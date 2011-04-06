Жители земли Саянской

На запрос «сойоты» многие справочники и энциклопедии сообщают, что так принято было называть в дореволюционной русской литературе тувинцев. Возможно, только вот упоминания о сойотских (не тувинских!) племенах можно найти в русских приказных книгах – «Сказах казаков и служилых» XVII века. Народ этот действительно живет рядом с тувинцами и бурятами. По предположениям ученых, сойоты являются потомками древнейшего самодийского населения Восточных Саян. А в 2000 году они были включены в Единый перечень коренных малочисленных народов РФ.

Затерянные в горах

В нынешнюю столицу сойотского народа – село Сорок, что в Окинском районе Иркутской области, добраться непросто. Ведет туда труднопроходимая дорога, а если надо оказаться еще дальше, то только на лошадях, к горам и пастбищам, на которых новые кочевники и новые охотники возрождают занятия прадедов.

Сейчас сойотов примерно 2,5 тыс. человек, и они гордятся тем, что составляют почти половину населения Окинского района. Ведь народ этот всегда был немногочисленным. Он веками жил здесь, в диких горах, где зимой столбик термометра опускается ниже 50 градусов, а летом почти не бывает солнца. И казалось бы, ну кому может быть до него дело? Но вначале сойотам не давали покоя тюрки. В XVII веке усилилось влияние бурятов, которые значительно превосходили сойотов по численности. Чтобы выжить, народу вновь пришлось подстраивать свою культуру, менять язык. Еще Павел Кропоткин (российский географ с мировым именем, упоминавшийся в школьной программе как анархист) писал про эту ассимиляцию:

«По расспросам видно, что теперь сойотов становится все меньше, и они сливаются с бурятами. Охотничьи области бурят не отделены от сойотских, между тем как они строго разграничены от карагазских; буряты и сойоты охотятся вместе, женятся между собою, молятся одним богам, даже в наряде я не заметил различий, утварь решительно та же, что и у бурят. Только у них жены свободнее могут оставлять своих мужей; надоест — бегут к родителям, и муж не имеет права требовать жены назад. Было, впрочем, время, когда сойоты были гораздо многочисленнее в Саянском нагорье, а теперь ничтожные их остатки удаляются со своими оленями в самые пустынные тундры».

Советская власть упразднила здесь оленеводство, которое являлось основой жизни сойотов. Нерентабельно – сказала партия. Создание Госпромхоза, к которому отошли лучшие охотничьи угодья, лишило сойотов еще одного способа добывать себе пропитание. Кроме того, в документах народ стали указывать как бурятов. Тогда казалось, что это конец.

Не хлебом единым

Животноводство – это единственное, чем тут можно прожить, ведь на каменистой почве, кроме травы, ничего не растет. Основа пищи – мясо и молоко. Молоко перегоняют на стареньких сепараторах, мясо солят, ведь холодильников здесь нет, и по-другому его в летнее время не сохранить. Потом из солонины готовят разнообразные блюда.

Все эти казалось бы неудобства для сойотов – не происки судьбы, а счастливая жизнь. Сегодня они встают на рассвете, ведь сезон покоса – очень короткий, неделя‑две, а потом начнутся дожди, и косить будет невозможно. Работы мало, и она доставляет немного радости, ведь трава редкая и низкая, но люди не переживают, остался запас сена с прошлого года. В хозяйстве обычно несколько голов скота. В основном коров, лошадей, яков, хайнаков (гибрид яка и коровы). Если у тебя нет скотины – ты плохой хозяин.

Уважение к миру, как и свои древние верования, сойоты пронесли через века. Сначала они были язычниками-шаманистами, затем стали приверженцами ламаизма. Но вместе с этим они всегда считали: все, что человека окружает, имеет своего хозяина, а животные имеют душу. К животным относились с уважением, запрещалось охотиться на птиц, потому что они летали высоко в небе и могли общаться с богами. Нельзя было убивать весь выводок, ставить железные капканы и силки, убивать зверей, которые тебе неизвестны. Эти запреты назывались «сээр» и были связаны не только с шаманскими ритуалами, но и являлись частью этноэкологических традиций народа.

Своим покровителем сойоты всегда считали гору Ринчин-Лхумбэ, которая находится на территории Монголии, недалеко от озера Хубсугул. Придя на новые земли, они назвали одну из гор таким же именем и поклонялись ей, как той, которая осталась на родине. Около каждой Ринчин-Лхумбэ было два особых места – «обо» и «мургэл». «Обо» – место поклонения, где во время ритуала разводили костер, в который кидали веточки можжевельника и белую молочную еду. А «мургэл» – отдельно стоящее дерево, на которое путники привязывали ленточки, как дань уважения духам. И сейчас можно встретить такие деревья, увешанные ленточками. Повязывая их, люди загадывают желания и надеются, что мечты исполнятся.

Второе рождение

В 1987 г. сойотами называли себя всего 30 человек, и первым шагом к возрождению народа стало создание Центра сойотской культуры. Вскоре провели круглый стол с учеными из Иркутска и Улан-Удэ, где решили: несмотря на утрату языка, сойоты имеют право существовать как малый этнос. Язык тогда попытались восстановить, но недостаток финансирования помешал воплотить идею в жизнь. Одновременно занялись восстановлением оленеводства. Ведь раньше оно здорово выручало сойотов: детей одевали в оленьи меха, а если у матери не хватало своего молока, докармливали малышей оленьим, вкусным и таким густым, что оно без особых усилий превращается в масло. Любимым лакомством сойотов считались вареный или жареный олений язык, оленьи губы. Оленье мясо потребляли и в сушеном виде – толкли в ступках до порошкообразной массы. Было удобно брать мешочек такой муки с собой на охоту. Из нее можно быстро приготовить сытную еду. Кстати, Окинский район – самое южное в мире место, где разводят северных оленей. Сейчас тут только одно стадо, в местности Уро у семьи Шараевых. Оленей хозяева берегут – на мясо не забивают, не доят.

– Разве что рога продаем иркутянам, которые ради любопытства забредают иногда на стоянки, – рассказывают Шараевы. – Можно, конечно, получать дотации из федерального бюджета в размере 252 рубля на оленя в год, но мы не подаем документы, беготни больше будет.

Уже 6 лет Окинский район ждет внесения в федеральный перечень компактного проживания народов Севера Сибири и Дальнего Востока. Это помогло бы сойотам льготами.

Честно говоря, сойоты и сейчас не выглядят людьми огорченными или измученными тяжелыми жизненными обстоятельствами. Лица у них скорее счастливые, умиротворенные. Возможно, потому им и удалось сохранить себя, что не умеют они падать духом.