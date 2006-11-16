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Между столицами и псами-рыцарями

Дойдут ли когда-нибудь у власти руки до приграничной Псковской области?

№ 28(28) от 16.11.2006 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

Между столицами и <nobr><nobr><nobr><nobr><nobr><nobr><nobr><nobr><nobr><nobr><nobr><nobr>псами-рыцарями</nobr></nobr></nobr></nobr></nobr></nobr></nobr></nobr></nobr></nobr></nobr></nobr>
Виктор Остеренко, главный по культуре: «У нас есть все, кроме денег. Ну не превращать же Кремль в кабак?»

Приграничье

Что такое в общественном сознании Псковская область сегодня? Дотационный и депрессивный регион, лидер по отравлениям «паленым» алкоголем. Из острых социальных проб­лем здесь для москвича или питерца есть совсем диковинная - обеспечение льготников дровами на зиму. Да, в 21-м веке все осталось, как у М. Зощенко, - «Дрова - дело драгоценное и святое»!

Псковские земли граничат сразу с тремя государствами - Белоруссией, Латвией и Эстонией. В столице поговаривают: «Да ничего там, кроме таможни, нет!» Таможня и в самом деле - один из самых живых организмов Псковской области. Только за первые пять месяцев этого года в федеральный бюджет переведено более 2 млрд. рублей. Но никакого отношения к местным бюджетам эти деньги не имеют, разве что частично вернутся из центра в виде дотаций региону.

От Советского Союза промышленные гиганты в наследство также не достались. По причине близости к «заг­нивающему» Западу индустриализация тридцатых годов сюда не поспела. Сталин и его наркомы справедливо рассудили, что развивать регион, граничащий с «враждебными» капиталистическими режимами, по меньшей мере опасно. Дальнейший ход истории показал их правоту - уже с июля 1941-го на долгие три года Псков стал немецким. Позже, когда область оказалась в окружении дружественных советских прибалтийских республик, у властей по большому счету попросту не дошли до Псковщины руки - страна и так увязла в «стройках века». Сейчас много говорится о строительстве целлюлозно-бумажного комбината (осина, главное сырье для него, здесь растет в избытке), нефтеперерабатывающего завода. Но пока кратчайший путь к процветанию и бездефицитности - научиться использовать то, что сегодня востребовано во всем мире и щедро разбросано предками по псковским просторам. 

Споем о Пушкине, друзья!

Члены делегации программы технического содействия Евросоюза Tacis после знакомства с крепостями, монастырями и музеями были поражены. Почему культурно-исторические объекты Псковской области не попали в список всемирного наследия ЮНЕСКО?! То есть получается, что Псковский кремль, Псково-Печорский Успенский монастырь, Изборская крепость, Пушкиногорье - явления местечковые и ценности для потомков не представляющие. А вот, к примеру, Горно-Алтайское озеро Манжерок, известное в основном тем, что о нем спела Эдита Пьеха, в список ЮНЕСКО попало! Вот что значит реклама. Может быть, псковскому руководству стоит объявить конкурс на лучшую песню о могиле Пушкина или Чудском озере?

Кстати, областное руковод­ство к вниманию Евросоюза отнеслось благосклонно. «Ре­сурс­ный центр - это, конечно, хорошо». Но 1-й вице-губернатор Игорь Максимов с нарочито простонародной интонацией озвучил вопрос, на который членам делегации Тacis труднее всего отвечать: «Я крестьянин и хочу знать, какой конкретный прок от проекта будет?»

И успокоился только после того, как добился внятного ответа: «Мы обучим специалистов и дадим им в руки инструмент, с помощью которого ваш регион может поднять туристическую отрасль на ранее недосягаемую высоту».

Где ты, турист «третьего дня»?

Виктор Остренко, председатель комитета администрации Псковской области по культуре, сетует: «Федеральный бюджет выделяет области на поддержку памятников истории 9 млн. рублей. Столько же, сколько и остальным субъектам федерации. Вот и получается, что в Тюменской области эти средст­ва идут на 4 памятника, а нам нужно распределить их среди 5000 объектов! Отсюда и проблемы с реставрацией - расконсервируем, начинаем работать, деньги заканчиваются, и дай бог, чтобы на консервацию хватило...»

Замечательно ухожен музей-заповедник федерального значения Пушкинские го­ры. Москва выделяет отдельно на Михайловское в год 90 млн. руб. Под­держивает заповедник персонал из 600 человек. А Изборская крепость удовольст­вуется тремя миллионами из тощего областного бюджета.

Поток туристов невелик. Документально подт­вержденных 200 тысяч человек. А в советский период доходило до 5 миллионов. «Раньше были целые поезда туристов, да еще с прицепными вагонами». Откуда едут? В основном из Москвы и Питера, причем большинст­во из Северной столицы. Но это все туристы-однодневки, которые кавалерийским нас­коком, вихрем проносятся по досто­примечательностям и оставляют области сущие гроши в виде платы за копеечные сувениры. Туристические автобусы из Санкт-Петербурга даже топливом заправляются не на псковских АЗС, а дома. Виктор Остренко: «Чтобы турист приносил прибыль бюджету, его пребывание в области должно быть не менее трех дней». А здесь процветает «сквозной» туризм, от которого нагрузка на инфраструктуру есть, а денег нет. И как заставить людей оставаться на этот третий, священный для турбизнеса день, еще никто толком не определил. Зато рассчитали туристический потенциал региона - 10 миллионов человеко-дней!

Остренко мечтает о лазерном шоу на территории псковского Кремля и для начала хотя бы о его подсветке. Археологи открыли фундаменты 14 древних храмов и сооружений, и надо будет вновь «построить» их с помощью объемной трехмерной графики - чем не вечернее шоу для туристов? Смотреться вкупе с театрализованным дейст­вом, как у подножия египет­ских пирамид, будет замечательно. Только вместо Клеопатры - княгиня Ольга... А пока могучие крепостные башни и стены выглядят с наступлением сумерек, как сотни лет назад, - мрачно и грозно смотрят на город бойницы, и чудится, что город опять готовится к отражению очередной осады ливонских псов-рыцарей.

Задворки туриндустрии

Древнерусским духом здесь вся земля пропитана, а природа может стать приманкой для любителей несуетливого здорового отдыха. Чем хуже Псковская область той же финской глубинки, которая вдруг стала популярна среди жителей российских мегаполисов? Всего-то нужно создать инфраструктуру и, не забывая про экологию, понастроить на берегах кристально чистых лесных озер коттеджи и базы. Конечно, не с «удобствами во дворе».

Сегодня местные смотрят на туристов, как на небожителей. Никакой грубости, только порой мелькает тщательно скрываемое непонимание в глазах. Почему? Да потому у них то и дело мысли возникают - как можно так «бездарно» распоряжаться своими деньгами. Чего таращиться на эти голые крепостные стены? Куда они денутся? И на такое деньги тратить?! Вот от дури и предлагают вам сувенир - деревянную «богатырскую» палицу за 1000 рублей, которой красная цена стольник. Глазам не верят  если продано! Поглядывают вслед жалостливо. Ведь пенсия на селе как раз эту тысячу и составляет. Так что сейчас для псковичей любой турист, как раньше интурист, - гость желанный, но загадочный.

Аргументы истории

Не за горами празднование пятисот­летия вхождения Пскова в состав единого Русского государства. Псковская земля присоединилась к Москве довольно поздно - в 1510 г., правда, до этого более ста лет псков­ское вече выбирало на княжение именно московских князей. Существует одно анекдотическое свидетельство тому. Европейские путешественники (по-нашему, современному - туристы) в начале XVI века отмечали, что после подчинения Москве и появления во Пскове московских переселенцев псковичи изменились, стали угрюмы и грубы. «В результате просвещенные и даже утонченные обычаи псковитян сменились обычаями московитов, почти во всех отношениях гораздо более порочными».

 

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