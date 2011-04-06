Этноновости от 7 апреля

Москва

7 апреля в гостиничном комплексе «Измайлово» пройдет Конгресс народов России «О противодействии расизму и ксенофобии в сфере межнациональных отношений». Мероприятие проводит Федеральная национально-культурная автономия российских цыган. Посвящен он 40-летию учреждения Международного Дня цыган. В ходе Конгресса предполагается принять программу совместных действий национальных организаций России, направленных на гармонизацию межнациональных отношений.

Ямало-Ненецкий АО

В Салехарде прошел IV съезд Ямало-Ненецкого регионального общественного движения коми-зырян «Изьватас». В рамках съезда работал межрегиональный научно-практический семинар «Передвижные курсы по изучению коми языка и традиционной культуры народа коми».

Республика Саха (Якутия)

Церемония проведения праздника «Ысыах Туймаады» в 2009–2010 гг. в Якутске признана победителем в номинации «Лучший национальный праздник» престижной Всероссийской национальной премии «Грани Театра масс». Приз присужден за подготовку и осуществление на высоком художественном уровне праздника, пропагандирующего идеи межнациональной дружбы и сотрудничества.

Тюменская область

9 апреля в Тюмени пройдет финал Первого областного татарского фольклорного фестиваля. Его цель – сохранение и развитие народной культуры сибирских татар, аутентичного фольклора, этнических традиций. На первом этапе состоялись смотры-конкурсы фольклорных коллективов и исполнителей в городах и районах Тюменской области. В финал фестиваля попали фольклорные коллективы и исполнители из Тюменского, Нижнетавдинского, Вагайского и Тобольского районов. Победители получат грамоты и ценные призы, а наиболее интересные коллективы будут представлять Тюменскую область на Всероссийском фольклорном фестивале «Тугаряк уен» в сентябре в Перми.