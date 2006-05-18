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ВОТ ОН – ПАТРИОТИЗМ!

Родная деревня привлекает не меньше Эмиратов

№ 2(2) от 18.05.2006 [ «Аргументы Недели » ]

ВОТ ОН – ПАТРИОТИЗМ!

 СТРОГО говоря, в этом году российские политики практически все проигнорировали отдых в майские дни: работы много, да и ожидание ежегодного послания Президента Владимира Путина к Федеральному собранию не позволило полностью расслабиться. Если и отдыхали – то пару дней в загородных резиденциях, на подмосковных приусадебных участках. Если выпивали – исключительно за Первомай и День Победы в узком семейном кругу. Плюс обязательные участия в парадах, демонстрациях, встречах с ветеранами – сегодняшний политик обязан быть с народом, чтобы лицо его знали не только соседи по кабинетам и дачам, а каждый житель России.

 Пример отдыху на родине подает сам Президент РФ Владимир Путин. На этот раз (как, впрочем, неоднократно в прежние годы) Президент проводил время с супругой Людмилой на пляжах города Сочи, в резиденции «Бочаров ручей» и дышал свежим воздухом одного из любимых им горнолыжного курорта «Красная поляна». Двухэтажные апартаменты с видом на море. Часть интерьеров выполнена в стиле 50-х, а другая — современная, с мебелью из ценных пород дерева. Так выглядят президентские апартаменты.

 Здесь же для удобства любителей плавания и других активных видов спорта предусмотрены: два бассейна (с морской и пресной водой), спортзалы, тренажеры (по свидетельству очевидцев, «Бочаров ручей» любят и глава ФСБ Николай Патрушев и министр обороны РФ Сергей Иванов).

 На этот раз прогулки по парку с пальмами и олеандрами омрачила авиакатаст­рофа, лишившая жизни 113 человек: в пяти километрах от аэропорта Адлера разбился самолет. Собственно, бок о бок с Президентом на майские праздники были министр транспорта Игорь Левитин, его заместитель Сергей Аристов, глава Межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина. Вряд ли этим высокопоставленным госчиновникам в такие дни можно было получать удовольствие от Черного моря и северокавказских гор…

 На майские праздники в Сочи собрались высокопоставленные любители футбола из шести стран СНГ, чтобы поучаствовать в VIP-турнире. Играли 30 команд. Среди играющих можно было увидеть депутата Госдумы РФ Константина Затулина, губернатора Магаданской области Николая Дудова, экс-президента Ингушетии Руслана Аушева, посла Грузии в России Ираклия Чубинишвили. Жили все в гостиничном комплексе «Дагомыс», с утра до вечера играли в футбол. А вечером пили вино, в том числе привезенное грузинскими и молдавскими футболистами. И никто не усомнился в его качестве!

 Президент Олимпийского комитета РФ Леонид Тягачев вместе с президентом Ассо­циации зимних видов спорта Владимиром Кожиным (оба большие любители горных лыж) отправились на Красную поляну и провели на заснеженных склонах несколько майских дней. Возможно, тем самым они продвигали идею о проведении в этой местности Белой Олимпиады 2012 года.

 В Твери, в интенсивной работе провел время в первую декаду мая губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин. Единственной кратковременной паузой в губернаторских заботах можно назвать выезд на конно-спортивную базу «Завидово», в последние годы ставшую светским местом для московского бомонда. Но Дмитрию Вадимовичу уехать к лошадям и на свежий воздух надолго не удалось: служба позвала обратно.

 В это время прелестями Подмосковья наслаждались премьер-министр Михаил Фрадков и председатель Совета Федерации Сергей Миронов.

 По соседству с ними, на собственной даче в районе Новорижского шоссе, в чисто мужской компании читал литературные журналы «Наш современник» и «Знамя» вице-президент компании ТНК-ВР Владимир Руга. Чтение перемежалось поеданием шашлыков под красное вино. Без барышень, как подчеркнул сам Владимир Эдуардович. Правда, праздновать Первомай господин Руга начал в Праге, на Еврокубке по баскетболу, где ЦСКА выиграли у израильского «Маккаби». Вместе с армейцами господин Руга сотоварищи вернулись в Россию.

 Губернатора Костромской области Виктора Шершунова мы обнаружили отдыхающим в собственном доме, в деревне Борщино. Там он проводил майские праздники с семьей. Говорят, что для русского человека рыбалка и работа на огороде – самый отличный способ отвлечься от суеты. То, что эта версия имеет право на существование, подтвердил и губернатор Челябинской области Петр Сумин. На подведомственной господину Сумину территории есть озеро Кисегач, где и отдохнул в первые дни мая уральский губернатор. Но не только рыба и природа держат высокопоставленных россиян у себя на родине. Депутат Госдумы РФ, член комитета по безопасности Евгений Ройзман тоже отдыхал в родном Екатеринбурге: все майские праздники он посвятил коротким спортивным тренировочным сборам и привел в порядок спортивную машину, подготовив ее к гонкам.

 Не менее увлекательно и патриотично проводил время в начале мая предприниматель Константин Боровой: он играл в теннис на кортах Петрово-Дальнего в Подмосковье.

 Но лето еще не началось. Кого и где мы увидим – покажет время.

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