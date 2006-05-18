ЕСЛИ ТЫ – ВТОРАЯ ЖЕНА

«Мы поженились 2 месяца назад. Схожу с ума от того, что все сравнивают меня с его бывшей женой. Он ходит в прежнюю семью к ребенку, а я ревную и не сплю. Невыносимые переживания…»

М.Е., 22 года

САМОЕ неприятное в этой распространенной ситуации, когда твой муж ходит к ребенку, ест, пьет в предыдущей семье. А порой и не чурается прежних супружеских обязанностей.

Если ты в хороших отношениях с его матерью, она хотя бы не станет предпринимать попыток воссоединить семью. Ты законная новая жена и у тебя есть всего одно преимущество – ЛЮБОВЬ. Но оно и должно придавать тебе уверенности. Выбор сделан – он с тобой. Нельзя соревноваться со «старой», говорить о ней много или брать с бывшей жены пример – рискуешь сама подтолкнуть его к походу обратно.

Как ты заняла ее место? Вот вопрос, который будет лишать покоя его друзей и подруг бывшей жены. Когда они начнут «по душам» рассказывать тебе подробности их семейного прошлого или докладывать о продолжающихся отношениях – присматривайся, анализируй, фильтруй полученную информацию. Слушай свое сердце, имей независимый взгляд. Старайся дружить или поддер­жать отношения, чтобы однажды они ему, «ослепленному любовью», не указали на твои недостатки.

Мужчина в замкнутом пространстве тоскует, не затягивай поводок, даже если еще есть ревность – отпускай в баню и на футбол. Не называй именем, которым она его называла. Важны «изюминки» – ваш своеобразный язык и шутки. Он оставил предыдущую семью, чтобы быть рядом с тобой, так принимай его привязанность и чувство вины по отношению к бывшей супруге с достоинством. Только так можно сохранить психологическое равновесие. Нужно осознать, что там он уже не муж, но отец ребенка. Отношения с детьми – святое. Спрашивай, как там ребенок, разрешай, чтобы малыш приходил к вам домой, найди с ним контакт и показывай мужу, что он не помеха.

Ну а если он зачастил туда и ты чувст­вуешь, что ребенок лишь повод, дай ему почувствовать, что прошлое есть и у тебя. Встреться в кафе с одноклассником и после расскажи мужу, как было весело. Знаю наверняка, ему это не понравится. Устрой «родительскую субботу» праздником для себя. Сходи в салон красоты или просто сделай себе маску для лица дома.

Перестань бояться, что он куда-то денется. Научись доверять мужу. Очень уважаю я такие качества, как верность и преданность, но не насильственно выпестованные твоими внушениями: «Я – единственная, кто имеет значение для тебя!»

Первопричины твоих тревог

ЕСЛИ его мама продолжает говорить о ней в настоящем времени, не убирает их совместные фотографии – постарайся проявлять хладнокровие. Особенно на выпады по поводу ее чудесных рецептов пирожков и патологической чистоплотности.

ДЕЛАЙ маме подарки, скромные и маленькие, но побольше. Чаще рассказывай ей, как любишь мужа. Пересиль тебя и попроси рецепт варенья, которое он любил маленьким, и обязательно запиши его! Секреты, как сделать полотенца мягкими, должны вызывать у тебя щенячий восторг.

ПОПРОСИ супруга поговорить с родителями, чтобы не «грузили» тебя ностальгией по предыдущей жене, умилением ее качествами и прелестями. Однако если свекровь посещает первую семью мужа, сидит с ребенком – это может быть тебе на руку. Будь мудрой, ведь именно она может передать деньги ребенку, сводит к зубному и лишний раз заменит твоего мужа при необходимости появиться перед очами бывшей супруги.