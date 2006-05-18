МЕГАПИКСЕЛЬ – ЭТО НЕ РУГАТЕЛЬСТВО

«Стремительно теряю авторитет в глазах у сына, слышу только «Мам! Ты ничего не понимаешь». Муж погиб, когда ребенку было всего 3 года, и дороже сына у меня никого нет. Сейчас мальчику 15 лет. Посоветуйте, как стать для него интересной?»

Нина К., 40 лет, бухгалтер.

ОН взрывоопасен, как факел? Ничего больше не рассказывает? Твой вчерашний ребенок – вундеркинд – перестал обращать внимание на оценки? И на замечание ты услышала в ответ грубость?

Ну, мамуля, – наступают нелегкие времена. Начнем с того, что не показывай, как тебе необходимо общение с ним. Не настаивай, не лезь в душу с совком и веником – у тебя растет мужчина, и в этом возрасте особенно важен мужской авторитет, а не женское «квохтание». Так как отца нет, ему и поделиться своими противоречивыми желаниями и стремлениями не с кем.

Сядь и честно сама себе признайся: «Хорошо ли я разбираюсь в том, что сына действительно интересует, что для него сейчас важно?» Он одет, обут, накормлен, уроки в порядке – это важно тебе, а не ему. Будет аврал – расскажет, чтобы поддержала и решила сложный вопрос, а пока его голова забита выбором стиля одежды. Если ты в шоке, – скажи об этом – ему может понравиться, что он привлек внимание и не похож на всех.

А МР3-плеером пользоваться можешь? А знаешь, что футбол и Формула-1 это не дурацкий спорт, а хороший повод начать разговор за ужином. Досконально узнай сферу интересов сына – удиви знанием предмета или номером и фамилией любимого игрока.

Правильно, что задумалась над сохранением контакта с ребенком. Потеряешь – и его авторитетом может стать, скорее всего, неизвестный тебе человек. Не обращайся с ним как с маленьким. Научись стучать в дверь его комнаты и не читай СМС-ки на его мобильнике.

Осваивай молодежный сленг, все те словечки, что каждое новое поколение придумывает исключительно для того, чтобы отличаться от предыдущего. Послушай, на каком языке общаются детки в «Доме-2», думаю, сначала не поймешь и половины.

Запомни слово «мегапиксель» и разберись, что это такое. Хорошо бы иногда на равных обсуждать важные для него темы или вчерашний фильм. Приготовься к честной критике себя и осознай, что временами он прав по поводу прически и обуви. А в свою очередь, вторгаясь в сферу мужских жизненных интересов, ты прибавишь себе популярности и в глазах противоположного пола.