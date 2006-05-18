Грузинское вино вернется в Россию
№ 2(2) от 18.05.2006 [«Аргументы Недели », отдел расследований ]
КАК нам стало известно, в ближайшее время грузинское вино вновь появится в России. Но под этикетками болгарских, чилийских и аргентинских производителей.
Не секрет, что основным потребителем грузинского вина считалась Россия. Любовь к «Хванчкаре», «Киндзмараули» и прочим ласкающим слух названиям россиянам железной рукой привил Иосиф Сталин. До его царствования кроме водки в России пили, в основном, французские вина и отечественное шампанское.
Тридцать лет кремлевского пиара не прошли даром. В России сформировался потребитель, не допускающий мысли, что грузинское вино может быть плохим. После известных запретов главного санитарного врача РФ г-на Онищенко на складах, в магазинах и на винодельческих предприятиях скопилось огромное количество грузинской винной продукции. По мнению крупных экспертов, какая-то часть вина отправится на историческую родину. Но, в основном, вернется в Россию – под болгарским, чилийским и аргентинским брендами.
Кстати, в ряде российских ресторанов кавказской кухни уже продается грузинское вино под видом французского. В полцены.
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