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Лекарство для любых ног

№ 28(28) от 16.11.2006 [«Аргументы Недели », Ведущая рубрики – Виктория АНДРЕЯНОВА ]

Лекарство для любых ног
Юбка-колокольчик
Длина осени

В предыдущие сезоны длина юбки, словно курс доллара, то падала, то снова взлетала вверх. Этой осенью и зимой в моде 60-е годы ХХ века (именно тогда знаменитая англичанка Мэри Квант вывела на подиумы мини-юбки, а не менее знаменитая манекенщица Твигги превратила их в предмет культа), поэтому юбки потихоньку укорачиваются, прев­ращаясь в радикальное мини. Они, конечно, еще не сократились до размеров пояса, но уже ничего особенно не скрывают.

В то же время много модных фасонов юбок длиной чуть ниже колена или до середины голени. А вот юбки-макси, закрывающие ноги почти до самых щиколоток, этой осенью не особо популярны.

Фасоны осени

Юбка-баллон (она же - юбка-тюльпан) - объемная, сшитая из шерсти или из более плотной ткани типа атласа или тафты, а поэтому мягко шуршащая (во все века шорох женской юбки действовал на мужчин почище любой виагры). Без этой юбки никак не обойтись девушкам загадочным и таинственным - современным Алисам, живущим в своей стране чудес, хотя в этой юбке не слишком удобно бегать за кроликами. Носить ее рекомендуется с уютным свитером или бархатным пиджаком, все зависит от того, куда именно вы собираетесь - на службу в офис или на премьеру.

Юбка-колокольчик - она идет романтичным Мальвинам с голубыми волосами, активным и жизнерадостным. Самое правильно решение - надевать юбку-колокольчик на свидания с мальчиками-одуванчиками. Продвинутые особы носят такие юбки с плотными цветными колготками и высокими сапогами. Конкурентки рыдают!

Юбка плиссе - в этом сезоне это чаще всего шотландский килт. Плиссировка незаменима в ситуациях, когда нужно быть (или хотя бы казаться) правильной прилежной пай-девочкой. В такой юбке легко покорять сердца нордических топ-менеджеров и других Горцев, сочетая плиссировку с туфлями на плоской подошве и рубашками с рукавами-воланами.

Юбка-карандаш, прямая и очень узкая. Она может быть и сдержанно-строгой, и невероятно сексуальной - все зависит от ситуации. Деловые женщины носят юбку-карандаш из серого твида. В юбке-карандаше с кожаными вставками по бокам можно отправиться на тусовку, добавьте к узкой юбке женственную блузку с рюшами и кружевом - получается изящный туалет для выхода в гости.

Юбка в стиле фолк - по мотивам русских народных сказок: широкая, достаточно длинная, с кружевом, вышивкой, оборками. Очень часто оборку делают из кружева контрастного цвета. Надевать, если нужно растрогать и умилить. Сочетать с лучезарной улыбкой и грубыми сапогами.

Юбка-брюки, достаточно широкая, А-силуэта - этот фасон набирает силу. Их шьют из твида, шотландки и даже джинсовой ткани. Длина - от середины бедра (скорее юбка-шорты, чем юбка-брюки) или до середины голени. Носить непременно с сапогами -
и грубыми, напоминающими сапоги английских охотников на лис, и казаками, и ботфортами.

Маленькие секреты

Если у вас широкие бедра, выбирайте широкую прямую длинную юбку, на тон темнее верха. Визуально она сделает силуэт более тонким.

Девушкам с узкими плечами и широкими бедрами изменить пропорции фигуры помогут юбки длиной ниже колена с вертикальными линиями кроя. Основной акцент сделайте на объемные рукава блузки или жакета.

Полные ноги скроют длинные юбки любого фасона спокойных цветов, сочетать их лучше с ярким верхом.

Отсутствие талии - недостаток, который тоже довольно легко скрыть. Достаточно лишь носить юбку одного тона с топом, избегать контрастов в сочетании цветов и материалов верха и низа и горизонтальных линий, которые могут подчерк­нуть талию. Идеальный вариант - юбка-годе (в просторечии - юбка-«рыбий хвост»). Короткую талию визуально удлинит плиссированная или многоярусная юбка длиной ниже колена.

«Лекарство» от коротких ног - юбки-клеш или мини-юбки в сочетании с высокими каблуками и достаточно плотными однотонными колготками. Если есть лишний вес, выбирайте свободный крой, минимализм в отделке и никаких рюшей и клешей.

 

 

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