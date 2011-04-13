Вернуть организму память

Мир наполнен сообщениями о том, что кто-то кого-то спас, пересадив тот или иной орган. Принимая во внимание дороговизну пересадки органов, а также сложные морально-этические проблемы трансплантационных технологий, трудно надеяться на массовое излечение всех нуждающихся. Возможна ли альтернатива всему этому?

На вопросы главного редактора «АН» Андрея Угланова отвечает директор Научно-исследовательского лечебно-оздоровительного центра «Здоровье и долголетие» Равиль МИРХАЙДАРОВ. Его способ лечения несколько «нетрадиционен» для современной системы здравоохранения.

Ученик профессора Мулдашева

– Уважаемый Равиль Шамильевич, а у вас есть медицинское образование или вы знахарь?

– Не следует недооценивать многовековой опыт народной медицины, из которого современная наука что-то смогла изу­чить и объяснить, а что-то нет… Да, у меня высшее медицинское образование, я ученик знаменитого на весь мир профессора Эрнста Рифгатовича Мулдашева. Специализация по нейро- и офтальмохирургии. Но то, чем занимаемся мы, порой не укладывается в прокрустово ложе общепринятых методов лечения.

– Когда говорим о докторе Мулдашеве, на ум сразу приходят загадочные пещеры со следами загадочных существ. А вы, стало быть, его ученик?

– Да, я ученик Эрнста Рифгатовича. А его хобби… Знаете, мне больше нравится слово «увлечение». И в разговоре о профессоре Мулдашеве правильнее говорить увлеченность, ведь только увлеченность, стремление помогать больным людям закономерно направили его поиски к загадочным атлантам в пещерах и т.д.

Возможно, изыскания Мулдашева и граничат с определенной мистикой. Разносторонний человек, знаток религий, этнографии и древней истории, он может рассказать много интересного о шаманах, пирамидах и еще о многом другом. Но что касается медицины – все его методы лечения базируются только на строго научной основе.

– Вы и господин Мулдашев известны тем, что используете в медицинских целях некий аллоплант. Что это такое? Инопланетное вещество, стволовые клетки или еще какая-то субстанция?

– Ничего инопланетного или из области стволовых клеток в аллопланте нет! Аллоплант – химически обработанный пересадочный биоматериал, являющийся мощным стимулятором регенерации. Он изготавливается по методике, разработанной во Всероссийском центре глазной и пластической хирургии в г. Уфе. Аллоплант производится из человеческих тканей, лишенных антигенной и генетической информации в отличие от стволовых клеток. Шума в СМИ по поводу стволовой терапии было немало, как и информации о, мягко говоря, неоднозначности результатов и сомнительной моральной стороне. Поэтому, чтобы читатели не заблуждались, еще раз скажу, что препарат, который придумал профессор Мулдашев, – не стволовые клетки.

Прежде всего хотелось бы рассказать, что представляет собой сам препарат. Аллоплант получают из тканей человека. Из них в процессе обработки полностью убирается генетическая информация, заложенная в организме донора. Чтобы его «судьба» не передавалась пациенту. Этим аллоплант принципиально отличается от стволовых клеток и других препаратов, используемых в тканевой терапии на основе альфа-фетопротеина, получаемых (не всем это известно) из абортивной крови и эмбрионов (абортивного материала, нередко поздних сроков беременности).

– То есть главное отличие – содержит вещество генетическую информацию донора или нет. А как действует ваш препарат?

– Введение в организм аллопланта позволяет ему восстанавливать иммунитет, обмен веществ, «вспоминать», как надо правильно работать и, как следствие, «правильно» восстанавливать свою структуру. Для наглядности представим человеческий организм как некую биосистему. Чтобы она работала как часы, в ней должно быть все отлажено и все процессы подчинены единому алгоритму.

Справка «АН» *Макрофаги (от греч. makros – «большой» и phgos — «пожиратель») – полибласты, клетки мезенхимальной природы в животном организме, способные к активному захвату и перевариванию бактерий, остатков погибших клеток и других чужеродных или токсичных для организма частиц. Термин «макрофаги» введен И.И. Мечниковым. БЭС.

Другая сторона природы

– Часы часами, но в тридцать лет появляются первые морщины, потом седые волосы и весь букет разных болячек. Каким бы ни был механизм воздействия препарата, все эти болячки, а также старение и смерть заложены в геноме человека. А вы говорите, что он заставляет вспомнить молодые годы!

– Многие верят в судьбу, которая каждому на роду написана. Но есть другая сторона медали. Это качество жизни. Предположим, что данному человеку суждено прожить 80 лет, но этот срок надо суметь прожить, и не как-нибудь, а достойно. Мы не пытаемся «обмануть» Всевышнего, процесс старения неизбежен. Но, если есть возможность восстановить, развернуть процесс немного вспять и тем самым улучшить качество жизни, – почему этим не воспользоваться? Народная мудрость: Бог дал людям болезни, но он дал и лекарства, чтобы их лечить.

– Сегодня на экране телевизоров столько странных врачей появилось. Кто лягушачью лапку ко лбу прикладывает, кто мочой лечит и много еще чего. При этом такого тумана напускают... Не могли бы вы рассказать о своем методе, но так, чтобы простому человеку было понятно?

– Дело в том, что аллоплант действует через систему макрофагов*. Это клетки очень древнего иммунитета. За макрофагами, клетками-«чистильщиками», подтягиваются фибробласты, клетки-«строители», а затем включаются и собственные стволовые клетки, которые восстанавливают органы и системы человека. Активатором этих клеток и является введенный аллоплант.

– А что, своих активных клеток организму не хватает?

– В каких-то системах их может быть недостаточно. Неправильный образ жизни, питание, стрессы, экология… И способность организма к самовосстановлению снижается. Но мы пробуждаем макрофагальную систему, и болезни отступают.

– То есть эти клетки грызут опухоли, вирусы, словом, все, что появилось лишнее и ведет к заболеваниям?

– Известный факт – акулы не болеют раком. А ведь у них только макрофагальный иммунитет! За миллионы лет акулы практически не изменились. А зачем им меняться, ведь работа своих макрофагов в плане выживания вида полностью акул устраивает. «Древний» – не обязательно плохой! А все теплокровные, в том числе человек, это уже завершенные Т- и В-лимфоцитарные клеточные системы. Это как компьютеры новых поколений, у которых помимо достоинств появились и проблемы с вирусами, спамом и т.д.

Так вот, аллоплант активирует древний иммунитет – макрофаги. Они и распознают в организме «свое», а «чужое» кушают, переваривают и превращают в положительные элементы, которые нужны для строительства тех или иных органов.

– Какие неизлечимые недуги удалось вылечить с помощью аллопланта? Я слышал о том, как совершенно слепой пациентке в Центре Мулдашева вернули зрение…

– Профессором Мулдашевым была произведена уникальная комбинированная трансплантация глаза. Оболочку глаза сохранили, но в нее пересадили донорскую сетчатку с прослойкой из аллоплантов. Пациентка увидела свет и стала различать контуры предметов.

Регенеративная терапия

– Вы ученик Мулдашева, но сегодня работаете самостоятельно. Ваша деятельность отличается от направления вашего учителя?

– Эрнст Рифгатович – основоположник регенеративной хирургии. То направление, которое развиваем мы, можно назвать регенеративной терапией. То есть мы занимаемся восстановлением организма в целом, причем без хирургического вмешательства. Наша методика объединила западный (регенеративная хирургия) и восточный (иглоукалывание) подходы к оздоровлению человека. Рассматривая организм человека как саморегулирующуюся биосистему, с позиций целостного видения происходящих в ней процессов, для нас не столь важно, в каком месте произошла «поломка». Это может быть и перелом, и язвенная болезнь, и простатит. Методика заключается в том, что мы вводим препарат по биологически активным точкам, активируя те или иные процессы.

- Сама методика на чем основывается?

– В любой биосистеме должно поддерживаться равновесие – гомеостаз. Если его восстановить, тогда камни в почках будут рассасываться, и реабилитация после инсультов или инфарктов будет проходить успешнее.

– Какие направления в медицине вы рассматриваете, где можно применить ваш препарат?

– Трудно представить себе направление, где бы ни пригодился аллоплант. Прежде всего в педиатрии, лечении детей. Сейчас мы очень плотно занимаемся этим направлением. Также в лечении заболеваний опорно-двигательной системы. Проведена большая работа, выявлены новые свойства аллопланта, например стимуляция регенерации хряща и костной ткани. Это означает, что мы можем лечить межпозвонковые грыжи, протрузии дисков, заболевания суставов, ускорять заживление переломов. Прекрасные результаты в лечении кожных заболеваний, алопеции. В стоматологии – лечение пародонтоза. Возможно, кому-то это покажется фантастикой, но у нас огромная доказательная база, защищены патенты по ряду направлений. На подходе регенерация нервной ткани.

– Но нервные клетки, как известно, не восстанавливаются…

– В 1998 году американцам удалось доказать обратное в опытах над животными. В последующие годы новозеландские ученые обнаружили подобные клетки и в мозге человека. А это значит, что и в человеческом организме заложена способность к восстановлению нервной системы. Наши исследования это подтверждают.

– То есть уколоть неврастеника в активные зоны, и он станет добрым?

– И даже жадность пройдет! (В этой шутке есть доля правды – с позиций рефлексотерапии жадность – это тоже болезнь, обусловленная дисбалансом энергии в системе меридианов.)

Природа не терпит уродств

– А если серьезно, чем таким необычным на сегодня можете удивить?

– Есть такое заболевание, как детский церебральный паралич. В силу определенных вредных факторов во время внутриутробного развития (реже) или родовой травмы, гипоксии (чаще) какие-то системы плода могли уснуть. Так или иначе, на свет появился ребенок с нарушениями развития. Зная то, что аллоплант имеет свойства восстанавливать процессы обмена и регуляции, а также стимулировать регенерацию нервных тканей, можно надеяться на пробуждение «заснувших» возможностей. И если ребенок не мог ходить или говорить, то через некоторое время он пойдет и заговорит.

– Вы говорили, что успешно работаете с грыжами межпозвонковых дисков. А если последствия привели к деформации, операция неизбежна?

– Мы научились восстанавливать хрящевую основу межпозвонкового диска, причем без операции. И таких вылечившихся пациентов у нас уже десятки. Бывают, конечно, абсолютные показания к операции, а бывают и относительные. Как нейрохирург я могу определить, исключительный это случай или нет.

– А есть ли среди ваших пациентов мужчины после 45, имеющие специфические для этого возраста проблемы?

– Увы, простатит, аденома простаты, эректильная дисфункция в этом возрасте достаточно часты. И здесь аллоплант, изобретенный Эрнстом Рифгатовичем Мулдашевым еще 30 лет назад для глазной хирургии, но успешно применяемый нами в русле регенеративной терапии, приходит на выручку. И не только мужчинам в случае аденомы простаты, но и женщинам в отношении миом, фибро-кистозной мастопатии.

Это все явления одного процесса, а именно: разрастания железистой, соединительной и мышечной тканей на почве гормональной дисфункции. Под воздействием аллопланта восстанавливается как гормональный фон, так и нормальная структура ткани, аденомы и миомы рассасываются. То же относится к железистой ткани в других органах. Например, рассасываются узлы в щитовидной железе.

От врачевания болезней к качественной медицине

– Ваш метод заставляет человеческие органы вернуться в исходную точку. Это наводит на мысль об омоложении.

– Скорее об обновлении организма. Но между строк действительно можно прочитать и как «омоложение».

– Прочтут о нем наши читатели и захотят обновиться. И что нам с ними делать? Если говорить о возможностях российских граждан, кому доступно такое лечение?

– На сегодняшний день это лечение, конечно, недешевое и напрямую зависит от стоимости препарата. Его производством занимается только Всероссийский центр глазной и пластической хирургии.

– Это направление в медицине наверняка потребует государственной программы.

– Или реформы всей системы…

– Вы хотите сказать, не пора ли нам перейти от традиционного врачевания болезней к другой, более качественной, медицине?

– Чтобы сделать этот вид лечения общедоступным, действительно требуется государственная поддержка. И не только финансовая. Требуется определенная систематизация процесса внедрения препарата. С полным на то основанием аллоплант можно назвать препаратом будущего, поскольку будущее за регенеративной медициной. Будущее за методиками, которые излечивают за счет пробуждения собственных возможностей организма, которые «лечат не калеча».

Так можно утверждать, потому что на аллоплант не бывает аллергии или отторжения. Потому что этот препарат стимулирует правильную регенерацию, нормализует работу эндокринной, иммунной систем и обмена веществ, обладает противоопухолевой активностью. Применение препарата в два-три раза ускоряет заживление травм, сокращает восстановительный период после инсультов, а также после операций.

Не нужно объяснять, что значительное сокращение койко-дней во всех отделениях больниц страны принесет и огромный экономический выигрыш. Но прежде всего речь идет об улучшении качества жизни, о возможности поправить пошатнувшееся здоровье нации. О том самом, по Солженицыну, сбережении народа российского.