Без базара…

На одном из столичных рынков переполох. Молочница, которую можно заподозрить в любых грехах, кроме принадлежности к «грузинам», вопила в голос. Всуе она поминала Путина и всех святых. Симпатичная шатенка угрожающе нависала над ней, как Устинов над Ходорковским, и требовала заплатить налоги. Царица творога и сметаны находилась в шоке. Каждое новое слово администратора рынка вводило ее в трепет. Собственно, от нее требовали предъявить документы о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Без этого рынок отказывался предоставлять ей в дальнейшем место за прилавком, ссылаясь на некую инструкцию, которая запрещает администрации со следующего месяца заключать договора аренды торговых точек с физическими лицами, если они не зарегистрированы как индивидуальные предприниматели.

А как же они? А те? А эти? Торговка взмахивает руками, как раненая птица крыльями, в сторону соседних лотков, за которыми расположились ряды непроницаемых кавказских лиц. «А они давно зарегистрированы», - отвечает девушка с прокурорским взглядом и механически безразличным голосом...

В отличие от обескураженной молочницы, у которой нет времени смотреть телевизор (пока коров подоишь под Калугой, да творог сделаешь, да в поезд сядешь, да за прилавком день проторчишь, то все новости давно закончатся), публика получала от этой сцены истинное удовольствие. Как-никак, рынок цент­ральный, ходит на него народ образованный, и премьера, требующего с хрущев­ской неукротимостью отдать рынки в «русские руки», все еще с вечера вдоволь насмотрелись. В этот момент можно было физически ощутить, как тает авторитет власти. Потому что аура власти испаряется, когда над ней начинают смеяться...

В середине 90-х один московский журналист написал, что в нашем государстве идет изнурительная борьба тупости с жадностью. Он не знал, чем дело закончится. Сегодня мы можем уверенно сказать - жадность победила.

В России левая рука власти никогда не знает, что делает ее правая рука, хотя они зачастую моют друг друга. Поэтому если борьбу между тупостью и жадностью можно считать разделением властей, то мы уже достигли довольно высокого уровня развития демократии.

Само по себе стремление власти навести порядок на рынках заслуживает поощрения. Вопрос, что называется, давно перезрел. Правда и то, что на рынках обосновались посредники, и то, что лица у этих посредников далеко не местные. Безобразий на рынках много, и кресть­янину там места нет. Народ ропщет, особенно в провинции. Однако исполнение этого политически правильного решения оказалось запредельно нелепым. Мало того что вся кампания грозит вылиться в примитивную этническую чистку. Причем следует иметь в виду, что запустить этот процесс легко, но остановить сложно. Народ быстро входит во вкус... Так, впереди еще замаячила перспектива разрушить всю систему торговли и оставить страну и без рынков, и без товаров.

Только на первый взгляд такое предположение кажется фантастическим. Те, кто сегодня много шумит о засилье иноземцев на рынках, предпочитают не задумываться над причинами такого положения. Вопрос же на самом деле болезненный и имеет свою историю. Русский человек в массе своей - плохой торговец. Дело он это не любит и, как следствие, не знает. Испокон веков на Руси в торговле было много инородцев. Отношение к ним населения было всегда отрицательным, но и обойтись без них было невозможно. Торговля зачастую останавливалась без их участия. Власть поэтому старалась выступать арбитром, осторожно поддер­живая хрупкий баланс отношений. И это естественно, потому что появление «слона в базарной лавке» имело бы для лавки самые печальные последствия.

Тот, кто наблюдал за работой рынков без чванства и предубеждения, знает, что жизнь там кипит круглые сутки и работают «эксплуататоры» не покладая рук. И вряд ли найдется много коренных русаков, готовых 365 дней и ночей без выходных приходить в шесть, уходить в десять, вертеться как белка в колесе и считать, считать, считать... Не русское это дело. Да и умение нужно, привычка, традиция, которые впитываются с молоком матери. И вот пришел в лавку «слон» в омоновском обмундировании и стал всю эту систему давить. Ну выдавим мы их всех с рынка, что, легче станет? Где он, крестьянин, готовый с утра до вечера торговать своей продукцией? Ау! Во-первых, крестьянин на огороде и в хлеву. Тут либо работать, либо торговать. Во-вторых, чтобы иметь своего собственного, «коренного» представителя, он должен либо сам стать мелким сельским капиталистом, либо развить кооперативное движение (привет Ленину). До этого даже дальше, чем до полета на Марс. Рынки при таком подходе к делу через некоторое время превратятся в пустыри. Выиграют от этого разве что владельцы супермаркетов. Не думаю, что они окажутся русскими...

Но не надо отчаиваться. Пока тупость медленно делает свое черное дело, жадность уже готова нанести ей решительный контрудар и спасти наши рынки. В Минфине тоже люди не дремлют. Недаром девушка-администратор была так спокойна и убедительна. 21 июля 2005 года Государственная Дума внесла поправки в Налоговый кодекс и приравняла «розничную торговлю, осуществляемую через киоски, палатки, лотки и другие объекты стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети» к предпринимательской деятельности, за которую должен уплачиваться «единый налог на вмененный доход». Уф! Прошу прощения, читатель, за это крючко­творство, обещаю - больше таких слов не будет. В один момент все торговцы и торговки на рынках стали индивидуальными предпринимателями и, следовательно, должны осуществить соответствующую регистрацию.

Это по-нашему, по-европейски! Так и вижу миллионные толпы законопослушных русских огородников, бегущих в налоговые инспекции, собирающих справки, стоящих в очередях, дающих взятки (куда ж без этого). Да полноте, мы же не в Германии и не в Англии! У нас народ за десять лет не собрался, чтобы зарегистрировать свои кровные дачи, и тиранит президента который год вопросами о «дачной амнистии». А тут регистрироваться, чтобы налоги платить. Да кто проконтролирует? И вот тут мы подходим к детективной части нашего сюжета.

Закон этот неумный вступил в силу еще 1 января 2006 года. А молочницу нашу администрация рынка начала трясти только сейчас - в октябре. Значит, до этого считала возможным смотреть на это дело сквозь пальцы. Ну что ж, вот и пришло время законы исполнять. Не удивлюсь, если сейчас по всей стране прокатится «итальянская забастовка». Это когда люди работают, выполняя неукоснительно все идиотически требования законов, невзирая на лица и обстоятельства. Такая работа хуже любого саботажа. Причем, учтите, мы не Италия, наши законы «покруче» будут. Так просто бастионы тупости не сдадутся.

Дело не в посредниках, не в их лицах, не в их паспортах. Дело в том, что у нас на рынке много насилия, и поэтому нет нормальной здоровой конкуренции. Нужно не гнать торговцев с рынка, а заставлять их жить и работать по правилам, уважая закон. Но это уже вопрос не столько к лицам кавказской национальности, сколько к «человеку с ружьем». Не инородцы несут ответственность за насилие и круговую поруку на рынке, а коррумпированная милиция, которая устранилась от наведения порядка и кормится с лотков. Мы не оттуда начали борьбу, и закончится она не тем, на что мы рассчитываем.

Хотели бы вы, чтобы ваши сын или дочь всю жизнь проработали продавцом на овощном рынке?

Спросили мы граждан России

Константин Копач, 52 года, стоматолог, г. Екатеринбург:

- На рынке должны работать те, кто не хочет или не способен учиться чему-то большему в жизни. Если у людей из южных регионов торговля в крови - зачем же против этого воевать? А мой сын - начинающий и способный менеджер в финансовой сфере. Ему на рынке делать нечего, разве что овощи покупать.

Светлана Бабаева, 46 лет, директор ателье, г. Рязань:

- Моей дочери 25 лет. Она у меня упрямая, рано школу бросила. С 15 лет торговала на рынке шмотками китайскими, угробила там свое здоровье. Ведь и в мороз, и в жару стояла за прилавком на улице. Сейчас вот, хоть и молодая для этой должности, в супермаркете - старшая по торговому залу. Конечно, ее опыт торговли пригодился. Но я с ужасом вспоминаю те четыре года, что она отработала на рынке.

Александр Ревякин, 30 лет, водитель-экспедитор, г. Нижний Новгород:

- Я считаю, справедливость надо наводить. Торговать продукцией должен тот, кто ее выращивает, а не перекупщики, тем более иностранцы. Но у нас в городе после выступления президента прошерстили рынки, так теперь больше половины мест пустуют. Почему? Собственных фермеров мало, по крайней мере, обеспечить Нижний своими силами они не могут. Так что рубить сплеча тоже не стоит.

Тофик Гасанов, 43 года, работник рынка, г. Москва:

- Мои дети здесь в школе учатся. По национальности азербайджанцы, но граждане России, прописка есть. У нас не считается стыдным работать на рынке, но мои дети хотят в институт потом поступать. Их дело. Но в Азербайджане много молодежи, которая с удовольствием приедет сюда работать на рынке. Если выгнать силой приезжих с рынков, большие города в России будут сидеть голодные. Некому тут будет торговать.