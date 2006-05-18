ГРАЖДАНЕ ОТДЫХАЮЩИЕ
Как, где и с кем оттягиваются олигархи, чиновники и губернаторы
№ 2(2) от 18.05.2006 [«Аргументы Недели », Алена АНТОНОВА и Анна АСТАХОВА. ]
Период с 29 апреля по 15 мая для подавляющего большинства россиян – внеочередной отпуск. Свежевыловленный карась на приусадебном участке, вожделенный турпакет “five stars all inclusive” в турецкий Кемер, остров Сен-Бартельми на Карибах или «золотовалютный» отель Бурж Аль Араб (Bourj Al Arab) в Дубаи – вопрос личного благосостояния отдельно взятого трудящегося или слуги народа.
Наши специалисты уже почти десять лет наблюдают за «сегментом» россиян, в который входят: граждане с ежемесячным доходом от 500 000 долл. США, с «портфелем» министра, креслом члена Совета Федерации, граждан творческих и спортивных профессий, чьи лица систематически мелькают на экранах телевизоров. О том, кто из них, как и где – от Владимира Путина до музыканта Андрея Аполлонова-Григорьева из группы «Иванушки International» – тратил свои кровные, нажитые непосильным трудом доходы, рассказывают Алена АНТОНОВА и Анна АСТАХОВА.
В КОНЦЕ апреля, в Лондоне, на одном из закрытых ужинов мы случайно встретились с совладельцем легендарных магазинов Harrods, нефтяным магнатом и арабским шейхом Мохаммедом Аль Фаедом. Это отец предпринимателя Додди Аль-Фаеда, ухаживавшего за английской принцессой Дианой. Приготовились задавать вопросы о буднях и быте арабского капиталиста. Но шейх начал первым. «И как вам живется в нынешнем российском полицейском государстве?» Мы опешили. Сразу не нашлись, что ответить.
После паузы реабилитировали нашу державу: «Если мы с вами встретились здесь, на этом ужине, это значит, что в России демократия». География миграционных процессов влиятельных и состоятельных соотечественников, заполонивших собой все уголки земного шара, патриотична. Позволяем себе. Умеем. Разрешают и выпускают.
Арабская башня
ВОТ, например, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. В этом году туда случился массовый заезд российских граждан. Но это были не «шопперы», работающие на повышение ВВП эмиратских жителей. Двухнедельный отдых в любимом россиянами «семизвездочном» отеле «Бурж Аль Араб» (официальная категория звездности «пять плюс»), многим известный как «Парус», обходился в этом году от 3 500 долл. США (для малообеспеченной категории туристов с «дешевым» вариантом отдыха bed&breakfast) до 30 000 долл. США (в двухкомнатном «сьюте»). Это без учета аренды яхты, многодневного фрахтования полюбившегося верблюда, посещения верблюжьих бегов и оплаты уроков личного тренера по виндсерфингу. Это – еще столько же.
Сотрудники и хозяева «Арабской башни» любят рассказывать про то, что их отель периодически посещают актеры Анджелина Джоли с Брэдом Питтом, Билл Клинтон, Нельсон Мандела. Среди любителей современных небоскребов и активного отдыха мы обнаружили губернатора Красноярского края Александра Хлопонина. Надо отдать должное командиру российского Севера, господин Хлопонин не гнушается активного отдыха – каждый день выполнял разнообразные физические упражнения на воде и на берегу. Даже немного покатался на скоростных плавательных судах. Правда, долг перед Президентом РФ и вверенным ему в сохранность красноярским народом взял верх. Александр Хлопонин пробыл в Арабских Эмиратах очень недолго. И уже в середине майских праздников был на работе.
Яхты для русских
Дневная цена аренды моторных и парусно-моторных яхт VIP-категории и так называемых мегаяхт в районе Карибского бассейна в мае этого года колебалась от 1 400 до 6 500 евро. Катамараны (что, в сущности, тоже очень романтично: 4 каюты, 8 спальных мест) можно было арендовать чуть подешевле: около 3 000 евро в день.
Чуть дольше наслаждался красотами исламского мира экс-губернатор Санкт-Петербурга, а ныне министр регионального развития РФ Владимир Яковлев. В наш список «Май-2006. Отдых в Дубае» также попали олимпийский чемпион по пятиборью Дмитрий Сватковский, российская фигуристка Мария Бутырская, совладелец горнолыжного клуба «Новая лига» Дмитрий Свищев, глава Московского речного пароходства Роман Троценко, председатель московского комитета по туризму Михаил Артюхов, шоу-бизнесмен и совладелец московского ресторана «Инфинити» Александр Толмацкий (без сына, рэп-певца Кирилла Дэцла), гендиректор компании «Бета Линк» Владимир Анненков, помощник губернатора Тверской области и шоу-бизнесмен Дмитрий Федоров, ресторатор и активный столичный предприниматель Руслан Байсаров (был замечен без супруги, певицы Кристины Орбакайте), ресторатор Андрей Цукерберг с партнером по бизнесу, совладельцем клуба «Джусто» Андреем Кобзоном (был без отца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона).
В какой-то момент мы не узнали артиста Максима Галкина, похорошевшего и похудевшего, разместившегося в отеле «Аль Казар». Он проводил время в созерцании закатов на пляже отеля. Надо заметить, что в течение первой декады мая рядом с господином Галкиным никто так и не заметил его цеховой покровительницы и почитательницы таланта Аллы Пугачевой. По нашим наблюдениям, довольно качественно и полноценно отдохнул в Дубае адвокат Павел Астахов, также активно занимавшийся спортом все майские праздники, загоревший и полный творческих сил.
Подавляющее большинство обеспеченных россиян занимались усовершенствованием собственных тел: тренировались в активных видах водного спорта, изучали виндсерфинг и дайвинг, играли в волейбол и теннис. Порадовал другой россиянин, совместивший отдых с работой: певец Михаил Шуфутинский провел концертное выступление для «наших» в отеле «Бурж Аль Араб» (билет стоил 650 долл. США).
Теперь мы готовы сделать ответственное заявление, основанное на личном опыте, многолетних наблюдениях и въедливых расспросах. Если в начале 90-х стремительно обогатившихся россиян идентифицировали по «малиновым пиджакам» и золотым цепям с «гимнастами», то «постновых» русских начала ХХ века можно назвать «эпохой «Бурж Аль Араба». Это отель, название которого уже давно стало нарицательным для обозначения «вхожести», «сопричастности». И здесь престижные курорты Средиземноморья (Сардиния, Лазурный берег) или элитные горнолыжные маршруты в районе знаменитых «Трех долин» в Альпах (Куршевель, Мерибель) постепенно отходят в прошлое.
Заграничные острова
ВНОВЬ были востребованы российской элитой мелкие и крупные островные государства. Опять же – спорт, активный отдых. Они все более актуальны среди россиян в пику пассивному пляжному отдыху и чревоугодию середины 90-х. Даром что пять звезд – все включено!
В большой дамской компании первые дни мая отдыхал на Гавайских островах солист группы «Иванушки International» Андрей Аполлонов-Григорьев. 3 мая свой день рождения на одном из островных архипелагов отметил глава компании «Норильский никель» Михаил Прохоров. Один из завидных женихов РФ, любитель отечественной эстрады, господин Прохоров не отступал от собственных, годами определенных традиций: множество девушек (преимущественно до 25 лет), много дорогого шампанского и других благородных напитков, танцы и солнце в течение почти недели.
А вот на острове Крит состоятельные отдыхающие, по свидетельству адвоката Натальи Борщевской, супруги совладельца ТД «Перекресток» и ГУМа Льва Хасиса, купались, несмотря на температуру воды +17…+18 градусов. Небо периодически заслоняли тучи (это подтверждает другой исследователь Крита – «перец» Алексей Кортнев из группы «Несчастный случай»). Пару раз капнул дождик, и даже дворец Минотавра – гордость Крита – не вызвал у россиян восторга. Из-за него, кстати, туристы всего мира заносят этот остров в перечень маршрутов, обязательных к посещению.
Восхищение, полное и глубокое удовлетворение от майских праздников свидетельствует и совладелец компании «VIP-интернешнл» (обслуживание аэропортового комплекса «Шереметьево-2»), в прошлом – совладелец клубов Up&Down и ресторана «Три пескаря» Мирослав Мельник. Он в компании нескольких депутатов Госдумы, пожелавших остаться неназванными, катался на яхтах в районе Карибского бассейна, неподалеку от Кубы, высаживаясь на сушу на островном государстве Антигуа и Барбуда. Туда он полетел из Лондона после Российского Экономического Форума. Перелет занял около восьми часов.
К слову сказать, эти острова давно популярны для отдыха преуспевающих американцев от 40 до 60 лет. Российских и бывших советских граждан здесь сравнительно немного (впрочем, один из прибрежных отелей принадлежит москвичке по имени Ирина). Господин Мельник сообщил нам: «Погода была изумительная, волна около трех баллов. Жители – почти на сто процентов темнокожие. Когда на улице сонного городка появилась наша компания с девушками в мини-юбках, у аборигенов случился культурологический и гормональный сбой. Мы поспешили отправиться на дальнюю оконечность Барбуды, на многокилометровую песчаную косу, уходящую в море».
Заграничные континенты
МНОГИЕ соотечественники совмещали активный отдых с работой. Они выехали из России, но не стали арендовать ни яхт, ни катамаранов, ни даже инструкторов по виндсерфингу. Депутат Госдумы Ирина Хакамада съездила в Соединенные Штаты. Ирина Муцуовна чередовала поездки на автомобиле по побережью, купание и загорание с деловыми визитами в Бруклин и Вашингтон. В Бруклине госпожа Хакамада презентовала свою книгу «Секс в большой политике». В Вашингтоне приняла участие в конференции «Взаимодействие между российскими и американскими народами» (одной из тем было обсуждение нового закона о некоммерческих организациях). А в промежутках – пляжи, пальмы, Атлантический океан… Ну чем не демократия? Можно сказать, госпожа Хакамада деньги не только тратила, но и зарабатывала.
Не обошли вниманием и Европу. Свой юбилейный день рождения в начале мая отметил в Париже депутат Госдумы, член фракции КПРФ Николай Езерский. Совладелец корпорации КРОК Дмитрий Васильев и его ближайший друг, глава компании «Премьер СВ» и академик Российской Академии рекламы Владимир Жечков в очередной раз посетили город Париж. При этом господин Васильев не отставал от госпожи Хакамады. IT-предприниматель записал пару новых собственных песен. Дело в том, что с недавнего времени молодой миллионер поет. Пару лет назад он создал музыкальную группу Couple, которая выступает с концертами в России и Европе. По его собственному утверждению, сделал он это «на спор», собственно, с Владимиром Жечковым, который уже много лет преуспевает на ниве шоу-бизнеса, являясь лидером группы «Белый орел».
После этого господин Васильев полетел в Арабские Эмираты. Но не отдыхать, а работать на конференции компании IBM. Глава компании Bosco di Cilliegi Михаил Куснирович, модельер Валентин Юдашкин (отдельно друг от друга) путешествовали по Италии. Господин Куснирович в отличие от кутюрье отдыхал недолго: вторую половину майских праздников он провел в Москве, на Чистых прудах. Контролировал подготовку открытия фестиваля «Черешневый лес», приуроченного в этом году к юбилею театра «Современник».
А вот губернатор Краснодарского края Александр Ткачев успел на Первомай съездить в Лондон. Там он представил несколько инвестиционных проектов, прошел по музеям. Поездку прервала авиакатастрофа в Сочи.
В чисто конной компании провел майские праздники экс-спикер Госдумы Геннадий Селезнев. Он слетал в Малайзию, в город Куала-Лумпур. Господин Селезнев с детских лет увлекается лошадьми. А в Куала-Лумпуре проходила генеральная ассамблея международной федерации по конному спорту. Там же Геннадий Селезнев получал удовольствие в качестве болельщика на Кубке мира по конкуру.
А также отправились «отдыхать»…
Поехал отдыхать в Италию председатель совета директоров компании «Русские инвесторы» Алексей Голубович (бывший директор по стратегическому планированию НК ЮКОС). Там его и арестовали сотрудники Интерпола. Выяснилось, что недавно Российская прокуратура объявила его в международный розыск по обвинению в хищениях. Другой предприниматель – Борис Березовский – в конце майских праздников тоже был задержан, но уже бразильской полицией в международном аэропорту Кумбика в Сан-Паулу. Выяснилось, что опального олигарха допрашивали, потому что подозревали, что он связан с компанией MSI, являющейся генеральным спонсором футбольного клуба «Коринтианс». А MSI, дескать, отмывает деньги через футбольные клубы.
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