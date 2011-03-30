//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Общество

Рыбаки не клюют на фиш-карту

№ 12(253) от 31.03.2011 [«Аргументы Недели », Александр БЕЛЯЕВ ]

Рыбаки не клюют на фиш-карту

Недавние публичные акции доселе совершенно аполитичных и мирных любителей рыбалки неожиданно стали самыми многочисленными за последние несколько месяцев.

В одной только Москве, по оценкам органов внутренних дел, на митинг собрались свыше 2 тыс. рыболовов-любителей.

Московских рыбаков удостоил посещением даже самый главный раздражитель, из-за инициативы которого, собственно, и разгорелся весь сыр-бор, глава Росрыболовства Андрей Крайний. Крайнего освистали в довольно грубой форме и дали понять, что противостояние его действиям продолжится.

Коротко суть конфликта. В декабре 2010 г. в Закон «О рыболовстве» Госдума внесла поправки, согласно которым частным рыболовным базам разрешается взимать плату за сам факт любительского лова рыбы. До этого коммерсанты такого права не имели. Главную статью дохода законно могли составлять исключительно сопутствующие рыбалке туристические услуги: предоставление номеров, сдача в аренду лодок, снастей и т.п. Проблема бизнесменов заключалась, естественно, в том, что желающий посидеть с удочкой на бережку или побросать спиннинг совершенно спокойно этими туристическими услугами пренебрегал или пользовался ими в крайне ограниченном объеме.

Поправки радикально изменили дело. Да, граждане пока могут ловить рыбу бесплатно в общедоступных местах (коих, по оценкам того же Крайнего, 99,9% от общего числа пригодных для рыбалки), но…

Что считать «общедоступным» и «частным» – прерогатива местных властей. Росрыболовство выступает в роли только согласовательно-надзорной инстанции. Тут-то все и началось. Местные чиновники быстро поняли, какой внушительный кусок на совершенно законных основаниях попадает к ним в руки. На сегодня, по различным данным, в регионах закрыты для общего лова от 20 (Тверская обл.) до 50 (Пензенская обл.) процентов ранее «вольных» водоемов.

Сам Крайний признает это: в законе не прописано – какую именно часть водоемов можно отдавать в частные руки, а какую нет. Крайний согласен – данный вопрос надо проработать и, возможно, ограничить чиновничье-коммерческое рвение.

На данный момент позиция Росрыболовства сформировалась следующим образом. Рыболовов-любителей необходимо обязать приобретать так называемые фиш-карты, дающие «лицензию» на рыбалку. Ориентировочная цена карты – 500 рублей. Срок действия – 1 год. Имея на руках такую карту, рыболов-любитель волен предаваться любимому досугу опять же в общедоступных и ранее бесплатных местах, а захочет ли он обременять свой бюджет какими-либо дополнительными услугами, – его дело.

Крайний считает, что вырученные суммы позволят улучшить зарыбление, чистку и уход за реками, озерами, водохранилищами и т.д. При этом глава Росрыболовства ссылается на опыт зарубежных стран. Рыболовы-любители в свою очередь зарубежного опыта не отрицают. Действительно, фиш-карты – обыденная практика во многих странах. Кое-где – например в Венгрии, Швеции, Исландии – государство взимает плату и с каждого килограмма выловленной рыбы, если добытчик желает увезти улов с собой, – от 0,6 до 1,5 евро за кг. А, допустим, на многих водоемах США рыболову-любителю приходится раскошеливаться, а трофеи доступны ему только в виде фото‑ или видеосъемки: работает закон «поймал – отпусти».

Но наших настораживает совсем другое. Во-первых, они (и вряд ли у кого повернется язык осудить их за это) подозревают Росрыболовство и чиновников на местах в элементарных желаниях – переложить очередную государственную заботу на их плечи и поднабить карманы. Во-вторых, тот же Андрей Крайний несколькими днями ранее публично заверял рыбацкую общественность в сохранении ПОЛНОСТЬЮ бесплатной рыбалки – без всяких фиш-карт и пятисот рублей в год.

Совершенно ясно уже одно – о бесплатной рыбалке формально можно будет скоро забыть. С другой стороны, рыболовы – народ тертый. И как сэкономить свои 500 рублей в год, способ найдут. И не один.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//В мире

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Киевский эксперт придумал способ возращения Донбасса Украине без боевых действий

Украинский политический эксперт Вадим Карасев придумал способ возвращения Донбасса Украине без ведения боевых действий. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Общество

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Медведев: четырехдневная рабочая неделя для ряда профессий может наступить "хоть завтра"

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев 11 сентября заявил, что четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", но для других это далекая перспектива.

//Политика

Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России

Захарова: Болтон и американские СМИ должны ответить за "фейк" о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что экс-помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон специально скрывал истинное расположение дел в американской администрации, чтобы лишний раз обвинить Россию.

//новости партнеров

//В мире

Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Прогноз о полном фиаско США в вероятной войне с Россией опубликовали в прессе

Одно из китайских изданий опубликовало материал, в котором констатируется усиление оборонной мощи Москвы. По некоторым параметрам Россия превосходит Соединенные Штаты, полагает автор статьи.

//Общество

Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков - сообщили в Кремле

Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков - сообщили в Кремле

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия ответит на введение санкций США в отношении российских силовиков. Штаты приняли санкции против двух сотрудников регионального управления CКР в Сургуте.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W шпионил над северо-западной границей России

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W шпионил над северо-западной границей России

Британский самолет-разведчик Boeing RC-135W во вторник, 10 сентября, провел полет над северо-западной границей России. Самолет-разведчик шпионил несколько часов, изучая территории Ленобласти и Псковской.

//Общество

Минздрав намерен наказывать больницы за некачественное лечение пациентов

Минздрав намерен наказывать больницы за некачественное лечение пациентов

Министерство здравоохранения РФ предлагает дать Росздравнадзору полномочия наказывать медучреждения за некачественное лечение россиян. Минздрав намерен наказывать больницы рублем - штрафовать.

//Непознанное

Пророчество о болезни и смерти президента США Дональда Трампа появилось в сети

Пророчество о болезни и смерти президента США Дональда Трампа появилось в сети

Ванга предсказала, что президента Соединенных Штатов Дональда Трампа сразит серьезный недуг, который станет причиной смерти политика. Соответствующее утверждение содержится в информации, появившейся в сети.

//Спорт

Чемпион по кикбоксингу погиб после уличной драки в Ташкенте

Чемпион по кикбоксингу погиб после уличной драки в Ташкенте

Минувшей ночью в Юнусабадском районе Ташкента произошёл конфликт между двумя компаниями мужчин неподалёку от кафе. Отмечается, что оппоненты покинули общественное и продолжили выяснять отношения в Шайхантахурском районе, где началась драка.

//Новости партнеров

//В мире

В Великобритании женщина похудела на 63 килограмма ради детей

В Великобритании женщина похудела на 63 килограмма ради детей

Жительница Великобритании похудела на 63 кило ради троих детей. До недавнего времени она весила 143 килограмма и испытывала не только проблемы со здоровьем, но и страдала от депрессии.

//Происшествия

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика

Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ей ребёнка. Инцидент произошёл год назад в Мурманске.

//Новости СМИ2

//Экономика

"Нафтогаз Украины" разъяснил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

"Нафтогаз Украины" разъяснил позицию Киева по транзитному контракту с Москвой

Киев потребует у Москвы компенсацию, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях, заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

//В мире

Трамп назвал причину увольнения Болтона

Трамп назвал причину увольнения Болтона

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объяснил, почему отправил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона в отставку. По его словам, он совершал "очень крупные ошибки".

//Армия

США одобрили поставки 32 самолетов F-35 Польше

США одобрили поставки 32 самолетов F-35 Польше

Администрация США приняла решение о продаже польскому государству тридцати двух истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на общую сумму шесть с половиной миллионов долларов.

//В мире

Трамп сообщил о пяти кандидатах, которые хотят заменить Болтона

Трамп сообщил о пяти кандидатах, которые хотят заменить Болтона

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о пяти кандидатах на пост советника по нацбезопасности вместо Джона Болтона. По его словам, они сами "очень хотят" вступить в новую должность.

//Шоу-бизнес

Актёр сериала "Улица разбитых фонарей" Марк Горонок попал в страшное ДТП

Актёр сериала "Улица разбитых фонарей" Марк Горонок попал в страшное ДТП

Российский актёр Марк Горонок попал в дорожно-транспортное происшествие в Санкт - Петербурге. Отмечается, что звезда сериала "Улица разбитых фонарей" и фильма "Ты у меня одна" получил серьёзные травмы.

//Шоу-бизнес

Леонид Якубович сел в инвалидное кресло?

Леонид Якубович сел в инвалидное кресло?

По сообщениям СМИ, известный телеведущий Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле. Звезду заметили в таком состоянии в аэропорту Тивата. Он с женой возвращался из отпуска в Черногории.

//Новости партнеров

//В мире

Bloomberg: названа возможная причина отставки Болтона

Bloomberg: названа возможная причина отставки Болтона

Американский источники выяснили причину, из-за которой президент Соединённых Штатов Дональд Трамп мог отправить своего бывшего советника по национальной безопасности Джона Болтона в отставку.

//Шоу-бизнес

Наташа Королева показала видео, на котором знаменитости играют в карты на раздевание

Наташа Королева показала видео, на котором знаменитости играют в карты на раздевание

Известная российская и украинская певица Наталья Королёва поделилась с поклонниками видео, на котором легендарные "звёзды" играют в карты в самолёте во время полёта на гастроли. Певица опубликовала 3,5 - минутный ролик.

//Шоу-бизнес

Исполнители ролей Гарри Поттера и Сириуса Блэка встретились после 12 лет разлуки

Исполнители ролей Гарри Поттера и Сириуса Блэка встретились после 12 лет разлуки

Гэри Олдман и Дэниэл Рэдклифф сделали совместное фото спустя 12 лет после их последних совместных съемок. Сириус Блэк и Гарри Поттер неожиданно встретились на кинофестивале в Торонто.

//Политика

Соловьев оценил слова Сенцова о намерении "вернуться в Крым на танке"

Соловьев оценил слова Сенцова о намерении "вернуться в Крым на танке"

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал высказывание осужденного в России за терроризм Олега Сенцова о "возвращении в Крым на танке".

//Общество

СМИ: россияне стали реже разводиться из-за кризиса

СМИ: россияне стали реже разводиться из-за кризиса

Количество разводов в России за январь-июль уменьшилось на 12% по отношению к аналогичному периоду 2018 года. Об этом в среду пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

//Общество

В РФ одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года

В РФ одобрили запрет на продажу алкоголя до 21 года

В Минздраве Российской Федерации рассказали о том, что законопроект о запрете продажи алкоголя людям, не достигшим 21 года накануне был одобрен большинством федеральных ведомств.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры