ГАЛОПОМ ПО РУССКОЙ УКРАИНЕ

На Украине продолжается поиск точек взаимного соприкосновения с северным соседом. Политики ругаются между собой и интригуют. Тем временем в русскоязычных областях страны набирает обороты процесс придания русскому языку статуса регионального. Киев, разумеется, против. Наш корреспондент Владимир ЛЕОНОВ проехал инкогнито по «русской» Украине, и вот что он увидел.

Гоптивка

ПО УКРАИНСКИМ таможенникам и пограничникам можно безошибочно определить нынешний межгосударственный уровень отношений Россия–Украина. Сейчас автопутешественников с российскими паспортами на «гоптивке» – таможне – трясут так, как-будто только что поступила достоверная оперативная информация о преступных намерениях и действиях последних. Иммиграционная карта, также обязательный атрибут иностранного гражданина на Украине, напечатана микроскопическим, совершенно не читаемым шрифтом. Это одна из статей дохода украинских пограничников – 100 российских рублей, и рядовой защитник рубежей заполнит ее за пару минут. На вопрос «где будете останавливаться?» – называйте любую известную вам улицу в ближайшем крупном городе. Дом служивый впишет сам, наобум!

Русский язык как повод

КАК получить в Донецке по морде? Очень просто. Совсем недавно Сергей Салонин, тогда еще претендент на пост городского головы Донецка, пытался устроить аутодафе русской классической, а по его терминологии «плебейской», литературе. В центре города, у памятника основателю донецкой металлургии англичанину Джону Юзу он приготовил пару канистр бензина и фотообложки известнейших произведений русской поэзии и прозы.

Не вышло – получил мощнейший хук в челюсть от случайно проходившего мимо другого кандидата, Андрея Шульги. От окончательной расправы и гнева горожан его спасли усиленные наряды милиции.

На пути – город Стаханов, Луганская область. Крепенькие чернявые мужички у магазина дегустируют пиво из пластиковых бутылок. На вопрос, почему в городе никто не говорит на украинском, – следует ответ: «У нас здесь если хочешь стать героем – будь померанчевым (оранжевым) и балакай на мове. Западеньские тебя так любить будут! Но из дома лучше не выходи – наши прибьют!»

Диалог в гостинице «Харьков»: «Скажите, пожалуйста, а как точно переводится «куточек споживача»? «Куточек» – понятно, уголок, а «споживача»? Администратор Ольга, раздраженно: «Я украинского не знаю и теперь уж точно знать не буду!»

ФАКТ



Из европейской хартии региональных языков или языков меньшинств:

«…право пользоваться региональным языком или языком меньшинства в частной и общественной жизни является неотъемлемым правом в соответствии с принципами, зафиксированными в Международном пакте о гражданских и политических правах, и согласно духу Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод».

Уверенность Ольги базируется на том, что областные и городские советы (рады) русскоязычных регионов лавинообразно стали голосовать за придание русскому языку регионального статуса. Украина, пусть с проволочками и в усеченном виде, ратифицировала «Европейскую хартию региональных языков или языков меньшинств». Киевские протесты и одергивание никого не пугают. Пресс-секретарь президента Ирина Геращенко подчеркнула, что Виктор Ющенко «обеспокоен этим парадом суверенитетов и расценивает такие решения как превышение своих полномочий местными советами».

А баба яга – против!

СТОРОЖУ автостоянки Петро, украинцу, президент не указ. Неподражаемым харьковским говорком он изрекает: «Пусть Ющенко говорит что угодно, мы здесь говорили и будем говорить по-русски!» Такие, как Петро, видно, испугали Виктора Ющенко – вот и поручил он генеральному прокурору Александру Медведько принять меры для приведения решений Луганского, Харьковского и Севастопольского советов о предоставлении русскому языку статуса регионального в соответствии с Конституцией Украины. Выводы Минюста уже известны – «право определять статус языков принадлежит исключительно народу Украины путем референдума».



А как же Европейская хартия? Зампредседателя Харьковского облсовета Сергей Чернов настроен по-боевому: «Мы, Партия Регионов Украины, обещали дать русский язык людям, это есть в нашей программе. И на ближайшей сессии за это проголосуем. А будут препятствовать – обратимся в Страсбургский суд по правам человека, в Совет Европы. Это их задача – мониторить ситуацию с региональными языками». Главная задача будущего, по словам депутатов от Партии Регионов, – добиться изменений в Конституции и сделать Украину федеративным государством. Тогда и проблемы языка уйдут в прошлое.

Председатель Луганского областного совета Валерий Голенко выразился еще конкретней: «Идет националистическая агрессия, которую необходимо остановить. Пора идти к двуязычию, которое сплотит страну.

Поддержка русского языка частенько встречается в программах и других партий. В юго-восточных регионах Украины – это беспроигрышная карта. Олег Рыбаков, депутат Донецкого облсовета, Соцпартия Украины: «Русский язык, борьба с ним или даже за него сегодня самое удобное прикрытие для огромного количества нерешенных социально-экономических вопросов.

Толмачи в телеэфире

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ киевские телеканалы показывают встречу президента Украины Ющенко и президента Казахстана Назарбаева. Общаются президенты между собой и с журналистами, естественно, на русском. Правда, зритель об этом может только догадываться. Президентские речи телекомпании вынуждены переводить на украинский и дублировать.

Кино... Закон требует стопроцентного украиноязычного озвучания всех без исключения передач. Потому и дублируется все – от «Каникул в Простоквашино» до вполне прилично говорящего по-русски президента.

Як романтично пахне ковбаса!

І помідори густо зашарілись,

А в пляшці чиста, мов роса,

Горілочка домашня зачаїлась.

І ніжно сало зваблює тільцем,

І хліб наставив загорілу спину,

Якщо ти млієш, коли бачиш це,

Чому ж ти, гад, не любиш Україну?! (неизвестный автор)

Но Восточная Украина не сдается – здесь русский язык вытравить сложно. Два человека в прямом эфире. Ведущий в студии, как и положено, частит на «мове» – гость степенно отвечает на русском. Напряжения не испытывает ни тот ни другой. Самое доступное радио Украины – несомненно, «Радио Шансон». Ведущий непринужденно переходит с «мовы» на русский и обратно. На каком языке обращается к ведущему программы слушатель, на том языке и идет общение. А следом – «Чуть помедленнее, кони» Высоцкого или «Владимирский централ» Михаила Круга.

Свобода слова



НА БАЗАРЕ: «Почем яички?» – «Три рубля пятьдесят копеек». Несмотря на то что в Украине давно имеют хождение исключительно гривны, на бытовом уровне народ продолжает называть их рублями. Одна гривна приблизительно равна 5,75 российским рублям. Так и считает «русская» Украина рубли и копейки. Юрий Егоров, прораб-строитель: «Я украинец, но думаю и говорю на русском». Для «москаля» – бальзам на раны. А вот его 18-летних сыновей-близнецов понять без привычки невозможно. Отец смеется: «Думают-то они на русском, а в школе их учат на украинском. Вот и получилась такая невнятная скороговорка».

При этом в немногих уцелевших русских школах учат единственный государственный с первого класса. Кстати, все отмечают, что уровень преподавания украинского в школах заметно вырос. Это объединяет русскоязычных с самыми оголтелыми националистами. Что плохого в отличном знании титульного языка страны проживания? Удручает отношение государства к русскому, который считают родным как минимум 40 процентов населения страны.

Почему Киев против «против»?

КАК Киев, мать городов русских, стал в одночасье оплотом «западеньских»? Анатолий Винник, депутат Харьковского областного Совета, генерал-майор МВД Украины ответил просто: «Восточные регионы сильны наукой, образованием. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что тот же Харьков до 1934 г. был столицей Украины. Здесь расположены самые престижные на Украине вузы. Наши люди здесь, дома, и учатся. А с Западной Украины традиционно ехали учиться в центр, в Киев. Естественно, плох тот выпускник, который не хочет остаться работать в столице!» Остались…

И пожалуйста – вот вам водораздел, пока по языковому признаку. На географической карте эту линию лучше всего нарисуют сотрудники Центризбиркома Украины. Слева от Киева – оранжевая страна, справа – бело-голубая. Так куда летишь ты, птица-Украина? Нет ответа.