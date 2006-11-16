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Мифы и России. Загадочная русская душа

Совместный проект газеты «Аргументы неделi» и радиостанции «Эхо Москвы»

№ 28(28) от 16.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]

К. ЛАРИНА: Что для вас значит понятие «русская душа»?

А. ПРОХАНОВ: Если тезисно описывать космос, я скажу, что космос - это то, что не имеет ни начала, ни конца, он содержит в себе абсолютно все. Для меня «русская душа» - понятие не психологическое и не психическое, оно носит космический характер. Это гигант­ская судьба великого народа, историческая и метафизическая судьба.

Б. НАДЕЖДИН: Я считаю, что сколько людей, столько и душ - в буквальном смысле. Значит, столько и космосов. Бердяев когда-то написал статью «Душа России» - большего бреда я в своей жизни не читал! Что русский человек, например, глубоко религиозен... Возможно, тогда и были глубоко религиозные русские люди, они и сейчас, конечно, есть. Но мой жизненный опыт говорит о том, что типичный русский человек - совершенно точно! - не является религиозным фанатиком.

К. ЛАРИНА: «Он русский - это многое объясняет» - помните знаменитый слоган Никиты Михалкова?

А. УГЛАНОВ: Я характеризовал бы загадочную русскую душу в первую очередь ее непредсказуемостью. Жизнь нашей нации, ее миллионов людей все время определяется какими-то часто непредсказуемыми душевными порывами. Это приводит к постоянным срывам и взлетам, что не очень свойственно другим нациям.

А. ПРОХАНОВ: В чем таинственность русской души? Она всегда чает грядущего рая. Чает огромного, ожидающего Россию счастья, которое постоянно ускользает. Поэтому русский человек очень часто бывает небрежен к тому, что его окружает сейчас.

А. УГЛАНОВ: Но отчего высокие слова постоянно выливаются в совершенно непонятные вещи? Почему загадочная русская душа в массовом порядке и очертя голову бросалась в разные катастрофы: граждан­ские войны, строительство коммунизма, в приватизацию? Вся «загадочность» выливается в терпение и долготерпение - до очередного катаклизма.

К. ЛАРИНА: Тоже проявление загадочной русской души?

А. УГЛАНОВ: Ведь именно это и является вопросом для иностранцев, на который они не находят ответа! Они не рассуждают о ее космосе, они не понимают многих поступков, для них совершенно необъяснимых.

Б. НАДЕЖДИН: В подъезде у нас грязь, дороги разбиты, взятки кругом, разруха, воруют. Иностранцы, не лезьте! Это наша загадочность... Я этого не приемлю: оправдывать безобразия особенностью нашей культуры, души...

А. УГЛАНОВ: Но есть и более приземленные примеры. Начинается строительство дороги, например, и вдруг прекращается финансирование. Стройка останавливается посередине леса. Но надо или уж совсем не начинать строить или достроить до конца!

Б. НАДЕЖДИН: Это не загадочная русская душа. Это бардак в планировании, выделении денег и контроля. Представьте себе - поймали взяточника. Выступает адвокат и говорит: надо его простить, это загадочность русской души. И прослезившийся судья его прощает! Да, он украл, дорогу не построили, но это наша загадочная русская душа!..

К. ЛАРИНА: А русская душа может быть бессовестной?

А. ПРОХАНОВ: Русская душа может быть не просто бессовестной, а кромешной, инфернальной. И вот такой тьмы и кромешности, которую несет в себе русский человек, может быть, ни одна другая душа не вынесет - об этом говорил Достоевский.

А. УГЛАНОВ: Общие слова замечательны, но всегда хочется услышать что-нибудь конкретное. Например, почему у большинства из нас, обладателей загадочной души, часто не хватает денег дожить до следующей зарплаты? И мы вынуждены занимать у друзей и знакомых. Для меня загадка в том, что у нас нет внутреннего программирования. Как у европейцев, у которых каждая копейка на учете.

Б. НАДЕЖДИН: Не стоит объяснять неспособность планировать свою жизнь на неделю и месяц вперед свойствами загадочной русской души.

А. ПРОХАНОВ: Русские люди очень наивны и доверчивы, восторженно принимают любую предложенную им истину. Скажем, русские адмиралы или генералы - они настолько доверчивы...

А. УГЛАНОВ: ...что выходят в море с просроченными ракетами, которые не взлетают.

А. ПРОХАНОВ: ...Это одно из свойств русской души. По-видимому, один только русский воин способен в бою рвануть на себе тельняшку, заорать и с гранатой идти на танк. Или открыть кингстоны у «Варяга» и идти ко дну, не сдаваясь. Это одна из самых поразительных черт русского военного сознания - жертвенность, героизм. А еще русский человек - один из самых сентиментальных людей на земле. Ведь тоска по России - это во многом тоска русского, заброшенного на чужбину, в чужие ландшафты, чужой климат. Он тоскует по своему снегу - это исключительно русское состояние.

А. УГЛАНОВ: Вот еще известная наша странность. Только пройдут выборы, скажем, президента - и уже на следующий день мы начинаем думать: а кто же будет следующим президентом? Путину еще два года управлять страной, а все просто извелись - кто же будет преемником?

Б. НАДЕЖДИН: Приведу пример еще круче - Грузия называется. Вот тоже загадочная душа! Грузины потрясают мир тем, что каждый раз голосуют, 99% за президента, и всегда его досрочно свергают. Так было с Гамсахурдия, Шеварднадзе, так сейчас с Саакашвили. Сначала всеобщая любовь, а через четыре года - долой его! Это не является свойством русской души, это свойство многих режимов, сложившихся на постсоветском пространстве. А вообще в данном словосочетании самым гнусным является слово «загадочная». Русская душа особая, специфическая, редкая - согласен. Но смысл этого слова абсолютно точно раскрыл Угланов. «Загадочный» -значит непредсказуемый, когда не знаешь, что человек завтра сделает.

К. ЛАРИНА: Цитата из Черчилля: «Россия - это загадка, завернутая в загадку, помещенная внутрь загадки».

Б. НАДЕЖДИН: Черчилль это сказал, требуя увеличения ассигнований на разведку против Советского Союза. Если бы я сейчас объяснял в парламенте, что мне нужно повысить военный бюджет, я бы говорил про загадочную китайскую душу, и так далее - мы же не знаем, чего от них ждать...

А. ПРОХАНОВ: У меня нет другого достоверного опыта для суждения на эту тему, чем моя собственная душа и жизнь. И когда я рассматриваю себя, обреченного уйти с этой земли, я вижу, что на поверхности - энергичная, связанная с событиями, войнами, путешествиями реальность, во многом рациональная. А чем глубже я погружаюсь в самого себя, тем таинственнее и загадочнее мое внутреннее бытие.

Б. НАДЕЖДИН: Проблема в том, что эта терминология - «загадочный», «непредсказуемый» - постоянно используется проходимцами в области литературы, СМИ, юмористами типа Петросяна, чтобы талдычить народу: вы - уроды. Люди хлопают и радуются - да, мы уроды! В человеке надо воспитывать самоуважение, а не радость по поводу того, что он так вывернется, что никто больше его не поймет. Этого не надо. Нужно научиться сочетать в себе космос с умением планировать земную жизнь. Хотя легче, конечно, собственную неспособность ничего не делать оправдывать «загадочной русской душой».

Аргумент слушателей

В ходе программы радиослушателям был задан вопрос: существует ли такое понятие, как «русская душа»? В редакцию позвонили 2300 человек.

Из них 55% признают наличие русской души. Считают это мифом 45%.

Обсуждение «Мифов о России» проходит после трансляции одноименной программы по телеканалу ТВ-Центр. Авторы программы: В. Мединский, В. Ари­стархов, Н. Петров.

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