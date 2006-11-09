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«Паж» Мирей Матье или «конский хвост»?

Нынешней осенью модницам стоит равняться на Викторию Бэкхем и Мадонну

№ 27(27) от 09.11.2006 [ «Аргументы Недели » ]

«Паж» Мирей Матье или «конский хвост»?
Асимметрия, много бижутерии, яркий макияж – привет, 80-е!

У пони длинная челка...

Модельеры не торопятся расстаться с образом женственным, элегантным, зато прически сделали довольно резкий поворот к коротким волосам. Еще в прошлом сезоне экстрамодными считались длинные прически - волосы разглаживали или, наоборот, завивали, начесывали или закручивали в сложные пучки. Нынешней же осенью экстрамодными считаются стрижки, выполненные на основе каре. Того самого каре, которое уже давно воспринимается как «занафталиненная» классика, удел деловых леди, большую часть своей жизни проводящих в офисе или на переговорах.

Но вот на подиумы вырвались всевозможные импровизации на основе боба-каре (от классического каре его отличает высокий объемный затылок, модная длина - волосы не достают до плеч) или нестареющий «паж» Мирей Матье. Виктория Бэкхем свою стрижку разнообразила удлиненными прядями - такой вариант смотрится очень остро. Можно очень интересно обыграть челку - один из самых важных элементов модной стрижки: сделать ее абсолютно прямой, выше линии бровей - более традиционный вариант. Или мягко закруглить, или оставить прядки нарочито неровными. Можно обойтись вообще без челки, расчесав волосы на прямой пробор и позволив им небрежно падать на лицо, - смотрится очень романтично. И не забывайте про макияж - при длинной челке нужно обязательно сделать акцент на губы, иначе лицо просто «провалится». На кудрявых волосах все линии стрижки делаются мягче, не должно быть большой разницы между верхней и нижней длиной. Изменилась и модная гамма - на первый план вышли глубокие темные оттенки - сливовые, бордовые, с легкими фиолетовыми отблесками.

Просто хвост

Но мода сегодня лояльна и позволяет каждой выбрать подходящий вариант. Не нравится каре? Вы считаете такую стрижку недостаточно острой? Тогда к вашим услугам асиммерия - от косой челки, открывающей одну бровь и практически скрывающую другой глаз, до полностью асимметричной стрижки. Но подобные прически требуют продуманного гардероба.

По-прежнему в моде длинные волосы - старательно выглаженные, здоровые, красивые. Так что на средствах по уходу за волосами экономить не рекомендуется. Тем более что лидеры рынка - L'Oreal, Schwarzkopf и пр. - внедряют массу новинок: разнообразные спа-процедуры для ухода за волосами. Это и питательные маски, и специальные ампулы, и бальзамы.

Остаются актуальными и мягкие крупные кудри на длинных волосах (только теперь их завивают не по всей длине, а ближе к концам), и «конский хвост». Модный "ponytail" закрепляют, либо обматывая прядью собственных волос, либо поддерживая его какими-нибудь незаметными резинками. Никаких ярких декоративных элементов - заколки, ленты, шпильки - в этом сезоне не предусмотрено.

Для тонких волос существует такая спасительная вещь, как наращивание. Появившаяся в салонах красоты несколько лет назад процедура эта была весьма дорогостояща. Сейчас же фирмы придумывают массу ухищрений, чтобы удешевить процесс. Так что если вы любите длинные волосы, не бойтесь их наращивать. Чем чаще вы будете их менять (снимая искусственные пряди и наращивая новые), тем меньше будут страдать ваши собственные волосы. Сделать наращивание и ходить с ним, пока прядки сами не отпадут, гораздо вреднее. Если природа не наградила вас густыми волосами, лучше выбрать укороченные стрижки. На редких волосах неплохо будет смотреться и длина чуть ниже плеч - если очень качественно их выпрямить. Мелирование (светлые прядки, эффект солнечных бликов) зрительно добавит объема. Но постарайтесь все же как можно реже красить их, чтобы лишний раз не травмировать.

Уход за волосами

· После каждого мытья можно побаловать голову минеральным душем - ополоснуть волосы минеральной водой комнатной температуры. Чешуйки после такого душа закрываются, и волосы становятся более блестящими, улучшается кровообращение в коже головы (если минеральной воды жалко, можно ополоснуть голову обычной прохладной кипяченой водой).

· Хорошо укрепляют волосы ополаскивания всевозможными травяными настоями - ромашкой, крапивой, шишками хмеля. После процедуры волосы просто промокают полотенцем (не вытирая) и высушивают естественным путем.

· Жирным волосам придется по вкусу маска из кефира. Кефир или простоквашу наносят на корни волос, затем укутывают голову теплым шарфом (предварительно проложив между шарфом и волосами целлофановую шапочку) и оставляют на 20 минут. Затем смывают шампунем. Для укрепления волос можно приготовить следующую смесь: 1 сырой желток, 1 ст. ложка оливкового масла, 1 сл. ложка шампуня. Массу взбить в мисочке до появления пены, нанести на волосы, оставить минут на 10, затем как следует смыть шампунем.

· Укладывают прическу феном, переключенным на горячий воздух, - он сделает волосы более послушными. В качестве заключительного штриха переведите фен на прохладный воздух и таким образом зафиксируйте прическу.

· Если к натуральному серому цвету волос добавить немного коричневых оттенков, лицо будет выглядеть свежее; более темные тона подчеркнут аристократическую бледность кожи; светлые блики на челке добавляют бодрости.

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