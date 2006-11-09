«Крутой» сервис

Сроки между ТО и доступность автосервисов

Одно из лучших предложений на рынке - Hyundai Accent из Таганрога - стоит недорого. Однако большой объем продаж таких машин привел к тому, что на техобслуживание приходится записываться за месяц. Кроме того, ТО следует проводить раз в 10 тысяч километров. Для сравнения - у многих популярных моделей, таких как Nissan Almera, Mitsubishi Lancer, Renault Logan, Skoda Octavia и даже Lada Kalina, профилактические работы выполняются через 15 тысяч километров.

Стоимость работ

Основной показатель - стоимость нормо-часа работы автосервиса (см. таблицу). У мастеров расписано, во сколько часов оценивается каждая замена или починка. Чем нормо-час выше, тем обслуживание дороже. Так, владельцам Mitsubishi Lancer придется смириться с тем, что стоимость его обслуживания выше, чем у Nissan, примерно на 20%.

Следует обратить внимание, взимают ли мастера деньги за «дополнительные» работы. Например, если на машине Toyota установлена защита картера, то за ее снятие при замене масла возьмут дополнительно 600 рублей. А требуется открутить 4 болта. «Ну как же - за «управляй мечтой» надо платить», - говорят в сервисном центре.

Пробег между ТО

Если вы ездите много и у вас нет времени, чтобы заезжать на сервис, то можно посмотреть машину с большим километражем между ТО. В частности, у Peugeot в мастерскую надо заезжать через целых 30 тысяч километров или через 1 год езды. Правда, сэкономить на этом вряд ли удастся, поскольку стоимость посещения сервиса возрастет.

Открытость информации

При выборе бюджетного автомобиля, несомненно, будет принята к рассмотрению машина Renault Logan. Производитель заявляет, что стоимость регламентных работ фиксирована и вам не придется ни за что доплачивать. При этом цены вполне приемлемы. В среднем стоимость техобслуживания Renault Logan составляет 3000-4000 рублей. При этом компания честно заявляет, что при пробеге в 60 и 120 тысяч километров необходимо заменить ремни газораспределительного механизма и генератора, что выльется в дополнительные 4000-7000 рублей в зависимости от модификации авто. И, как показывают отзывы владельцев, эти заявления в основном соответствуют действительности.

Ford в рекламных проспектах обещает, что стоимость регулярного ТО для модели Focus II составляет всего 50 евро (около 1700 рублей), а приезжать на него надо через каждые 20 тысяч пробега. Звучит необычайно заманчиво, но мало кто обращает внимание, что это стоимость стандартного обслуживания, включающего в себя замену масла с масляным и воздушным фильтрами. В каждом же сервисе у этой марки есть стенд, на котором указаны, помимо обязательных, рекомендованные работы и их стоимость. И если учесть эти рекомендации, напрямую влияющие на надежность автомобиля, то к стандарт­ной стоимости добавятся еще 4000-5000 рублей в зависимости от типа двигателя.

Гарантия

В нее сначала с благоговением верят, а затем безнадежно разочаровываются. Нередко в рекламе указывается многолетний срок гарантии, на практике же оказывается, что на многие элементы автомобиля гарантия всего лишь 6 месяцев или до пробега в 1500 километров. У каждой марки есть и свои особенности гарантии. Так, владельцев Kia Rio калининградской сборки преследует злой рок в виде сцепления, которое часто перегорает уже через 20-50 тысяч километров пробега. При этом никто по гарантии вам его ремонтировать не будет - диски сцепления, корзину сцепления автосервисы считают расходным материалом. А кроме них в сцеплении по сути ничего больше и нет!

Итог

В среднем за каждый километр пробега автомобиля, который стоит до 20 тыс. долларов, требуется потратить от 80 копеек до 1 рубля. И выбирать нужно исходя из того, сколько вы собираетесь ездить, и учитывать наличие сервисов у каждой марки. Ведь покупка иномарки жителем российской глубинки вполне может вызвать необходимость преодоления нескольких сотен километров до ближайшего официального дилера.