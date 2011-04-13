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Губернатор Ткачев готовит рисовую «Кущевку»

№ 14(255) от 14.04.2011 [«Аргументы Недели », Владимир РЕЧМЕНСКИЙ ]

Губернатор Ткачев готовит рисовую «Кущевку»

В недалеком будущем отечественный рис может если не исчезнуть из рациона жителей нашей страны, то по крайней мере стать продуктом, относимым к разряду дефицитных. И будем мы, потребляя заграничный рис, поддерживать агробизнес наших соседей из Азии.

С пенсионерами на балансе

В редакцию «АН» обратился вице-президент Россельхозакадемии Иван Васильевич Савченко. Он сообщил, что губернатор Краснодарского края Ткачев направил в правительство Российской Федерации письмо с просьбой передать из федеральной собственности в собственность Краснодарского края ряд эффективно работающих селекционно-семеноводческих хозяйств. В частности, рисоводческий племенной завод (РПЗ) «Красноармейский». (В распоряжении редакции имеется текст письма, адресованного председателю правительства РФ В. Путину.) Пришлось знакомиться с хозяйством поближе.

Весна в этом году в Краснодарском крае богата дождями, и начало посевной кампании приходится переносить на более поздние сроки. Только за последнюю неделю на Кубани выпала полумесячная норма осадков, и технику на поля не вывести – размякла и раскисла плодородная краснодарская земля. На поле даже в болотных сапогах увязнешь по колено. Так что выйти на рисовые чеки в городских ботинках я не решился. Однако поздняя весна не так тревожна для аграриев РПЗ «Красноармейский», как слух о том, что их успешное и безубыточное селекционно-семеноводческое хозяйство может в одночасье сменить собственника со всеми вытекающими последствиями.

РПЗ «Красноармейский» образован в 1932 году. На данный момент его общая площадь составляет свыше 14 тыс. га, орошается 9,5 га. Основное направление – рис. Фактически предприятие является производственной базой ВНИИ риса. Поэтому возделываются тут только сорта селекции института, которые отличаются высокой продуктивностью и стабильным по годам урожаем. И, что немаловажно, местный рис устойчив к стрессовым факторам среды. Предприятие не является дотационным, и рентабельность по хозяйству только в прошлом году составила 43,2%, что, согласитесь, для села в наше время скорее исключение, чем правило.

Директор Сергей Кизинек с гордостью показывал мне свои владения. Помимо риса в чистых коровниках почти 800 голов молочного стада. Рыбу разводят и корма выращивают. На базе предприятия процветает школа олимпийского резерва по конному спорту. Но не только будущие олимпийцы совершенствуют здесь свое мастерство. С удовольствием занимается и местная ребятня. На специальных площадках для выездки, около которых мы остановились, человек десять мальчишек и девчонок с бесшабашностью, присущей только их возрасту, гарцевали на красивых 2–3-летних чистопородных жеребцах. Рядом крытый манеж.

«В прошлом году предприятие перечислило более 60 миллионов рублей налогов в федеральный и областной бюджеты, да и еще чистой прибыли осталось почти 86 миллионов», – рассказывает Сергей Кизинек. Хозяйство подкармливает и поддерживает около 1200 пенсионеров – бывших сотрудников с/х предприятия. Выписывает им корма для домашней живности, помогает и материально.

Перспективы с возможной реструктуризацией тревожат не одного руководителя. Стоило нам выйти из машины, как тут же подошли несколько местных жителей- работников. Вопрос у всех один:

– Зачем нас хотят переподчинить местной администрации, для чего это делается?

А самые активные пенсионеры уже сейчас рвутся грудью встать на защиту родного хозяйства. Директору Кизинеку остается их только успокаивать.

Справка «АН»

Шала, чалтык, сарацинское зерно

В Европе рис появился сравнительно поздно. На многих европейских языках он обозначен как рийс, рис, рисо. Эти названия, однако, были введены в оборот лишь с конца XVII века. До этого его называли сарацинской пшеницей, сарацинским зерном. В XV веке это название проникло на Украину, где непонятное слово «сарацинский» переиначили в «сорочинский». Под названием «сорочинского пшена» рис стал известен и в России. В Средней Азии рис называют шала, в Закавказье – чалтык. В России разведением риса серьезно начали заниматься лет 90 назад.

Хлеб Азии

Каждый год в мире производится примерно 350 млн. тонн риса. Более половины населения планеты употребляют этот злак три раза в день. Среднее потребление риса на одного человека в Азии – 150 кг в год, а в Европе — менее 2 кг в год. Объем мирового экспорта и импорта риса – 12–13 млн. тонн.

Догнать и перегнать Италию

Ситуацию, что сложилась в отечественном рисоводстве, иначе как оптимистической не назвать. Именно в Краснодарском крае выращивают до 80% всего российского риса, за 30 лет урожайность его выросла почти в два раза – с 36 до 60 центнеров с гектара. И, как говорит академик Евгений Харитонов, директор Всероссийского НИИ риса, она сравнялись с итальянскими показателями. Стоит отметить, что рис в Италии выращивают уже 900 лет. В прошлый, засушливый, год урожай риса наперекор всем погодным условиям вырос на 16,2% и превысил миллион тонн. Победные реляции – плод многих десятилетий синтеза науки и практики. Новые сорта, разработанные и апробированные в семеноводческом хозяйстве ВНИИ риса РПЗ «Красноармейский», устойчивы к природным катаклизмам последнего времени.

И, чтобы сохранить такой позитивный тренд, как модно сегодня говорить, нельзя уничтожать научно-производственный комплекс, который давно существует как единый организм. Наука, ограниченная только работой в камерах искусственного климата и небольшими полями, прогрессировать не сможет. Нужны не просто экспериментальные селекционные площадки, но и хозяйства, где все научные изыскания обретают реальность. Таким полигоном, собственно, и является государственное сельхозпредприятие «Красноармейский». И если «Красноармейский» все-таки передадут в краевую собственность, то вся сложившаяся десятилетиями связь института и производственной площадки будет разрушена. И ни о каких рекордных урожаях риса даже и мечтать не придется. Куда по осени поедут экспедиторы за элитными семенами? У директора института Харитонова не укладывается в голове: «Почему я должен за государственные интересы воевать с родным государством? За державу-то обидно!»

Досье «АН»

«ФГУП РПЗ «Красноармейский» является неотъемлемой частью научно-производственного комплекса Всероссийского НИИ риса, осуществляющего научное обеспечение отрасли рисоводства. Это уникальный научный полигон, где в том числе разрабатываются элементы прецизионного земледелия, агротехника новых сортов, проводится экологический и почвенный мониторинг рисовых систем, испытываются новые машины и почвообрабатывающие орудия.

Предприятие ежегодно производит 30–35 тыс. т риса, в том числе 4–5 тыс. т элитных и репродукционных семян.

Хватательный рефлекс

Вроде бы достаточно привычная ситуация – передача предприятия из федеральной собственности под местное управление. Но что происходит с хозяйствами, перешедшими в собственность администрации края, местные аграрии знают. Например, сельхозпредприятие «Ордынское», переданное 8 лет назад по примерно такой же схеме, пришло в упадок. Сначала его искусственно обанкротили, сегодня предпринимаются слабые попытки реанимации. Но сколько нужно потратить времени и денег, чтобы восстановить «боеспособность» хозяйства? Интересно, для чего необходимо развалить еще одно эффективно работающее предприятие?

Казалось бы, губернаторские аппетиты должна остудить реакция заместителя руководителя Росимущества Г. Никитина. В письме главе администрации края говорится, что «в соответствии с действующим законодательством, решениями судов Российской Федерации, вступившими в силу, передача объектов собственности и имущества, закрепленного за государственными учреждениями или предприятиями, может быть осуществлена исключительно с согласия указанных организаций и предприятий. И подобная передача предприятия как имущественного комплекса из федеральной собственности в государственную собственность Краснодарского края не представляется возможной».

Но разве закон способен остановить энергичного и заинтересованного чиновника? В Минэкономразвития России уже подготовлен проект распоряжения о передаче хозяйства в собственность Краснодарскому краю.

Но хватательные рефлексы губернатора простираются еще дальше. В одном из следующих номеров нашей газеты мы расскажем о том, что может случиться с любимым всеми подсолнечником, да и другими масличными культурами. Маслице тоже под угрозой!

Что сажать будем?

Рис – культура привередливая, и в отличие от пшеницы даже второе поколение семян уже не дает хороших урожаев. То есть семенная база должна непрерывно обновляться, а именно этим и занимаются институт и его сельскохозяйственное предприятие. Без этого сельхозпредприятия все рисоводы страны останутся без качественного посадочного материала.

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