ГРАЖДАНЕ ОТДЫХАЮЩИЕ

Период с 29 апреля по 15 мая для подавляющего большинства россиян – внеочередной отпуск. Свежевыловленный карась на приусадебном участке, вожделенный турпакет “five stars all inclusive” в турецкий Кемер, остров Сен-Бартельми на Карибах или «золотовалютный» отель Бурж Аль Араб (Bourj Al Arab) в Дубаи – вопрос личного благосостояния отдельно взятого трудящегося или слуги народа.



Наши специалисты уже почти десять лет наблюдают за «сегментом» россиян, в который входят: граждане с ежемесячным доходом от 500 000 долл. США, с «портфелем» министра, креслом члена Совета Федерации, граждан творческих и спортивных профессий, чьи лица систематически мелькают на экранах телевизоров. О том, кто из них, как и где – от Владимира Путина до музыканта Андрея Аполлонова-Григорьева из группы «Иванушки International» – тратил свои кровные, нажитые непосильным трудом доходы, рассказывают Алена АНТОНОВА и Анна АСТАХОВА.

В КОНЦЕ апреля, в Лондоне, на одном из закрытых ужинов мы случайно встретились с совладельцем легендарных магазинов Harrods, нефтяным магнатом и арабским шейхом Мохаммедом Аль Фаедом. Это отец предпринимателя Додди Аль-Фаеда, ухаживавшего за английской принцессой Дианой. Приготовились задавать вопросы о буднях и быте арабского капиталиста. Но шейх начал первым. «И как вам живется в нынешнем российском полицейском государстве?» Мы опешили. Сразу не нашлись, что ответить.



После паузы реабилитировали нашу державу: «Если мы с вами встретились здесь, на этом ужине, это значит, что в России демократия». География миграционных процессов влиятельных и состоятельных соотечественников, заполонивших собой все уголки земного шара, патриотична. Позволяем себе. Умеем. Разрешают и выпускают.

Арабская башня

ВОТ, например, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. В этом году туда случился массовый заезд российских граждан. Но это были не «шопперы», работающие на повышение ВВП эмиратских жителей. Двухнедельный отдых в любимом россиянами «семизвездочном» отеле «Бурж Аль Араб» (официальная категория звездности «пять плюс»), многим известный как «Парус», обходился в этом году от 3 500 долл. США (для малообеспеченной категории туристов с «дешевым» вариантом отдыха bed&breakfast) до 30 000 долл. США (в двухкомнатном «сьюте»). Это без учета аренды яхты, многодневного фрахтования полюбившегося верблюда, посещения верблюжьих бегов и оплаты уроков личного тренера по виндсерфингу. Это – еще столько же.

Сотрудники и хозяева «Арабской башни» любят рассказывать про то, что их отель периодически посещают актеры Анджелина Джоли с Брэдом Питтом, Билл Клинтон, Нельсон Мандела. Среди любителей современных небоскребов и активного отдыха мы обнаружили губернатора Красноярского края Александра Хлопонина. Надо отдать должное командиру российского Севера, господин Хлопонин не гнушается активного отдыха – каждый день выполнял разнообразные физические упражнения на воде и на берегу. Даже немного покатался на скоростных плавательных судах. Правда, долг перед Президентом РФ и вверенным ему в сохранность красноярским народом взял верх. Александр Хлопонин пробыл в Арабских Эмиратах очень недолго. И уже в середине майских праздников был на работе.

Яхты для русских

Дневная цена аренды моторных и парусно-моторных яхт VIP-категории и так называемых мегаяхт в районе Карибского бассейна в мае этого года колебалась от 1 400 до 6 500 евро. Катамараны (что, в сущности, тоже очень романтично: 4 каюты, 8 спальных мест) можно было арендовать чуть подешевле: около 3 000 евро в день.

Чуть дольше наслаждался красотами исламского мира экс-губернатор Санкт-Петербурга, а ныне министр регионального развития РФ Владимир Яковлев. В наш список «Май-2006. Отдых в Дубае» также попали олимпийский чемпион по пятиборью Дмитрий Сватковский, рос­­­­­­­­­­­­­сийская фигуристка Мария Бутырская, совладелец горнолыжного клуба «Новая лига» Дмитрий Свищев, глава Московского речного пароходства Роман Троценко, председатель московского комитета по туризму Михаил Артюхов, шоу-бизнесмен и совладелец московского ресторана «Инфинити» Александр Толмацкий (без сына, рэп-певца Кирилла Дэцла), гендиректор компании «Бета Линк» Владимир Анненков, помощник губернатора Тверской области и шоу-бизнесмен Дмитрий Федоров, ресторатор и активный столичный предприниматель Руслан Байсаров (был замечен без супруги, певицы Кристины Орбакайте), ресторатор Андрей Цукерберг с парт­нером по бизнесу, совладельцем клуба «Джусто» Андреем Кобзоном (был без отца, депутата Госдумы Иосифа Кобзона).

В какой-то момент мы не узнали артиста Максима Галкина, похорошевшего и похудевшего, разместившегося в отеле «Аль Казар». Он проводил время в созерцании закатов на пляже отеля. Надо заметить, что в течение первой декады мая рядом с господином Галкиным никто так и не заметил его цеховой покровительницы и почитательницы таланта Аллы Пугачевой. По нашим наблюдениям, довольно качественно и полноценно отдохнул в Дубае адвокат Павел Астахов, также активно занимавшийся спортом все майские праздники, загоревший и полный творческих сил.

Подавляющее большинст­во обеспеченных россиян занимались усовершенствованием собственных тел: тренировались в активных видах водного спорта, изучали виндсерфинг и дайвинг, играли в волейбол и теннис. Порадовал другой россиянин, совместивший отдых с работой: певец Михаил Шуфутинский провел концертное выступление для «наших» в отеле «Бурж Аль Араб» (билет стоил 650 долл. США).

Теперь мы готовы сделать ответственное заявление, основанное на личном опыте, многолетних наблюдениях и въедливых расспросах. Если в начале 90-х стремительно обогатившихся россиян идентифицировали по «малиновым пиджакам» и золотым цепям с «гимнастами», то «постновых» русских начала ХХ века можно назвать «эпохой «Бурж Аль Араба». Это отель, название которого уже давно стало нарицательным для обозначения «вхожести», «сопричастности». И здесь престижные курорты Средиземноморья (Сардиния, Лазурный берег) или элитные горнолыжные маршруты в районе знаменитых «Трех долин» в Альпах (Куршевель, Мерибель) постепенно отходят в прошлое.

Заграничные острова

ВНОВЬ были востребованы российской элитой мелкие и крупные островные государст­ва. Опять же – спорт, активный отдых. Они все более актуальны среди россиян в пику пассивному пляжному отдыху и чревоугодию середины 90-х. Даром что пять звезд – все включено!

В большой дамской компании первые дни мая отдыхал на Гавайских островах солист группы «Иванушки International» Андрей Аполлонов-Григорьев. 3 мая свой день рождения на одном из островных архипелагов отметил глава компании «Норильский никель» Михаил Прохоров. Один из завидных женихов РФ, любитель отечественной эстрады, господин Прохоров не отступал от собст­венных, годами определенных традиций: множество девушек (преимущественно до 25 лет), много дорогого шампанского и других благородных напитков, танцы и солнце в течение почти недели.

А вот на острове Крит состоятельные отдыхающие, по свидетельству адвоката Натальи Борщевской, супруги совладельца ТД «Перекресток» и ГУМа Льва Хасиса, купались, несмотря на температуру воды +17…+18 градусов. Небо периодически заслоняли тучи (это подтверждает другой исследователь Крита – «перец» Алексей Кортнев из группы «Несчастный случай»). Пару раз капнул дождик, и даже дворец Минотавра – гордость Крита – не вызвал у россиян восторга. Из-за него, кстати, туристы всего мира заносят этот остров в перечень маршрутов, обязательных к посещению.

Восхищение, полное и глубокое удовлетворение от майских праздников свидетельствует и совладелец компании «VIP-интернешнл» (обслуживание аэропортового комплекса «Шереметьево-2»), в прошлом – совладелец клубов Up&Down и ресторана «Три пескаря» Мирослав Мельник. Он в компании нескольких депутатов Госдумы, пожелавших остаться неназванными, катался на яхтах в районе Карибского бассейна, неподалеку от Кубы, высаживаясь на сушу на островном государстве Антигуа и Барбуда. Туда он полетел из Лондона после Российского Экономического Форума. Перелет занял около восьми часов.

К слову сказать, эти острова давно популярны для отдыха преуспевающих американцев от 40 до 60 лет. Российских и бывших советских граждан здесь сравнительно немного (впрочем, один из прибрежных отелей принадлежит москвичке по имени Ирина). Господин Мельник сообщил нам: «Погода была изумительная, волна около трех баллов. Жители – почти на сто процентов темнокожие. Когда на улице сонного городка появилась наша компания с девушками в мини-юбках, у аборигенов случился культурологический и гормональный сбой. Мы поспешили отправиться на дальнюю оконечность Барбуды, на многокилометровую песчаную косу, уходящую в море».

Заграничные континенты

МНОГИЕ соотечественники совмещали активный отдых с работой. Они выехали из России, но не стали арендовать ни яхт, ни катамаранов, ни даже инструкторов по винд­серфингу. Депутат Госдумы Ирина Хакамада съездила в Соединенные Штаты. Ирина Муцуовна чередовала поездки на автомобиле по побережью, купание и загорание с деловыми визитами в Бруклин и Вашингтон. В Бруклине госпожа Хакамада презентовала свою книгу «Секс в большой политике». В Вашингтоне приняла участие в конференции «Взаимодействие между российскими и американскими народами» (одной из тем было обсуждение нового закона о некоммерческих организациях). А в промежутках – пляжи, пальмы, Атлантический океан… Ну чем не демократия? Можно сказать, госпожа Хакамада деньги не только тратила, но и зарабатывала.

Не обошли вниманием и Европу. Свой юбилейный день рождения в начале мая отметил в Париже депутат Госдумы, член фракции КПРФ Николай Езерский. Совладелец корпорации КРОК Дмитрий Васильев и его ближайший друг, глава компании «Премьер СВ» и академик Российской Академии рекламы Владимир Жечков в очередной раз посетили город Париж. При этом господин Васильев не отставал от госпожи Хакамады. IT-предприниматель записал пару новых собственных песен. Дело в том, что с недавнего времени молодой миллионер поет. Пару лет назад он создал музыкальную группу Couple, которая выступает с концертами в России и Европе. По его собственному утверждению, сделал он это «на спор», собственно, с Владимиром Жечковым, который уже много лет преуспевает на ниве шоу-бизнеса, являясь лидером группы «Белый орел».

После этого господин Васильев полетел в Арабские Эмираты. Но не отдыхать, а работать на конференции компании IBM. Глава компании Bosco di Cilliegi Михаил Куснирович, модельер Валентин Юдашкин (отдельно друг от друга) путешествовали по Италии. Господин Куснирович в отличие от кутюрье отдыхал недолго: вторую половину майских праздников он провел в Москве, на Чистых прудах. Контролировал подготовку открытия фестиваля «Черешневый лес», приуроченного в этом году к юбилею театра «Современник».

А вот губернатор Крас­но­дарского края Александр Ткачев успел на Первомай съездить в Лондон. Там он представил несколько инвестиционных проектов, прошел по музеям. Поездку прервала авиакатастрофа в Сочи.

В чисто конной компании провел майские праздники экс-спикер Госдумы Геннадий Селезнев. Он слетал в Малайзию, в город Куала-Лумпур. Господин Селезнев с детских лет увлекается лошадьми. А в Куала-Лумпуре проходила генеральная ассамблея международной федерации по конному спорту. Там же Геннадий Селезнев получал удовольствие в качестве болельщика на Кубке мира по конкуру.

А также отправились «отдыхать»…

Поехал отдыхать в Италию председатель совета директоров компании «Русские инвесторы» Алексей Голубович (бывший директор по стратегическому планированию НК ЮКОС). Там его и арестовали сотрудники Интерпола. Выяснилось, что недавно Российская прокуратура объявила его в международный розыск по обвинению в хищениях. Другой предприниматель – Борис Березовский – в конце майских праздников тоже был задержан, но уже бразильской полицией в международном аэропорту Кумбика в Сан-Паулу. Выяснилось, что опального олигарха допрашивали, потому что подозревали, что он связан с компанией MSI, являющейся генеральным спонсором футбольного клуба «Коринтианс». А MSI, дескать, отмывает деньги через футбольные клубы.