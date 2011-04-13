«Волны» с Амура на Москве-реке

Так уж складывается жизнь, что люди энергичные, предприимчивые стремятся, чтобы их знания, опыт, энергия прикладывались к все более значимым и важным делам. Это, по мнению специалистов, является одной из важных причин миграции жителей регионов, в том числе Дальневосточного, в столичные веси. И сегодня в столице живет внушительная диаспора хабаровчан, занимающих серьезные посты и не очень, но отнюдь не порвавших связи со своей малой родиной.

С благословения тов. Черного

Сколько жителей Приамурья осело на берегах Москвы-реки, не знает даже экс-мэр Хабаровска Филиппов, который перебрался в Белокаменную лет десять назад. Сегодня Павел Дмитриевич тоже на ответственной работе — он первый зам. главы Управы городского района Лефортово по вопросам ЖКХ и строительства. Хотя, наверное, хабаровчанам может показаться более интересной другая его должность: председатель общественной организации «Дальневосточное землячество», объединяющей выходцев из Хабаровского края.

Этот пост он занимает бессменно со дня официальной регистрации землячества в 2002 году. По словам Филиппова, благословил его на общественный труд сам Черный Алексей Клементьевич — легендарная личность, председатель Хабаровского крайисполкома и первый секретарь крайкома КПСС в 60–80-е годы прошлого века. Уйдя на пенсию, А.К. Черный, как и ряд других партийно-советских руководителей тех лет, директоров, военачальников, получил московскую прописку. Филиппов в шутку называет старших товарищей «мигрантами первой волны». Они-то поначалу и составили костяк землячества.

А потом с Амура накатывались новые и новые «волны», умножая ряды общественной организации. Правда, несильно. Как признался мне экс-мэр, «учтенных штыков» на сегодня порядка 350. Могло, конечно, быть и больше, проводи землячество активную пропаганду и «вербовку» новых членов. Увы, этого нет, поскольку отсутствуют материальные ресурсы для такого рода деятельности. Членские взносы ведь не собираются, а помощь спонсоров — и редка, и скромна... У землячества нет своего помещения и даже странички в Интернете, не говоря о полноценном сайте (каковой, к примеру, имеется у московских сахалинцев). Вот и удивляйся потом, что об этой организации мало кому известно, несмотря на уже многолетнюю историю существования и естественную тягу людей к общению «среди своих». Энтузиазма общественников хватает разве что на проведение двух ежегодных собраний — посвященных Дню рождения Хабаровска (31 мая) и годовщине края (20 октября). Хотя и это уже достойно похвалы.

Основную задачу землячества Павел Филиппов обозначил так: «Помочь человеку, попавшему в условия мегаполиса, такого достаточно жесткого и не очень-то доброжелательного к чужакам-мигрантам». Здесь председатель опирается прежде всего на свой личный «административный ресурс». Как раз тот случай, когда не зазорно воспользоваться положением и связями крупного московского чиновника.

«Обращаются ко мне земляки в основном за решением двух вопросов: жилье и работа, – рассказывает Филиппов. – Поскольку я в этой системе работаю, то могу, например, посоветовать, к какому риелтору пойти, чтобы человека, как говорится, не кинули при покупке квартиры. Порядка двум десяткам семей удалось так помочь. Что касается трудоустройства, даю свои рекомендации, если, конечно, уверен в компетентности земляка».

Вышестоящее руководство, похоже, не против общественной деятельности чиновника. Более того, Владимир Зотов – префект Юго-Восточного округа столицы, где несет службу Филиппов, – сам по совместительству возглавляет Ростовское землячество и учрежденную в 2007 году Ассоциацию землячеств Москвы. В составе последней уже около сорока региональных союзов. Земляческое движение, как институт гражданского общества, находит поддержку и в столичной мэрии. При Лужкове даже поговаривали о строительстве специального Дома землячеств, где бы каждая диаспора могла получить отдельный кабинет для работы и воссоздания уголка «малой родины». Возможно, эти планы воплотятся при новом градоначальнике, учитывая, что мэр Сергей Собянин тоже ведь из «мигрантов»...

Два в одной

Кроме Дальневосточного землячества есть в Москве еще и... Хабаровское. Это уникальный случай, когда один субъект Федерации представлен сразу двумя родственными организациями. Рассказывают, что губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт сильно удивился, узнав об этом.

В последнее время власти региона проявляют внимание к земляческим формированиям, стремясь, видимо, использовать их потенциал для активизации межрегиональных связей. И то: среди тех, кто в разное время покинул наш край, много людей энергичных, деловых, предприимчивых, творческих. На кого, если не на них, можно рассчитывать, продвигая интересы такой теперь далекой, но все же близкой сердцу уехавших территории? О своих чаяниях Вячеслав Иванович говорил на встрече с земляками в Москве, которая состоялась осенью прошлого года.

И Павел Филиппов, и руководитель «параллельного» Хабаровского землячества Юрий Бокань с воодушевлением вспоминают об этой встрече, подчеркивая, что никогда прежде не удостаивались столь высокого внимания.

Тогда же была озвучена идея о слиянии землячеств в одно, но за прошедшие полгода к ее воплощению близко не подступились. Филиппов видит проблему в различиях организационно-правовой формы обеих структур: если одна является «чисто» общественной, то другая зарегистрирована в форме некоммерческого партнерства. Соответственно, несколько разнятся направления их деятельности. Ко всему прочему, похоже, никто не хочет терять «юридическое лицо» и связанные с ним преимущества. Правда, Бокань допускает возможность объединения в рамках ассоциации — назовем ее Дальневосточно-хабаровской, что позволило бы каждой из организаций-учредителей сохранить юридическую самостоятельность. Это предмет для грядущих переговоров.

Занятно, что сегодня многие москвичи-приамурцы числят себя сразу в обоих землячествах, посещают мероприятия, проводимые как «филипповцами», так и «боканьцами». Руководители тоже не враждуют, встречаются, придерживаясь политики «дружеского нейтралитета».

Хабаровчане забивают ГОЛ

Юрий Иванович Бокань — личность весьма примечательная. Выпускник Тбилисской консерватории, доктор философских наук, профессор, основатель новой науки – «витасофии», президент Московского центра глобальных мирокультурных стратегий, создатель и руководитель ряда общественных организаций. А в далекой молодости — комсомольский работник, до 1975 года – первый секретарь Хабаровского горкома ВЛКСМ. Именно в те времена, по его словам, он и осознал себя дальневосточником, сохранив это чувство доныне.

По прикидкам Боканя, Хабаровское землячество насчитывает где-то 500 человек. Здесь тоже нет фиксированного членства и обязательных взносов. Созданное в 2004 году «для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей», оно функционирует в меру энергичности руководителя, энтузиазма активистов и щедрости спонсоров. Судя по отсутствию каких-то громких побед и характерному молчанию прессы, похвастать пока особо нечем.

Впрочем, Бокань настроен оптимистично.

«Мы — хабаровчане – не затерялись в Москве, – уверяет с пафосом руководитель землячества. – К примеру, наша группа: Монахова Светлана Анатольевна, Вахова Наталья Евгеньевна, Духвалова Марина Петровна, Бокань Юрий Иванович... – участвует в огромных мощных общецивилизационных проектах, создании новых направлений гуманитарного знания. В этом отношении край может нами гордиться».

Один из проектов – Добровольный патриотический комплекс здорового образа жизни «Гражданская олимпийская личность», сокращенно — комплекс ГОЛ, который, как мечтает профессор Бокань, должен прийти на смену советскому комплексу ГТО (Готов к труду и обороне). Экспериментальной площадкой для внедрения амбициозной разработки избран столичный район Лефортово, тот самый, где трудится знатный земляк Юрия Ивановича чиновник Филиппов.

Интересно, а мог бы стать такой площадкой Железнодорожный район Хабаровска? Кстати, глава Лефортовской управы Сергей Толкачев когда-то работал там главой администрации.