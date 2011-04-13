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Центральный рынок в эпицентре конфликта

№ 14(255) от 14.04.2011 [«Аргументы Недели », Елена МЕРКУРЬЕВА ]

Центральный рынок в эпицентре конфликта

Крупнейший в Новосибирске Центральный рынок ежедневно принимает более 45 тыс. покупателей. Горожане привыкли покупать здесь любые продукты – от пригородной картошки до тропических фруктов. И любые товары – от стройматериалов до игрушек. Центральный рынок исторически был торговым сердцем Новосибирска. Однако скоро это сердце начнет давать перебои. В ближайшие дни буквально в полутора метрах от главного входа на рынок установят глухой забор, за которым начнут строить двухэтажную подземную парковку на 150 мест.

Мало того, что забор перекроет доступ к рынку для подъезда любого спецтранспорта – от «скорой» до пожарной машин. Он лишит работы десятки арендаторов в уличных торговых рядах и настолько затруднит доступ на рынок покупателей, что их количество расчетно сократится в несколько раз.

Именно эта нерадостная перспектива и вынудила предпринимателей, работающих на рынке, решиться выйти на митинг. Случилось это 1 апреля. Но митингующим было отнюдь не до смеха. Выстроившиеся перед входом в торговый комплекс торговцы и предприниматели держали в руках плакаты с красноречивыми надписями: «Не лишайте нас работы», «Рынок кормит наши семьи», «Зачем забор перед рынком?».

На митинге было принято обращение к мэру Новосибирска Владимиру Городецкому, где говорилось о том, что планируемое ограждение строительного участка создаст не только большие проблемы для работающих здесь пяти тысяч человек, но и приведет к угрозе жизни людей в случае пожара. К сегодняшнему дню под обращением поставили свои подписи более 11 тыс. покупателей Центрального рынка.

Казалось бы, при чем здесь мэр? Рынок – хозяйствующий субъект, застройщик, ООО «Ампир», – тоже. Ну и пусть решают между собой свои коммерческие вопросы. Примерно так о митинге отозвались и представители застройщика, и ряд чиновников мэрии, и даже местный выпуск известной федеральной газеты. Попутно высокомерно назвав митингующих «тетками с прокуренными голосами», не желающими «торговать труселями за забором».

Ну а курирующий торговлю начальник Управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Е.В. Ваулин с митингующими и встречаться не стал. А в ответ на озабоченные письма администрации рынка ограничился предписанием тому же рынку. «Учитывая... что планируется возведение ограждения, в целях принятия мер по обеспечению безопасности при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций рекомендуем вам предусмотреть подъездные пути к зданию рынка с ул. Гоголя для проезда специального транспорта».

Вот так. Участок под застройку впритык к входам в торговые павильоны мэрия выдала не рынку, а совсем другому лицу. Хотя рынок и запрашивал этот пятачок перед своим фасадом в аренду. А неизвестно как организовывать через чужую землю проезд спецтранспорта должен, оказывается, рынок.

На пресс-конференции в Новосибирском союзе журналистов, прошедшей через несколько дней после митинга, одна из его инициаторов, предпринимательница Наталья Ротова, сообщила журналистам, что опасения о падении продаж в связи со строительством начали подтверждаться. Еще не поставив забор, застройщик уже запретил парковку машин покупателей перед рынком. И только из-за этого, по словам Ротовой, продажи в ряде торговых точек сократились втрое.

Другая предпринимательница, Марина Хамитова, выразила особую озабоченность работников рынка безопасностью и покупателей, и продавцов. В случае пожара (а Центральный рынок такое уже переживал) подъезд машинам МЧС и «скорой помощи» будет затруднен. А люди, мечущиеся в узком коридоре между стенами павильонов и забором стройки, могут оказаться в ловушке.

В итоге инициативная группа предпринимателей предложила «рассмотреть возможность частичного, поэтапного ограждения этой стройки» и высказала пожелание, чтобы за этим строительством был контроль со стороны мэрии. С созданием совместной комиссии, контролирующей ход строительных работ.

Такие вот они, «тетки с прокуренными голосами». Право застройщика, раз уж мэрия выдала ему землю, даже не оспаривают. Хотя от стройки этой, даже еще не начавшейся, ущерб уже несут. О безопасности волнуются. И просят лишь одного – не выводить безопасный доступ на рынок в сферу «спора хозяйствующих субъектов».

Алексей Половников, региональный директор компании «Мария-Ра», собственника Центрального рынка, к предложению инициативной группы присоединился. Рынок к диалогу с застройщиком ООО «Ампир» готов. Но уж коль земля под застройку вплотную к рынку выдана мэрией, то логично «во избежание конфликтных ситуаций в будущем собрать совет с участием мэрии, предпринимателей и определить схему взаимодействия при проведении строительных работ».

В свою очередь, представитель ООО «Ампир» Елена Панова на пресс-конференции предложение создавать комиссию с участием мэрии не поддержала. По ее словам, хозяйствующие субъекты все вопросы могут решить сами.

Сложившееся положение, однако, показывает: не могут. Пока, во всяком случае. Решение мэрии Новосибирска выдать свою землю под данную застройку практически предопределило неизбежность конфликта. Так кому, как не ей, и участвовать в разрешении ситуации, противопоставившей друг другу 150 парковочных и 5 тыс. рабочих мест?

Если, конечно, подходить к делу, соблюдая и разумность, и приличия. А не отмахиваться от тревог и проблем. И не отгораживаться забором от пяти тысяч человек, работающих на главном рынке города. Считая всех их  скопом, торгашами, коммерсами и «тетками с прокуренными голосами».

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