором. В 2007 так и вышло, выиграл конкурс на эту должность.

Александр закончил физико-математический класс… параллельно занимаясь боксом. И трижды становился чемпионом Латвии, плавно дрейфуя из среднего в полутяжелый вес. Поступил в Даугавпилсское высшее военное авиационное инженерное училище, на факультет радиоэлектронного оборудования. Полюбил радиолокацию. Итог – докторская диссертация, два высших инженерных образования, адъюнктура Военно-воздушной инженерной академии имени профессора Н.Е. Жуковского.

ТНИИС в цифрах – деньги и кадры 2007 год – около 600 сотрудников со средней зарплатой 6300 руб. в месяц. 700 млн. руб. просроченных платежей и долг банку 100 млн. руб. за непогашенный кредит с оплатой по «двойному счетчику». В 2011 году зарплата уверенно перевалила планку 15 тыс. рублей и впервые за три десятилетия превысила среднюю по городу. Долги почти погашены. Средний возраст работников снизился с 50 до 42 лет, а численность персонала выросла почти на треть. Даже в советское время институт (а по сути научно-производственное объединение) выдавал «на-гора» не более двух корабельных комплексов РЭБ в год. И вот прогресс – в прошлом году сдали заказчикам 3 комплекса, в текущем сдадут 4, в следующем замахнулись на 6.

Федотов успел пообщаться с предыдущим директором ТНИИС, академиком Эдуардом Чекрыгиным: «Ну, слава богу, не страшно помирать, институт в нормальные руки попадет».

Начал вникать и понял – 90‑е даром не прошли. На складах вместо готовой продукции лежали сигареты, водка, аптечный товар. Местные кланы объявили войну, распространяли сплетни: московский варяг временщик, его задача – обанкротить институт:

– Нашу с женой съемную квартиру нашпиговали жучками для прослушки. Я о них знал (специалист я или кто?), но снимать специально не стал. Однажды захожу на кухню – а там на столе куча человеческого дерьма…

Человека, прошедшего Афган и Чечню, дважды тяжело раненного, фекалиями запугать не удалось. А множество бывших «оппозиционеров» из старой команды работают на ключевых позициях по сей день. В том числе и секретарь-референт директора. Согласитесь, нетипичный подход.

Федотов не стал устраивать революции, а начал каждый день пахать на новой работе, заставил людей относиться к делу, как к личному бизнесу:

– Гениев так просто не «намоешь». Поэтому, когда гениальных специалистов в наличии раз-два и обчелся, спасают научная, конструкторская школы, системные подход и контроль за исполнением задач.

Директору приходится мотаться по всем верфям России, чтобы оперативно решать вопросы. Поначалу отлучиться из Таганрога без риска вернуться к разбитому корыту он мог максимум на пару дней. Сегодня уже две недели не проблема, можно даже отпуск планировать. Федотов сразу возродил Совет ветеранов. Молодежное «крыло» тоже организовал. «Бездомным» работникам доплачивают за съем квартиры, футбольная команда ТНИИСА вышла в 1-ю городскую лигу.

Заработали денег и втравились в капитальный ремонт, первый с момента основания института, полвека назад. В прямом смысле начали с туалетов, а только потом перешли к модернизации оборудования. Результат – прошедшая зима показала, что в цехах, оказывается, можно работать не в телогрейках, а в рубашках. Устанавливают кондиционеры, стеклопакеты, кулеры-водопойки, урны. И сразу изменилось отношение к делу. Разве нормально, когда женщины собирают электронные блоки на кривых монтажных столах родом из 50-х прошлого века? Все уяснили – компьютеры и локальная сеть не дань моде, а способ повысить эффективность работы. Были, конечно, вопли, когда «стариков» и «старушек» заставляли учиться и сдавать зачеты по IT-технологиям. Нормой стала и полная прозрачность производственно-финансовой деятельности, утверждает Федотов:

– Все руководство отчитывается перед коллективом. Всех собрать стало трудно – включаем радиотрансляцию. Для обратной связи – анонимный почтовый ящик.

ТНИИС здорово повезло, что у руля оказался не вороватый «эффективный менеджер» после консерватории, а спец по радиолокации.

Ноу-хау на кончиках пальцев

С директором в сопровождении «секретчика» проходим через бронированную дверь в святая святых – склад готовой продукции. Фотографировать? – Пожалуйста! Все равно ничего не увидите. Так и есть – готовые блоки комплекса РЭБ упакованы в монументальные серые ящики, рассчитанные на любые невзгоды, вплоть до падения с приличной высоты.

Один из цехов удивил – все оборудование аккуратно накрыто пленкой. Оказывается, ремонтируют крышу, берегут станки от возможных осадков. Обновляемый станочный парк – гордость Федотова: итальянский для резки металлического «кругляка», толщиной со ствол дерева, лучший в мире, а шведская установка гидроабразивной резки без участия человека за 4 часа выточит что угодно – от портрета Чехова до детали сложнейшей конфигурации. Здесь же знакомый, но капитально отремонтированный на заводе-изготовителе вертикально-расточной станок 1976 года выпуска. Недешев ремонт, однако: 1 миллион 400 тысяч рублей. Зато сверкает, как новенький, улыбается современным блоком управления.

Памятуя о голодных годах, в ТНИИС всерьез задумались о диверсификации классического «почтового ящика»:

– Готовим бомбу, и не одну, по гражданской тематике! Наши Кулибины придумали технологию СВЧ-обработки продуктов питания, позволяющую без длительного нагрева сохранять витамины и уничтожать вредоносные бактерии и грибки. Теперь легко победить извечный бич элеваторов – плесень, а к посевной сохранять семена.

Но главный козырь – установка по очистке нефти. Сырье для экспериментов директор купил в порту, целую бочку. Главный конструктор «ДОН-100» Анатолий Дмитриевич Еремин, несмотря на солидный возраст, просто порхает вокруг установки. ДОН – это не комбайн, это «Демонстратор очистки нефти», короб из нержавейки, обвешанный мудреными приборами и трубками. Смотрю, слушаю и не могу отделаться от мысли, что это не фокус:

– В Восточной Сибири на тонну нефти приходится 7 тонн воды. Смотрите, мы подаем в аппарат еще более мутный раствор, а на выходе получаем чистую нефть! Автоматически происходит дегазация, очистка от примесей, парафинов. За счет того, что нефть попадает в трубу уже очищенная, растет пропускная способность трубопроводов, не образуются отложения. Затраты на очистку уменьшаются по сравнению с обычной процедурой в шесть раз! Сейчас, чтобы избавиться только от пузырьков воды, нефть нагревают до 82 градусов по Цельсию, это колоссальные затраты энергии. А у нас работают сверхвысокие частоты (СВЧ) в комплексе с ультразвуковым воздействием. Все лишнее – в осадок.

В Сибири 150 тыс. законсервированных (или заброшенных) бедных скважин и тысячи нефтяных «озер». Получается, здесь создали установку, способную освоить и это богатство, взять всю, в том числе тяжелую нефть, поясняет директор:

– Многие пытались сделать что-то подобное. Но до сложного комбинированного воздействия не додумались. Потому что не занимались на высшем уровне гидроакустикой и гидролокацией. Тут прячется ноу-хау, в фундаментальных знаниях о жидких средах. Нашу технологию не просчитать, она – на кончиках пальцев специалистов.

Согласитесь, создавать высокотехнологичный продукт куда разумнее пожелания генсека Горбачева строителям атомных ракетоносцев в Комсомольске-на-Амуре. Отец перестройки во время показа самого совершенного на то время подводного крейсера предложил рабочим и инженерам: «Лучше бы вы мебель делали…»