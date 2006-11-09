//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

«Насилие порождает неверие во власть»

№ 27(27) от 09.11.2006 [«Аргументы Недели », Мила ПИВОВАРОВА ]

«Насилие порождает неверие во власть»
«А сами мы кто? Иваны, не помнящие родства?..»

 - С чем, по вашему мне­нию, связан резкий всплеск политических убийств, последними примерами которых стало устранение банкира Андрея Коз­лова и журналиста Анны Полит­ковской?

 - Пока можно лишь предполагать, что покушение на Андрея Козлова связано с тем, что он перекрыл кому-то денежный «кислород». А убийст­во Анны Политковской некоторые связывают с «политическим заказом» из-за рубежа. Но их гибель - лишь одна миллионная процента в той массе убийств, которые у нас совершаются. И я как криминолог не могу гадать, почему это происходит. Знаю одно: мы имеем жуткую статистику убийств, которая заставляет нас задуматься о том, в какое скотское состояние приведены мораль и состояние человека вообще. Мы же сегодня на каждый «чих» реагируем насилием.

 С разрушением великой державы были разрушены и многие морально-нравственные ценности вместе с формировавшими их институтами. Не стало так называемых сдерживающих центров контроля. Нет ни комсомола, ни мощной партии, подобной коммунистической. Мы сейчас не говорим о том, нужна она или нет в глобальном политическом значении. Мы говорим о ней как о форме достаточно эффективного воздействия на человека. Нет массы общественных организаций, которые реально влияли на воспитание человека и сдерживали его низменные начала.

 Второй фактор состоит в умышленном разрушении правоохранительной системы, которое имело место в 90-е годы. Ответственность власти ушла на задний план. Власть стала более демагогичной. Предоставленность человека самому себе озлобила его и сделала диким. Объяснить злодеяния другими причинами типа генетических нельзя. Мы убийцами не рождаемся.

 - В связи с недавними громкими убийствами вы предложили обсудить ситуацию с преступностью в стране на закрытом заседании Думы. Без участия руководства правоохранительных органов и спецслужб. Почему инициативы по определению методов наведения порядка не исходят от исполнительной власти?

 - Честно говоря, для меня это загадка. Я - человек, отдавший правоохранительной системе 40 лет жизни. И искренне недоумеваю, что за шесть лет работы в Думе правительство ни разу не инициировало комплексное или отдельное рассмотрение проб­лемы преступности.

 Причем мы здесь неоднократно выступали с соответствующими инициативами. Но министры относятся к проблеме так, будто ее не существует. У меня ощущение, что некоторые из них просто не связывают свою дальнейшую жизнь с Россией. А потому их душа не болит. Власть забывает, что уровень преступности и насилия в обществе еще очень высок. Несмотря на то, что есть отдельные позитивные моменты. В том числе снижение наемных убийств. Но их стало меньше не потому, что мы так уж хорошо работаем. А, скорее, потому, что почти все крупные капиталы уже поделены. И исчезли сами предпосылки к таким преступлениям.

 Некоторые государ­ственные мужи забывают и о том, что насилие и преступность деморализуют население, дер­жат его в постоянном страхе и вырабатывают неверие во власть.

 - ...и в милицейскую власть не в последнюю очередь?

 - Когда мы говорим об МВД как о структуре, которая призвана защищать, и справедливо ее критикуем, мы должны учитывать, что за последние 6 лет погибло 2 тысячи работников милиции. Число изувеченных и раненых - 6 тысяч. Без учета потерь личного состава внутренних войск. Жертвы чечен­ской кампании составляют только одну треть от их общего числа. 60 процентов погибает, защищая нас на улицах, во дворах и домах. Вопрос должен состоять и в том, как мы это допускаем. Но о таких вещах нигде, кроме как в самом МВД, не думают.

 - То, что в стране до сих пор не работает программа защиты свидетелей, тоже связано с недоверием к власти?

 - К сожалению, у Россий­ского государства во все времена не хватало денег на свой собст­венный народ. Преступ­ный же мир использует все просчеты власти. Криминал может запугать и подкупить, а власть финансовую гарантию защиты свидетеля должным образом не обеспечивает.

 Гражданин сегодня, скорее, поверит конкретному капитану или полковнику, который гарантирует ему оплату пластической операции и смены места жительства за ключевые свидетельские показания. А вот такого же доверия к закону, а стало быть, и к власти, к сожалению, нет. Закон заработает только тогда, когда в него поверит население.

 - Почему Верховный суд вернулся к делу об убийстве Пола Хлебникова?

 - Потому, что посчитал, что доказательства были неубедительны. Ведь задача суда не заключается в том, чтобы определить юридическую сторону любого дела. Судьи должны быть убеждены в виновности или невиновности обвиняемого. А для этого нужны доказательства. Прокуратура сработала, мягко говоря, слабовато. И поэтому Верховный суд справедливо направил дело на доследование.

 Эта ситуация снова возвращает нас к проблеме профессионализма. А вернее, его отсутствия.

 - Насколько обоснованными вы считаете угрозы Невзлина и Березовского дестабилизировать обстановку в России?

 - Угрозы Невзлина и Березовского или кого-либо еще из-за границы серьезных перспектив не имеют. Для того чтобы взбунтовать население России, сегодня нужно совершить поистине что-то невероятное. А ныне, к счастью, нет ни революционных классов, ни предпосылок к революции.

 В последние пять лет, как бы мы ни критиковали власть, ситуация в стране меняется в пользу политической стабильности. Прежнего беспредела в губерниях нет, зарплата выплачивается и даже увеличивается. Запущены национальные проекты. Худо-бедно, но жизнь идет.

 У Березовского и Невзлина сохраняется возможность локальной дестабилизации. Это может быть лоббистское постановление или какая-то игра с законом... У них здесь остались свои люди. И в наших спецслужбах это хорошо понимают.

 - Если на российских плодоовощных рынках создать условия торговли не только для иностранцев, но и для выходцев с российского юга: осетин, дагестанцев или черкесов, - способны ли будут такие меры уменьшить националистическое противостояние?

 - Во-первых, исторически сложилось так, что многие российские южане торговлей традиционно не занимаются. Например, где вы видели торгующего осетина? Это - вояка испокон веков.

 Беда в другом. Все рынки сегодня контролируются мафиозными группировками. В основном азербайд­жанскими. Сложилась ситуация, когда цены там определяются именно ими. И доступ не то что российским южанам, а даже подмосковным сельхозпроизводителям на рынок заказан.

 Я приезжаю на Тамбовщину, и мне говорят: «Александр Иванович, помогите картошку продать!» И мы помогаем. Но как?! А так, как оно принято по жизни. Подгоняется машина, сельхозпроизводитель из Тамбова начинает торговать, а рядом стоит пара работников милиции, которые ее охраняют от нападок держателей. Но это же ненормально!

 Я называю эти торговые диаспоры «международной организованной преступностью». Никакие это не этнические группировки. И термин «национальная рознь» по отношению к ним абсолютно неприемлем. При чем тут национализм? Это вы, журналисты, создаете национальную рознь. Появился малейший повод, и сразу начинается истерия. Как с депортацией грузин. Согласен, доля кретинизма в ней есть. Но в основном депортируются люди, жившие здесь годами, не имея на это законного права. Зачем же переводить это в проблему розни? Мы обязаны и дальше будем это делать. И чем жестче, тем скорее обезопасим свою страну.

 - Почему в таком случае по-прежнему открыты все крупные столичные казино, контролирующиеся теми же «международными преступниками»?

 - Потому, что, говоря о незаконном пребывании мигрантов, мы забываем о нашем собственном попустительстве и чиновничьей коррупции. Я бы больше вопросов задавал не рыночникам и мафиози, а тем, кто дает им карт-бланш...

 Человек без прописки ездит и черт-те что вытворяет?! Значит, ему за взятку дали на это разрешение. «На карманец» муниципальным властям идут большие деньги. И с московскими казино происходит то же самое.

 Поэтому, слыша жалобы на то, что нас разрушают внешние враги, я всегда задаю вопрос: «А сами мы кто? Иваны, не помнящие родства?..»

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

«Эрдоган понимает, что Зеленский - это желторотый птенец без власти»

Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Реджепом Эрдоганом рассказал, что носит браслеты с именами «пленных моряков» и не снимет их, пока... О том, что и клоуну иногда нужно быть талантливым, размышляет Игорь КОРОТЧЕНКО.

//Общество

Владимир Жириновский: Во время перестройки я сам участвовал в митингах

Владимир Жириновский: Во время перестройки я сам участвовал в митингах

Пожалуй, нет ни одного человека, который бы не имел своего мнения по поводу митингов, которые прошли в Москве. По данному поводу высказался Владимир Вольфович Жириновский специально для «Аргументы Недели».

//В мире

В ДНР сделали экстренное заявление о приведшей к уничтожению безоружного ополченца провокации ВСУ

В ДНР сделали экстренное заявление о приведшей к уничтожению безоружного ополченца провокации ВСУ

Вооруженные силы Украины осуществили новую провокацию в зоне боевых действий в Донбассе. Об этом говорится в поступившем в распоряжение интернет-СМИ экстренном заявлении Народной милиции ДНР.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Происшествия

На полигоне под Ачинском прогремели новые взрывы, есть пострадавшие

На полигоне под Ачинском прогремели новые взрывы, есть пострадавшие

Экстренные службы Красноярского края сообщили, что недалеко от Ачинска возле склада с артиллерийскими снарядами вновь прогремел взрыв. Ударная волна травмировала пятерых человек.

//В мире

Зеленскому нашли замену

Зеленскому нашли замену

Украинская киностудия «Квартал 95» лишилась сразу руководителя и одного из участников после того, как шоумен и комик Владимир Зеленский был избран президентом страны.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Как ВСУ расстреливают школу в Золотом

Как ВСУ расстреливают школу в Золотом

7 августа президент Украины Владимир Зеленский после загадочной гибели 4-х украинских военнослужащих позвонил главе российского государства В.Путину с мирной инициативой. А уже 8 августа, киевские вооруженные формирования обстреляли школу прифронтового Золотого-5 в районе Первомайска…

//Непознанное

«Предсказание астрономов» о конце света в 2019 году из-за Нибиру появилось в СМИ

«Предсказание астрономов» о конце света в 2019 году из-за Нибиру появилось в СМИ

В декабре 2019 года Землю ждет столкновение с планетой Нибиру, что приведет к концу света. С таким предсказанием выступили астрономы, утверждается в заметке, выложенной на страницах отечественных интернет-СМИ.

//В мире

Мексика и США - заклятые друзья?

Мексика и США - заклятые друзья?

Сегодня в Мексике вы не встретите ни одного человека, который при упоминании Дональда Трампа не изобразил бы какой-нибудь эмоции на лице. Во-первых, потому что мексиканцы очень открытый и народ, во-вторых, непростая история американо-мексиканских отношений может стать одной из "страшных историй"...

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Происшествия

На Камчатке зафиксировали два землетрясения

На Камчатке зафиксировали два землетрясения

В субботу, 10 августа, сейсмологи зафиксировали на Камчатке сразу два землетрясения с разницей в несколько часов. Соответствующую информацию предоставили сегодня утром в краевом главке МЧС.

//Новости СМИ2

//В мире

Bloomberg: США из-за газопровода "Северный поток – 2" могут повторить провал Рейгана

Bloomberg: США из-за газопровода "Северный поток – 2" могут повторить провал Рейгана

Старший научный сотрудник Оксфордского института энергетических исследований Джонатан Стерн заявил, что США могут повторить провал бывшего президента Рейгана из-за газопровода "Северный поток – 2".

//Происшествия

В Приморье 18 туристов из-за ливней оказались заблокированы на пляже

В Приморье 18 туристов из-за ливней оказались заблокированы на пляже

Утром в субботу, 10 августа, стало известно, что в Приморском крае восемнадцать человек оказались заблокированы на пляже из-за ливней. Граждане не могут самостоятельно покинуть побережье.

//Происшествия

На МКАД произошло ДТП с пятью машинами, перекрыты три полосы

На МКАД произошло ДТП с пятью машинами, перекрыты три полосы

На северо-западе Москвы на МКАД столкнулись пять автомобилей. Согласно последней информации представителя экстренных служб столицы, в результате случившегося травмы получили четыре человека.

//Общество

"Часть акватории Северного моря после взрыва заражена радиацией. Это национальная трагедия", считает Андрей Караулов

"Часть акватории Северного моря после взрыва заражена радиацией. Это национальная трагедия", считает Андрей Караулов

После взрыва в Северодвинске полностью закрыта часть акватории Северного моря. По требованию Минобороны в Двинской губе запрещено свободное плавание гражданских судов в том числе рыболовецких шхун.

//В мире

Трамп забыл о Зеленском

Трамп забыл о Зеленском

Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить Зеленского, когда журналисты спросили у лидера США о визите президента Украины в Белый дом.

//Общество

Как продлить жизнь своего смартфона?

Как продлить жизнь своего смартфона?

Специалисты рассказали, какие ошибки люди допускают при обращении со смартфоном. По мнению экспертов, гаджет может служить гораздо дольше, если выполнять некоторые правила.

//Новости партнеров

//Общество

В Минсельхозе ответили, зачем уничтожается «санкционка»

В Минсельхозе ответили, зачем уничтожается «санкционка»

В Минсельхозе рассказали, для чего в России уничтожаются санкционные продукты. В пресс-службе ведомства заявили, что запрещенные продукты могут оказаться опасными для здоровья граждан и некачественными.

//live

«Въезд на прибайкальскую территорию должен стоить дорого!»

«Въезд на прибайкальскую территорию должен стоить дорого!»

Для привлечения внимания к проблеме загрязнения Байкала состоялся марафонский заплыв «За чистый Байкал». О проблемах этого уникального водоема размышляет директор Института водных проблем РАН Виктор ДАНИЛОВ-ДАНИЛЬЯН.

//В мире

Трампа обвинили в отсутствии человечности из-за фотографии с младенцем

Трампа обвинили в отсутствии человечности из-за фотографии с младенцем

Президента США Дональда Трампа и его супругу Меланью в Сети раскритиковали за фотографию с двухмесячным ребёнком, чьи родители были убиты во время стрельбы в Эль-Пасо.

//Происшествия

В Геленджике полицейские забрали с прибывшего борта авиадебошира

В Геленджике полицейские забрали с прибывшего борта авиадебошира

В Геленджике полицейские в аэропорту задержали дебошира, прилетевшего на курорт из Екатеринбурга. Сообщается, что мужчину забрали в дежурную часть прямо с борта самолета.

//В мире

В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским

В Турции призвали Эрдогана признать Крым российским

Лидер турецкой политической партии «Vatan» Догу Перинчек призвал президента Турции Реджепу Эрдогану нужно признать Крым российской территорией чтобы дальше продолжать сотрудничать с Москвой.

//Общество

Психологи поделились основами эффективного тайм-менеджмента

Психологи поделились основами эффективного тайм-менеджмента

Психологи дали несколько советов, как эффективно распределять своё время и успевать все намеченные дела. По мнению специалистов, одним из первых шагов к успешному тайм-менеджменту должно стать составление списка дел с указанием времени для их исполнения.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Быстрый способ снижения артериального давления без таблеток подсказали специалисты
2

"Часть акватории Северного моря после взрыва заражена радиацией. Это национальная трагедия", считает Андрей Караулов
3

"Маленький Чернобыль": военные эксперты полагают, что в Северодвинске взорвалась крылатая ракета с ядерным двигателем?
4

Трампа обвинили в отсутствии человечности из-за фотографии с младенцем
5

Посольство США предлагает России ввести войска на Украину?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры