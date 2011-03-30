Рыбаки не клюют на фиш-карту

Недавние публичные акции доселе совершенно аполитичных и мирных любителей рыбалки неожиданно стали самыми многочисленными за последние несколько месяцев.

В одной только Москве, по оценкам органов внутренних дел, на митинг собрались свыше 2 тыс. рыболовов-любителей.

Московских рыбаков удостоил посещением даже самый главный раздражитель, из-за инициативы которого, собственно, и разгорелся весь сыр-бор, глава Росрыболовства Андрей Крайний. Крайнего освистали в довольно грубой форме и дали понять, что противостояние его действиям продолжится.

Коротко суть конфликта. В декабре 2010 г. в Закон «О рыболовстве» Госдума внесла поправки, согласно которым частным рыболовным базам разрешается взимать плату за сам факт любительского лова рыбы. До этого коммерсанты такого права не имели. Главную статью дохода законно могли составлять исключительно сопутствующие рыбалке туристические услуги: предоставление номеров, сдача в аренду лодок, снастей и т.п. Проблема бизнесменов заключалась, естественно, в том, что желающий посидеть с удочкой на бережку или побросать спиннинг совершенно спокойно этими туристическими услугами пренебрегал или пользовался ими в крайне ограниченном объеме.

Поправки радикально изменили дело. Да, граждане пока могут ловить рыбу бесплатно в общедоступных местах (коих, по оценкам того же Крайнего, 99,9% от общего числа пригодных для рыбалки), но…

Что считать «общедоступным» и «частным» – прерогатива местных властей. Росрыболовство выступает в роли только согласовательно-надзорной инстанции. Тут-то все и началось. Местные чиновники быстро поняли, какой внушительный кусок на совершенно законных основаниях попадает к ним в руки. На сегодня, по различным данным, в регионах закрыты для общего лова от 20 (Тверская обл.) до 50 (Пензенская обл.) процентов ранее «вольных» водоемов.

Сам Крайний признает это: в законе не прописано – какую именно часть водоемов можно отдавать в частные руки, а какую нет. Крайний согласен – данный вопрос надо проработать и, возможно, ограничить чиновничье-коммерческое рвение.

На данный момент позиция Росрыболовства сформировалась следующим образом. Рыболовов-любителей необходимо обязать приобретать так называемые фиш-карты, дающие «лицензию» на рыбалку. Ориентировочная цена карты – 500 рублей. Срок действия – 1 год. Имея на руках такую карту, рыболов-любитель волен предаваться любимому досугу опять же в общедоступных и ранее бесплатных местах, а захочет ли он обременять свой бюджет какими-либо дополнительными услугами, – его дело.

Крайний считает, что вырученные суммы позволят улучшить зарыбление, чистку и уход за реками, озерами, водохранилищами и т.д. При этом глава Росрыболовства ссылается на опыт зарубежных стран. Рыболовы-любители в свою очередь зарубежного опыта не отрицают. Действительно, фиш-карты – обыденная практика во многих странах. Кое-где – например в Венгрии, Швеции, Исландии – государство взимает плату и с каждого килограмма выловленной рыбы, если добытчик желает увезти улов с собой, – от 0,6 до 1,5 евро за кг. А, допустим, на многих водоемах США рыболову-любителю приходится раскошеливаться, а трофеи доступны ему только в виде фото‑ или видеосъемки: работает закон «поймал – отпусти».

Но наших настораживает совсем другое. Во-первых, они (и вряд ли у кого повернется язык осудить их за это) подозревают Росрыболовство и чиновников на местах в элементарных желаниях – переложить очередную государственную заботу на их плечи и поднабить карманы. Во-вторых, тот же Андрей Крайний несколькими днями ранее публично заверял рыбацкую общественность в сохранении ПОЛНОСТЬЮ бесплатной рыбалки – без всяких фиш-карт и пятисот рублей в год.

Совершенно ясно уже одно – о бесплатной рыбалке формально можно будет скоро забыть. С другой стороны, рыболовы – народ тертый. И как сэкономить свои 500 рублей в год, способ найдут. И не один.