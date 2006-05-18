ХОЧЕТСЯ ХОДИТЬ ПОД МУХИНОЙ

В следующем году знаменитому памятнику «Рабочий и колхозница» исполнится 70 лет. Встречать день рождения скульптура Мухиной будет, судя по всему, не на привычном месте около Всероссийского выставочного центра, а в пыльном ангаре, лежа распиленной на сорок частей.

ОТ ГИГАНТСКИХ «членов» мужчины и женщины, сваленных горой в мастерских, шарахаются рабочие. Выглядит расчлененный труп скульптуры развратно… Творение Веры Мухиной было демонтировано в 2002 г. для реставрации. Московские власти обещали вернуть памятник в 2005 году. Но постамент пустует до сих пор.

Демонтаж «Рабочего и колхозницы» был окружен скандалом. Мнения насчет того, нужна ли скульптуре реставрация, разделились. «Монумент сделан из довоенной стали – так называемой «кипячки», – объясняет Вадим Церковников, руководитель фирмы «Биор», которая занимается реставрацией памятника. – В нашем климате «кипячка» становится хрупкой, крошится, поэтому сейчас ее в России уже не применяют. От времени и холода больше всего пострадали руки, ноги и 30-метровый шарф колхозницы весом в 5,5 тонн. Кроме того, серьезно был поврежден постамент. Если бы мы не сняли скульптуру, она могла бы упасть от любого сильного порыва ветра». «Конечно, коррозия повредила отдельные детали, но некоторые части были во вполне приличном состоянии. Их следовало отреставрировать прямо на месте, – возражает Василий Горпинченко, руководитель ЦНИИ «Строительные конструкции». – «Рабочий и колхозница» без проблем могли дождаться грамотного проекта реконструкции».

Как бы там ни было, скульп­туру разломали и отправили на покой в ангар. Правительство Москвы перечислило генподрядчику «Биор» 35 млн. руб. на реставрацию. Только средства уже кончились, а скульптуру даже не начинали приводить в порядок. Более того, денег от «Биора» не получили несколько фирм, занятых реставрацией. ООО «Стальмонтаж» и ООО «Юстас» даже подали на генподрядчика в суд. По самым скромным подсчетам, «Биор» задолжал различным компаниям около 14 млн. рублей. «Всему виной разногласия с бывшим заказчиком – московским Комитетом по культурному наследию, – оправдывается Вадим Церковников. – В реальности разбор и обследование конст­рукции обошлись нам в 47,3 млн. рублей. Это не только наши убытки, но и убытки 15 субподрядчиков. Комиссия при московском Департаменте градостроительной политики установила, что никаких хищений не было». Несмотря на это, столичные скульпторы по-прежнему многозначительно улыбаются, когда слышат о целевом использовании реставрационного миллиона долларов.

Ремонтные работы, по официальной версии, приостановлены из-за того, что нет денег. Но есть и другое объяснение. Быть может, проекта реконст­рукции не было вообще? Как разобрать скульптуру – придумали (деньги-то на демонтаж выделили), а как собрать – не знают. На изготовление памятника Вере Мухиной потребовалось всего три месяца. На Всемирной выставке в Париже скульптуру собрали за одиннадцать дней! «Биору» на эти операции требуются годы… Ходят небеспочвенные слухи, что Адам и Ева революции уже никогда не вернутся на ВВЦ. Погноят их еще немного, а когда восстанавливать станет нечего (да и народ про символы советской эпохи позабудет), распилят на куски помельче и сдадут в утиль по цене лома.

Аргумент скульптора

Александр ЦИГАЛЬ, заслуженный художник России, скульптор:

– Всеми работами по установке памятника на площади перед ВДНХ руководила лично Вера Мухина – всемирно признанный гений. «Рабочий и колхозница» у нее не просто «стояли» – они летели навстречу прекрасному коммунистическому будущему. Сможет ли кто-нибудь из современных скульпторов повторить то, что сделала Мухина? Сомневаюсь. Думаю, что «вариант от Церковникова» будет имитацией «Рабочего и колхозницы», а не самим памятником. Технически, возможно, он все сделает вроде как правильно: руки на месте, ноги не из головы растут. То есть, говоря на языке скульп­торов, форму он соберет, но вот как эта форма будет «наполнена»… А ведь это самое важное! Чуть что не так, чуть сдвинуто – и все, это уже совсем другой памятник.