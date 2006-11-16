Моя кожа такая чувствительная!

Какая она?

Раздражительная. В буквальном смысле этого слова. Чувствительную кожу раздражает все - соленое и острое, что вы съели накануне, лишняя выкуренная сигарета или стакан вина, недостаточный отдых, перепады температур (на морозе капилляры проступают маленькими красными точечками), чересчур интенсивная чистка, слишком толстый слой макияжа. На все раздражители она реагирует незамедлительно и очень бурно - краснеет, шелушится, покрывается сыпью, чешется или, наоборот, «горит». Природа «награждает» чувствительной кожей, как правило, блондинок или рыжеволосых особ со светлыми глазами. Кожа у них бело-розовая, легко краснеющая.

Что ей противопоказано?

Прежде всего походы в баню. У чувствительной кожи очень тонкий слой эпидермиса (который защищает находящиеся под ним сосуды и нервные окончания от воздействия окружающей среды). Слой этот быстро сохнет и очень легко счищается. Поэтому и сосуды, и нервные окончания оказываются очень близко к поверхности и чувствуют каждое дуновение ветерка. А уж сухой обжигающий пар сауны для такой кожи - сильнейший стресс. В список запретов попадают и прямые солнечные лучи. Для чувствительной кожи желательно подбирать дневной крем, содержащий UVA/UVB-фильтры. Даже зимой - ведь солнечные лучи прекрасно отражаются от снега.

Чувствительная кожа не терпит смены препаратов. Если крем или тоник вам не подходят, жирная или нормальная кожа даст знать об этом лишь через некоторое время. Кожа чувст­вительная реагирует сразу же - появлением сухих бляшечек, высыпаниями, зудом.

Полезно помнить

Чувствительной коже могут прийтись по вкусу протирания травяными настоями - ромашкой, мятой, липовым цветом. Столовую ложку сухой травы запаривают стаканом кипятка, настаивают 20-30 минут, процеживают - и тоник готов. Если удастся найти экологически чистую белокочанную капусту, используйте ее для маски: на предварительно очищенную кожу наносят кашицу из белокочанной капусты, оставляют на 10-15 минут, потом смывают теплой водой.

Как за ней ухаживать?

Следить за режимом дня и питанием. Высыпаться, меньше нервничать и записаться на занятия йогой (она приводит в порядок не только тело, но и нервы). Стараться меньше курить и сократить количест­во выпиваемого за день чая, кофе, колы. Вместо острого и соленого - побольше свежих овощей, продуктов, содержащих клетчатку.

Тщательно искать тот препарат, который вам подойдет. К сожалению, в косметологии многое делается методом проб и ошибок. И идеальный вариант можно найти только опытным путем. За кремами и лосьонами для чувствительной кожи лучше идти в аптеку, где продаются препараты фармакологических лабораторий Vichy, La Roche-Posay и пр. Как правило, дневные кремы для чувствительной кожи включают всевозможные масла, витамины А, Е, а также вещества, успокаивающие кожу, купирующие развитие воспалительных процессов. А в состав ночных кремов входят регенерирующие вещества, заживляющие микроранки.

В холодное время года такую кожу хорошо бы скрывать под тональным кремом - он защитит и от грязи, и от перепадов температур. Но использование тонального крема требует тщательного вечернего очищения - макияж надо будет как следует смыть косметическим молочком или сливками. Если коже тяжело переносить и дневной крем, и тональный, можно оставить только тонирующий дневной крем.

Уход чувствительной коже подойдет самый щадящий. Все спиртовые лосьоны исключаются - они еще больше высушат кожу. Постарайтесь выбирать лосьон или тоник без запаха - всевозможные парфюмерные и ароматические отдушки химического происхождения могут спровоцировать раздражение. Вечерний уход включает в себя три этапа: снимаете макияж, накопившуюся за день грязь, жир косметическим молочком; затем протираете безалкогольным тоником, освежая кожу; и тонким слоем наносите ночной крем.

Раз в несколько недель можно проводить легкую чист­ку. Но делать это лучше не скрабами, а пленочной маской (высыхая, она образует на лице тонкую пленочку, которую мы аккуратно снимаем) - такая процедура менее травматична.