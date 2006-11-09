Штучка в брючках

За прошедшие 30 лет брюки с периферии женского гардероба переместились в самый центр. Однако в этом сезоне все же доминируют юбки. Сложно сказать, почему. Отчасти потому, что брюки мы активно носили в прош­лом сезоне. Но совсем отказаться от брюк невозможно, тем более если они хорошо сидят и выгодно подчеркивают фигуру. Нынешней осенью основную тему в модном «оркестре» задают «духовые» - «трубы» (широкие брюки, прямые по все длине) и «дудочки» (узенькие брючки стиляг 60-х). Не отстают и джинсы. Их можно комбинировать как с демократичным («трубы»), так и с самым роскошным верхом («дудочки»). В моде милитари, отсюда - вариации на тему камуфляжа.

Как и прошлой зимой, модно заправлять брюки в сапоги. Высокие, обильно декорированные сапоги вернули утепленные шорты (что для зимы немного неожиданно). Если в офисе в сапогах - никак, шорты носят с красивыми колготками. Бархатные брюки - это для вечера.

Строгой, деловой особе модельеры предлагают твидовый брючный костюм в сочетании с разноцветными тонкими кашемировыми свитерами.

Для модницы - уже упоминавшиеся теплые шорты с яркими колготками и кожаными сапогами до колена.

К услугам консерваторов, чуждых сумасбродств, - тот же твид (англичане, например, носят его из поколения в поколение), узкие джинсы без узоров и украшений. Единственная уступка моде - их можно заправлять в сапоги.

Девушке спортивной, обладающей хорошей фигурой, подойдет что угодно. Как вариант - брюки-карго (с большими накладными карманами) или камуфляж.

А вот роскошной советую «украшаться» топами, свитерами и пиджаками, комбинируя их со спокойными, незаметными брюками. Которые к тому же превосходно стройнят.

Творческие люди любят сочетать спортивные брюки и кроссовки с ажурными блузками, расшитыми стразами. Но в этом соревновании на экстремальность по-прежнему побеждает многослойность, когда тоненькие платья-туники и даже юбки носят поверх брюк (такую моду приносят ветра, уже не первый сезон дующие с Востока). Однако подобный вариант предъявляет дополнительные требования к объему бедер.