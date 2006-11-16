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Страховка - дело добровольное

№ 28(28) от 16.11.2006 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

Страховка - дело добровольное
Илья Ломакин-Румянцев

Хоронить врача вместе с пациентом

Сегодня нет человека, который не сталкивался бы со страховой медициной. Полис обязательного медицинского страхования гражданина РФ стал неотъемлемой частью жизни. Только качество услуг, предоставляемых медучреждениями по этому полису, мало чем отличается от бесплатной медицины советского образца. Другое дело - добровольное страхование (ДМС). Здесь, казалось бы, все проблемы с уровнем обслуживания и лечения должны быть сняты. Но на деле все оказалось не совсем так.

По мнению Ильи Ломакина-Румян-цева, руководителя Федеральной службы страхового надзора России (ФССН), в деле добровольного медицинского страхования существует серьезнейшая базовая проблема. «Отечественная медицина сегодня не способна генерировать качест­венно новую услугу по добровольной линии, которая предлагается владельцу полиса ДМС. Медицина с удовольствием вам предложит диагностику, какие-то сложные процедуры, может быть, оперативное вмешательство. А ведь вам нужно совсем другое, вам нужно ЗДОРОВЬЕ. А медицина по-прежнему сориентирована на лечение БОЛЬНЫХ». То есть в данном случае нарушается главный принцип ДМС - содержать клиента живым и здоровым. Страховые компании не предлагают страховой продукт, который создал бы у медиков нацеленность на здоровье. Есть разница между годовым медицинским страхованием и долгосрочным, которого у нас нет. «Вы покупаете полис на год, и страховщику совершенно не интересно возиться с вашей диспансеризацией. Зачем тратить деньги на всестороннее обследование? Компания проведет в лучшем случае предварительный анализ, чтобы оценить группу риска. А всерьез оценивать ваше здоровье, оплачивать профилактические мероприятия, которые не восстанавливают здоровье, а предотвращают ухудшение здоровья, им становится неинтересно. И медику точно так же неинтересно. Медику ведь интересно что? - Чтобы как можно больше денег поступило в кассу медицинского учреждения или конкретному врачу. Желательно, чтобы при этом как можно меньше ресурсов было потрачено».

В мире существовала всего одна правильная система поддержки здоровья пациента. Она применялась к личным врачам китайского императора. Им платили большие деньги, пока император был здоров. Когда он заболевал, личному врачу переставали платить. Когда император умирал, личного врача хоронили вместе с императором.

Это идеальная модель, нацеливающая врача именно на здоровье пациента. ДМС могло бы быть в этом смысле аналогом, но, понятно, с поправкой на наш гуманный век.

Как врачи снимают с общества штаны

Для примера можно привести типичный случай общения с врачами по линии ДМС. Алексею К. организация оформила на год корпоративную медицинскую страховку. И вот наконец у него появилась возможность на себе испытать, что же такое страховая медицина - вывалилась пломба и заболел зуб. Со стонами он схватил полис и помчался на прием к стоматологу. К его изумлению, врачи обнаружили у него сразу 9 зубов, требующих срочного лечения! Он в панике - страховая компания, конечно, все оплатит, но на лечение 9 единиц зубов требуется время. Да и удовольствие ниже среднего - анестезия анастезией, но болевые ощущения никто не отменял.

Поэтому он быстренько покинул клинику и отправился к однокласснику - практикующему стоматологу. Тот посмотрел - да, на одном зубе выпала пломба, надо ставить новую. И ВСЕ! Остальная пасть в замечательном состоянии. Получается, что «врачи-вредители» ради страховых денег готовы лечить и соответственно уродовать здоровые зубы? А если бы он пожаловался на боли в области сердца - срочно на шунтирование?!

«Правильно! Если врачу платить за услуги, которые он оказывает, то у вас все зубы окажутся больными, - подтверждает Ломакин-Румянцев. - И не только зубы. Почему в стационарах уж точно нель­зя платить за услуги? Потому, что пациент в стационаре совершенно безропотное существо. Ему говорят - иди на такую-то процедуру - он идет. Счет выставляют страховой компании. Надо сделать 155 уколов - он радостно подставляет филейную часть. Если врачу платить за услуги, то он начинает с общества снимать штаны. Не случайно в США объем затрат на здравоохранение кратно выше, чем в Европе. Американская система медицин­ского страхования именно так и работает».

От больного - подальше!

У нас термин «добровольное медицинское страхование» сегодня смело можно заменить на «корпоративное». Экономист Леонид Барон считает: «ДМС у нас не работает. Компании предпочитают корпоративных клиентов. Страховщикам не нужны физические лица - с ними очень много возни. И устанавливают запретительные тарифы». Почему? Просто люди, которые готовы выложить за полис немалые деньги из собственного кармана, будут использовать возможности страховки на «полную катушку». Чаще всего это лица с «букетом» хронических заболеваний, которые тщательно скрываются на момент заключения страхового договора. А потом страховщики вынуждены платить им «по полной» за все дорогостоящие операции и процедуры, что, естественно, им невыгодно.

Остальные, так называемые бюджетные варианты страхования для физических лиц стоимостью в районе 10-12 тыс. рублей в год, являются фактически способом оплаты услуг медучреждений. Правда, за счет скидки для страховой компании не исключено, что вы получите чуть-чуть больше, чем обычный больной «с улицы».

Еще один вариант добровольного страхования - разовый страховой полис. По сути, это уже прямое нарушение законодательства. Медучреждение таким образом маскирует платные услуги, чтобы уйти от налогов. Вы идете к врачу, а вам говорят: «Купите вот, пожалуй­ста, монополис». И обходится он ровно в сумму той услуги, которую вам предполагают оказать. Но так вы и вовсе не получите заботу страховой медицины о своем здоровье.

Чтобы система начала меняться, на взгляд руководителя ФССН, «надо переходить к накопительному медицинскому страхованию. Тогда вы заключаете долгосрочный договор медицинского страхования. Если здоровье позволяет вам обходиться без врачей, то вы имеете право на бонусы, серьезные бонусы в конце жизни. Дожив лет до 70, на вашем счету накопятся довольно приличные деньги».

 

 

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