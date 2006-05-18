 Он похож на решительного и непоколебимого, ощущает свою исключительность и обвиняет весь мир, но не себя любимого. Его несет, он напрягает пространство своей энергетикой. Узнать упрямца легко по частому «НЕТ!» Между тем, крайние степени проявления характера психическими заболеваниями не являются. Их часто относят к так называемым «пограничным состояниям психики».

"> Он похож на решительного и непоколебимого, ощущает свою исключительность и обвиняет весь мир, но не себя любимого. Его несет, он напрягает пространство своей энергетикой. Узнать упрямца легко по частому «НЕТ!» Между тем, крайние степени проявления характера психическими заболеваниями не являются. Их часто относят к так называемым «пограничным состояниям психики».

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УПРЯМЦА ПРОСИ О ПРОТИВОПОЛОЖНОМ

№ 2(2) от 18.05.2006 [«Аргументы Недели », Наталья ТОЛСТАЯ ]

УПРЯМЦА ПРОСИ О ПРОТИВОПОЛОЖНОМ

 «Я очень люблю мужа и у нас, в общем, все хорошо. Но он ужасно упрям. Если что-то вбил себе в голову – переубедить невозможно. Может, это какие-то отклонения? Как мне себя вести?»
 Зоя М., менеджер.

 ОН ПОХОЖ на решительного и непоколебимого, ощущает свою исключительность и обвиняет весь мир, но не себя любимого. Его несет, он напрягает пространство своей энергетикой. Это типичный интроверт.

 Узнать упрямца легко по частому «НЕТ!» Между тем, крайние степени проявления характера психическими заболеваниями не являются. Их часто относят к так называемым «пограничным состояниям психики». Поэтому идеальным вариантом было бы уговорить мужа обратиться к психотерапевту. Если он откажется – займись самообразованием. Почитай литературу по психологии, может быть, сходишь к врачу сама. Есть много конкретных вещей, которые в данной ситуации доктору нужно знать, чтобы дать индивидуальные рекомендации.

 Я же, не имея такой подробной информации, порекомендую общий стиль поведения.

 Судя по всему, твой вариант супруга далеко не самый худший. Раз у вас, в общем, все хорошо, значит, ты не слышишь «нет» на каждую свою просьбу. Но, по-видимому, есть какие-то темы, в которых это упрямство проявляется регулярно. Если чаще всего муж оказывался прав – уступи ему, не пытаясь переубедить. Фиксируй ситуации, когда из-за его «тараканов в голове» вы приняли неверное решение (рекомендую для этого завести блокнот). Но не вздумай использовать «компру», чтобы его попрекать. Накопи достаточный статистический материал (не меньше 5 ситуаций) и применяй его как аргумент в обсуждении какой-то принципиальной темы. Это лекарство однократного применения. При этом говори ему прямым текстом все, что ты думаешь. Предлагай конструктивные решения.

 Проанализируй ситуации, когда он упрямится, и старайся избегать обсуждения этих тем. Компенсируй его «неразумность», когда вы общаетесь с другими людьми. Упрямцы очень легко могут потерять близкие отношения, а твоя задача удержать его от проявления своего же характера. Используй женские хитрости. Когда хочешь чего-то добиться и предполагаешь, что он будет против, – проси о противоположном.

 Отвлекай его от болезненной темы, коли не получается – увеличивай дистанцию (уйди в другую комнату, выйди погулять, поезжай к маме на пару дней). Но так, как будто это не связано с его поведением, т.е. позитивно.

 Позволяй ему всегда высказываться первым, чтобы было время для маневра твоей мысли. Будь миролюбивой, независимо от того, принял он твои предложения или нет.

 Помни, что не обязана следовать его мнению. Договоритесь, что если ваши желания не совпадают, но возможно осуществление и его, и твоих по отдельности, значит, пришло время дать чуть-чуть больше личного пространства друг другу. И если ему хочется на рыбалку, а тебе по магазинам, – дайте друг другу жить.

 Пытайся направить его упрямство на маловажные темы. Со временем ты к нему приспособишься и убедишься, что среди упрямцев очень часто встречаются хорошие мужья и отцы.

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