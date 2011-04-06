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Свободные и ненужные

№ 13(254) от 07.04.2011 [«Аргументы Недели », Алексей Сальников, Вологодская область ]

Свободные и ненужные

8 апреля – особая дата для всех цыган: Международный День ромов празднуется во всем мире. Мало кто знает, что в основе этого дня память о ПАРАИМОСЕ – массовом истреблении цыган во время Второй мировой. Ныне никто особенно не присматривается к этим смуглым соседям, с которыми встречается в базарный день по разные стороны прилавка или где-нибудь на вокзале, где, заслышав знакомый речитатив: «Эй, маладой! Давай пагадаю!», – быстро спешит прочь. Тем временем рядом с нами тихо, без саморекламы и услуг правозащитников, пытается выжить целый народ. В каждом регионе – по-своему. Вологодчина – не исключение.

Откуда и когда?

В Вологодской губернии цыгане появились более 300 лет назад – примерно тогда, когда Петр I начал строить Санкт-Петербург. Считается, что в наши края пришли себежские цыгане – по названию города в Псковской области. Обосновавшись сначала в Себеже, они широко распространились по территориям Ленинградской, Новгородской, Архангельской областей, дошли до Карелии и даже до Мурманска.

Но куда бы цыган ни заносила судьба, они непременно налаживали тесный контакт с насельниками здешних мест. Перенимали их говор и даже некоторые обычаи. Окают на здешний манер и вологодские цыгане. Местное население довольно прочно придерживается обычая – и цыгане Вологодчины тоже известны почтением к «ромскому» кодексу. Кроме себежцев здесь живут и плащуны, и кэлдэрари, и даже люля – кочевое таджикское племя, которое в теплый сезон оккупирует улицы Вологды.

Из пастухов – в никуда

На Вологодчине цыгане живут в основном оседло, занимаются животноводством: разводят свиней и коров, торгуют мясом. Некоторые практиковали ремесло – были кузнецами и шорниками. Другие, как небезызвестный Будулай, подвизались пастухами в колхозах – нанимались на целый сезон, по истечении коего получали в награду телят или коня.

Но колхозы развалились, занятость уже никто не гарантировал, а выживание требовало других умений.

– Тогда мы подняли вопрос о передаче цыганам земли под фермерские хозяйства, – говорит председатель цыганской общины Северо-Запада Николай Самулевич. – Выходили с этим вопросом и на правительство Вологодчины. Но воз и поныне там. Да и поздно уже.

В общем со сменой эпох вологодских ромов поразил тот же червь, что и всех российских цыган: среди них чрезвычайно широко распространились воровство и торговля наркотиками. Вплоть до того, что в Череповце, например, они долго держали первенство в сбыте марихуаны и героина. Но вот уже три года, говорят в Госнаркоконтроле, как это первенство перешло к другим группировкам. На ЧерМК «Северсталь» цыгане из Селец, Шубацкого и Ясной Поляны известны по-прежнему как расхитители мелких партий цветного металла – сколько унесут цыганские хрупкие плечи.

Не посчитаны и брошены

Сколько сейчас в Вологодской области цыган, не знает даже статистика. В областном управлении Росстата признались, что даже официальные данные переписи 2002 года в отношении этого народа (2079 человек по области и 542 в Череповце) могут быть неверны – свободолюбивые ромы неохотно поддавались регистрации. По данным цыганской общины Северо-Запада, у нас проживают порядка 1 тыс. кланов – семей, среди которых самые известные – Бейнаровичи, Беловы, Марцинкевичи. Остальные – Ивановы, Мосальские, Вишняковы, Николаевы, Грушины, Череповские, Сухановы, Тумашевичи и другие – всего лишь производные от главных кланов. Все они тесно связаны между собой.

Мало того, представители одних фамилий хоть и давно живут в разных областях, но тоже знают друг друга и обращаются за помощью. Например, Самулевич рассказал, как к нему приезжал цыган из череповецких Селец: дорожный инспектор в нарушение закона отобрал у того машину, и Самулевич помог восстановить права.

– Цыгане могли бы и сами отстаивать правоту, – резюмирует Николай Самулевич. – Но им мешает правовая неграмотность, проистекающая из низкой грамотности вообще. И если за образованием русских детей правительство следит, то отсталость ромов практически не замечает.

Смерть за любовь и бароны

Страстные танцы у огня, кочевки табора, смертельная любовь – таким видят удел цыган любители кино. Воровство, нищета и продажа наркотиков – другое расхожее представление. И то и другое – неправда.

Нет у цыган и баронов. Были когда-то, в советские времена, «баро ромы» – большие, уважаемые люди, к услугам которых цыгане прибегали в разрешении трудных вопросов. Понятно, что преступники быть «баро ромом» никак не могли: правильный совет мог дать только тот, кто правильно жил. Опрошенные мной вологодские и череповецкие цыгане не смогли вспомнить ни одного соплеменника, кого можно было бы однозначно назвать «бароном». Но мифы о цыганах очень живучи.

– Проблема в том, что этими стереотипами знание о цыганах и исчерпывается, – сокрушается Самулевич. – И пропасть между «русска рома» и остальными россиянами все увеличивается. Для выживания цыганам нужно немного – дать те же возможности, что и всем остальным народам страны: образование, социальную защищенность, возможность делать карьеру в органах власти, но чтобы при этом можно было оставаться цыганами, не скрывая национальности! В нашей стране почему-то делают вид, что цыганской проблемы не существует. На самом деле пропадает самобытный этнос – православный, свободный и неприкаянный. А ведь у русских цыган нет другой родины, кроме России.

Потому что цыганка…

Жукова – многодетная мать. В Череповце проживает одиннадцать лет… без регистрации и вида на жительство. Из-за этого на детей, младшему из которых три года, она не может получить ни пособия, ни обещанного правительством материнского капитала.

Проблема в том, что в Череповец Александра приехала из деревни, где продала дом. На вырученные деньги приобрела другой, но продавцы оказались посредниками, обманули и скрылись с деньгами. Отреагировать правильно Александре помешала неграмотность, в том числе и юридическая.

Теперь Шура Жукова проживает со всей своей большой семьей в чужом полуразвалившемся, неотапливаемом доме. Перспектив приобрести новое жилье нет.

– В жилищном отделе мэрии мне велели собрать все справки для постановки в очередь на жилье. Только так, сказали, можно зарегистрироваться. Сбор справок на всех стоил дорого, да и в итоге не приняли их, – рассказывает Александра. – Теперь документы «прокисли» и недействительны. Что с ними делать – не знаю. Некоторое время назад я нашла пустующую квартиру в деревянном доме. Обратилась в жилотдел мэрии. В прописке мне отказали и посоветовали просто въехать. Тут же пожаловал участковый, снова мы остались ни с чем. А незадолго до этого меня уволили из депо, без объяснений. Думаю, из-за того, что я цыганка. А я от работы не отлынивала, сейчас без прописки трудоустроиться не получается. И дом бы построили, да материнский капитал не получить. Как и где дальше жить?

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