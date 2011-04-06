Нам поможет улыбка Гагарина

…4 часа 18 минут. На гагаринском старте космодрома «Байконур» раздается страшный грохот. Поначалу медленно, величаво от матушки-земли отрывается громадная ракета.

Мы стоим с дважды Героем Советского Союза, летчиком-космонавтом, президентом Федерации космонавтики России генерал-полковником Владимиром Коваленком на смотровой площадке. От запускаемого космического корабля с гордым именем «Гагарин» нас отделяет ровно 828 метров.

Ближе – нельзя, меры безопасности не позволяют. 24 октября 1960 г. маршал Неделин пренебрег ими. Тогда, как назло, нештатно сработала вторая ступень испытываемой баллистической ракеты. От сгоревшего военачальника нашли только пуговицы мундира. Вместе с маршалом на стартовой площадке погибли еще более ста человек. Цветы к памятнику на их братской могиле накануне юбилейного запуска возложили космонавты и представители «Делового собрания России».

Как провожают космолеты

…Ракета все стремительнее набирает скорость. Видно, как в звездном небе отделяется первая ступень.

– «Морковки» сброшены, – комментирует отход красных «боковиков» ракеты Владимир Васильевич Коваленок. – Пока все идет штатно. Полет проходит нормально.

Здесь, на космодроме, много узнаваемых лиц. Завороженно смотрит на удаляющуюся огненную точку Ирина Роднина, машет рукой, провожая космический корабль, бывшая «мисс Вселенной» Оксана Федорова. Рядом с ней детский доктор Леонид Рошаль. Среди самых почетных гостей дочь Юрия Алексеевича Гагарина Елена. До последней минуты ждали президентов России и Казахстана. Но из-за переноса даты запуска с 30 марта на 5 апреля они не приехали.

Впрочем, Нурсултан Назарбаев на Байконуре бывает регулярно. Два раза здесь был и Владимир Путин. А вот Дмитрий Медведев, как и Борис Ельцин, ни разу не удостаивали своим вниманием космодром. Может, это и к лучшему. С горечью вспоминают старожилы Байконура визит сюда Михаила Горбачева. Он не остался на запуск ракеты. Очень торопился в США. В Доме культуры Байконура он торжественно заявил, что не будет вести с американцами гонку вооружений в космосе. И тут же закрыл уникальную программу «Буран».

Тринадцать космических челноков оказались ненужными. Сейчас два находятся в нашем и немецком музеях. Один играет роль аттракциона в московском парке. Остальные ржавеют на складах. А на лучшую в мире пятикилометровую взлетно-посадочную полосу, предназначенную для «Буранов», теперь изредка садятся иностранные самолеты VIP-персон. Публику попроще принимает местный аэропорт «Крайний».

Справка «АН» И сегодня мы еще можем гордиться гагаринским наследством. Россия очередной год подряд удерживает первое место по общему количеству космических запусков. Мы отправляем на орбиту четыре пилотируемых корабля и пять «грузовиков» в год.

Русский вызов

Пятьдесят лет назад, 12 апреля 1961 года, всего лишь через шестнадцать лет после страшной войны мы первыми полетели в космос. Президент США Джон Кеннеди так прокомментировал это событие: «Русские нас сделали. Для кого-то – это русский вызов, а для меня – шок».

Как заявил на смотровой площадке Байконура руководитель Роскосмоса Анатолий Перминов, «в этом году мы планируем довести орбитальную группировку до 24 космических аппаратов». Во второй половине 2011 г., по его словам, планируется запуск четырех спутников «Глонасс-М» и одного «Глонасс-К». Сейчас на орбите находятся 27 космических аппаратов, 22 из которых работают по целевому назначению, четыре находятся на исследовании главного конструктора и еще один аппарат – «Глонасс-К» – проходит испытания. «Такая существующая орбитальная группировка обеспечивает 100% доступности навигации на территории нашей страны. Во всем мире, на территории земного шара – 98%», – отметил Перминов.

После декабрьского неудачного запуска трех спутников руководство Роскосмоса запретило официальные банкеты на космодроме. Но как не отметить успешный старт «Союза»?!

И вот прямо на ступеньках лестницы, ведущей на смотровую площадку, расстилается скатерка и раскладывается нехитрая закуска. По пластиковым стаканчикам разливается коньяк. Космонавты пьют за командира космического корабля Александра Самокутяева и бортинженеров Андрея Борисенко и Рональда Гарана. Угощают и стоящих неподалеку родных американца.

…Через девять минут «Гагарин» уже в космосе. Первый именной корабль успешно вышел на заданную орбиту. Теперь его ждет стыковка с международной космической станцией (МКС).

Глава НАСА Чарльз Болден недавно заявил: «США необходимо приложить максимум усилий, чтобы подготовить собственный космический флот». Этой весной несколько американских фирм уже провели испытания новой техники.

На «Байконуре» обозревателю «АН» показали макет нашего шаттла. Его назвали «Клипер». К сожалению, пока его никак не могут запустить в серию. У специалистов есть сомнения в безопасности полетов этого космического челнока. Так что мы по-прежнему вынуждены подрабатывать орбитальными таксистами для американцев на «Союзах». А они ведь разработаны еще в середине 60-х годов прошлого века.

Орбитальное такси Мы не даром возим иностранцев на МКС. Только с американцев имеем за это хорошие деньжищи. Так, не секрет, что сумма контракта составляет 753 млн. долларов. За эти деньги США могли бы дважды запустить на орбиту свой шаттл. Но американские челноки отлетали свое. В этом году эта программа будет закрыта. Теперь вся надежда только на русских. Шестеро астронавтов полетят на МКС на российских кораблях «Союз» в 2014 году. И еще столько же – в 2015-м. Оплачено и возвращение. Роскосмос должен обеспечить доставку американцев на Землю не позже весны 2016 года.

Через тернии к звездам

Предпраздничный успешный запуск «Гагарина» снова доказал, что, как пел Юрий Визбор, мы не только в области балета впереди планеты всей. А ведь в последнее время нас преследовали неудачи. Так, в прошлом декабре упали в океан три спутника навигационной системы ГЛОНАСС. И все из-за поистине «детской ошибки». Комиссия Роскосмоса пришла к выводу, что в разгонный блок залили лишние 1,5 тонны горючего. И «Протон» не донес этот вес до орбиты.

В этом году оказался на нерасчетной орбите военный геодезический спутник «Гео-ИК-2». Он должен был в паре с другим таким же аппаратом уточнить параметры земной поверхности и улучшить работу той же ГЛОНАСС в интересах Минобороны РФ. Но, увы… Как выяснила комиссия, на неудачно стартовавшем военном «геодезисте» «Гео-ИК-2» стоял радиовысотомер SADKO производства французской фирмы Thales Alenia Space.

Из-за неполадок был перенесен старт пилотируемого корабля «Союз ТМА-21». Несоответствие в работе блока связи и коммутации «Квант-В» связано с выходом из строя конденсатора, используемого в приборе. Но у наших инженеров и рабочих умные головы и золотые руки. В самые сжатые сроки они нашли неисправность и устранили неполадку. Перед запуском ракету по сложившейся доброй традиции освятил православный батюшка.

…Могучая ракета унесла космический корабль с портретом улыбающегося Гагарина в звездное небо. Со смотровой площадки едем на стартовую позицию.

Здесь еще раз убеждаешься, как хорошо строили в советские времена. Причем не зэки (на «Байконуре» их никогда не было), а солдаты. В пятидесятые годы прошлого столетия они вырыли, как тогда говорили, «самую большую яму в мире глубиной сорок пять метров». Ее залили особо прочным бетоном. Со знаменитого гагаринского старта уже запустили 471 космический аппарат. А первоначально он был рассчитан лишь на 24 пуска.

С рассветом возвращаемся в город. Проезжаем мимо пятиэтажек. У некоторых окна заложены кирпичами. В последнее время из Байконура уехали почти 20 тыс. российских военных. В самые трудные годы лихих девяностых, когда в домах не было света, тепла, воды, они не только выживали в экстремальных условиях резко континентального климата Казахстана, но и каждый месяц умудрялись запускать ракеты. В космос летают, на космос работают настоящие герои.

…И вот уже летим домой. Под крылом самолета простираются безжизненные степи. Будто в насмешку слово «Байконур» переводится как «плодородная, коричневая земля». Сейчас – это пустынный, лунный пейзаж. Но, как уверяли нас на космодроме влюбленные в этот край байконуровцы, через неделю все здесь волшебным образом изменится. На берегах Сырдарьи распустятся тысячи или даже миллионы огненных тюльпанов. А женихи и невесты обязательно поедут к памятнику Юрию Алексеевичу Гагарину. Только с 10 по 12 апреля можно сделать уникальные снимки, когда в поднятых руках космонавта №1 будет находиться огромный солнечный шар. И вместе со знаменитой гагаринской улыбкой придет к нам праздник. День космонавтики.