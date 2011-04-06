Щи постные
Лучшие рецепты национальной кухни
№ 13(254) от 07.04.2011 [ «Аргументы Недели » ]
Русская кухня популярна во всем мире. И ни в какой другой нет такого разнообразия супов: холодные, легкие, на крупяной основе, супы-лапша, рассольники и солянки, уха, ну и, конечно, щи! Кстати, последнему блюду уже более тысячи лет.
Квашеную капусту залить 0,5 л кипятка, поставить в глиняном горшке в духовку на 20–30 минут. Затем отвар слить в отдельную посуду, капусту посолить, смешать с мелко нарезанным луком, смазать растительным маслом и растирать, чтобы полностью втереть масло. Затем вновь соединить с отваром и продолжать варить на плите.
Грибы, морковь, репу, корень петрушки и разрезанную на 4 части картофелину сложить в эмалированный сотейник, залить 2 стаканами холодной воды и поставить на огонь. Когда вода закипит, грибы вынуть, нарезать соломкой и вновь опустить в грибной бульон довариваться. Вынуть картофель и коренья, соединить бульон с капустой, добавив в него гречневую крупу, и продолжать варить до готовности капусты. За 15 мин. до окончания варки добавить лавровый лист и перец, в самом конце – чеснок и укроп. Дать щам настояться.
Нужно
500–750 г квашеной капусты, 5–6 сухих белых грибов, 1 ст. л. гречневой крупы, 2 луковицы, 1 картофелина, 1 морковь, 1 репа или брюква, корень петрушки, 1 ст. л. укропа, 3 лавровых листа, 4 зубчика чеснока, 8 горошин черного перца, 1–2 ст. л. растительного масла.
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