Куда посеяли триллион на поддержку села

В 2011 г. на различные программы поддержки крестьян федеральный бюджет выделил 123 млрд. рублей. Но почему-то реальным аграриям от этих миллиардов, как обычно, достался шерсти клок. Как признала 28 марта министр сельского хозяйства Елена Скрынник, в нынешнюю посевную до хозяйств в регионах не дошли две трети помощи, выделенной федеральным центром. Кому в таком случае помогает государство?

Циклопическое наследие

Речь идет далеко не о рядовых нарушениях. С начала года госбюджет перечислил в регионы 22 млрд. руб. аграрной помощи. Оказалось, до крестьянских хозяйств дошли только 6,2 млрд. рублей. Остальные зависли где-то по дороге. Вот и верь после этого заявлениям чиновников Минсельхоза, будто жизнь крестьянина – чуть ли не сплошной праздник. Из заявлений следует: государство поддерживает село не покладая рук.

Хотя порой логика помощников явно хромает. Например, в конце марта 2011 г. Минсельхоз громогласно заявил о начале масштабной программы развития мелиорации. С бюджетом более 25 млрд. рублей. Самое смешное – в действительности это сильно запоздалая реакция на летние пожары торфяников. Другого смысла нет, поскольку СССР в свое время провел циклопические работы по мелиорации сельхозземель. В 1971–1985 гг. в это вкладывали больше средств, чем в легкую промышленность. На мелиорацию уходила грандиозная сумма, достигавшая 1,2–1,4% ВВП СССР.

В итоге на полях страны – 60 тыс. гидротехнических сооружений. Так что свободное пространство для расширения мелиорации не так невелико. Но на это деньги нашлись. В то же время Минсельхоз урезал на 6 млрд. руб. программу поддержки растениеводства. Хотя средняя урожайность в РФ по-прежнему во много раз ниже, чем в Европе. Эксперты единодушны: по урожайности мы лидер, но среди отстающих.

Неспроста из одного правительственного доклада в другой который год кочуют такие цифры. Обладая 10% мировой пашни и 2,5% населения, Россия обеспечивает всего 1,5% глобального производства сельхозпродукции и является одним из крупнейших ее импортеров. Причина – в РФ в среднем собирают 15–25 ц/га (урожайность озимых существенно выше яровых). В то же время в Европе норма – 50–60 ц/га, доходит и до 70. Дело не только в климате. В некоторых африканских странах с прекрасными почвами валовые сборы с гектара – как в РФ. Потому что там тоже не лучшим образом работают над селекцией культур и улучшением земель. Получается, семян, согласно плану на 2010 г., засадят поменьше, да поплоше. Зато поливать поля и пашни будут что есть силы. Воды-то не жалко. И что вырастет?

Если серьезно, Минсельхоз, конечно, вынужден на чем-то экономить. Это только по центральным каналам ТВ постоянно рассказывают о безгранично щедрой поддержке села правительством. На деле в 2009 г. на это выделили из госбюджета 183 млрд. руб., в горящем 2010 г. – 150 млрд. рублей. В нынешнем году, когда вновь полыхнули цены на нефть, из бюджета дали на 27 млрд. руб. меньше, чем в прошлом году. Между прочим, с учетом инфляции сокращение финансирования за три года получается почти двукратное.

Европейский опыт

Тем не менее от разнообразия удержавшихся на плаву программ помощи крестьянам разбегаются глаза. Чего только не делается. Например, правительство оплачивает сельскохозяйственным вузам «подготовку управленческих кадров». Правда, денег на обучение будущих «председателей совхозов» выделили негусто. Всего 83,5 млн. руб. на 82 региона. Причем почему-то меньше всех получила плодородная Республика Алтай – 101,64 тыс. руб. на год.

Разумеется, государство традиционно каждый год субсидирует крестьянам закупку ГСМ перед посевной. Понятно: тракторы и комбайны бодро кушают солярку и мазут, а в нынешнем сезоне цена топлива, как назло, бьет исторические рекорды. Официально госбюджет спонсирует крестьянам закупку топлива в размере 10% стоимости. Но, если копнуть, окажется, в нынешнем году десятую часть отсчитывают от цены, зафиксированной на начало ноября 2010 года. С той поры цена дизеля упала. Поэтому реальная скидка выходит – 25–30%. В результате топливная помощь – 2011 обойдется федеральному бюджету в сумму не менее 10 млрд. рублей.

Вроде – дело хорошее. Но у некоторых экспертов возникают сомнения в целесообразности этих трат. Нет сомнений, с госпомощью по ГСМ – не все чисто (см. справку). Схожая история с субсидиями на закупку удобрений. По этой статье в 2011 г. федеральный центр выделил регионам 5,5 млрд. рублей. В конце марта руководство Минсельхоза устроило получателям нагоняй. Оказалось, в процессе оплаты «химии» региональное начальство ринулось встраивать в цепочку закупок посредников из числа приближенных компаний. В результате большая часть помощи досталась не аграриям, а подставным фирмам.

Последняя идея, которую Минсельхоз намерен привить на дотационном поле, тоже вызывает ряд вопросов. Причем в первую очередь у крестьян. Государство вернулось к практике 2008 г., когда в РФ впервые в лоб опробовали очередной «европейский опыт». Тогда за килограмм свинины правительство начало доплачивать производителям 10 руб., за килограмм мяса птицы – 5 рублей. Нынешние ставки субсидий пока не известны. Объявлено лишь, что в 2011 г. бюджет потратит на мясные дотации не менее 12,5 млрд. рублей.

Соевая ловушка

В чем тут подвох? Не то, чтобы субсидирование мяса не имело смысла. С одной стороны, ЕС выделяет на помощь крестьянам более 200 млрд. евро в год, благодаря этому цены на продовольствие в магазинах ниже примерно на 30%. В Европарламенте постоянно возникают разговоры – пока прекращать эту практику. Но дело ограничивается сотрясением воздуха. С другой стороны, Новая Зеландия полностью отказалась от субсидий сельскому хозяйству. Фермерам пришлось шевелиться, в итоге страна вышла на двукратный рост производства продовольствия за 10 лет.

Какой подход правильнее – можно спорить. Иное дело – наши условия. Помощь крестьянам вроде бы идет, а все, кроме немногих избранных, недовольны. Тут – фейерверк проблем. Всерьез страдают только производители птицы. Они давно вышли на мировой уровень производства, наращивают выпуск с невиданной скоростью, но напоролись на соевую проблему. «Для птицы корма должны содержать большое количество сои. А своей сои в России толком нет, ее приходится импортировать, это валютная составляющая, она дорогая», – объясняет представитель крупного агрохолдинга.

Другое дело – свинина. Тут соевый корм не нужен, достаточно ячменя и пшеницы. Этого зерна в России навалом, цены, особенно после запрета на импорт зерна, по мировым меркам, очень низкие. Поэтому себестоимость этого мяса в РФ даже ниже, чем в Бразилии. Но, когда зашел разговор о мясных квотах, крупнейшие агрохолдинги – производители свинины – выбили себе самые сладкие льготы. Они ухитрились внушить правительству поразительную мысль. Хотя в свиноводстве ситуация далеко не критическая, надо дотировать все отрасли животноводства. Иначе население перестанет покупать свинину и предпочтет курятину. Вот и получится – государство поддержало одних производителей продовольствия в ущерб другим.

Поразительно, но аргумент сработал. Хотя вообще – ум за разум. На самом деле нужно было помогать не крупным холдингам, у которых все давно в порядке, а мелким крестьянским хозяйствам. Вот им – действительно тяжело. «Личные подсобные хозяйства обеспечивают 50% производства мяса в РФ. Это выращивание десяти свиней на улице под открытым небом. Там себестоимость очень высока. Если мы не будем их поддерживать, они просто вырежут свиней и закроются. После этого цена на мясо будет не просто высокая, а гипервысокая», – объясняют отраслевые эксперты.

Что в остатке? Так или иначе, но за последние 10 лет госбюджет помог селу на сумму более 1 трлн. рублей. Это был один из нескольких национальных проектов! Только по госпрограмме развития сельского хозяйства на 2008–2012 гг. потрачено более 550 млрд. рублей! Вопрос – дошла ли помощь по назначению. Наглядный результат – недовольны все. Крестьяне – потому что помощь со свистом проносится мимо тех, кому действительно нужна. Очевидно – немалая доля федеральных денег оседает в карманах регионального начальства. Так что, когда эти чиновники говорят о защите отечественного производителя продовольствия, в действительности они прикрывают другое. Может, собственные кошельки.

А население стонет от цен на продовольствие. Как показало недавнее исследование статистического агентства Евростат, цены на еду в России – одни из самых высоких в мире. Средняя российская семья при многократно меньших доходах тратит на продовольствие больше денег, чем европейцы. Может, цены такие высокие, потому что поддержка села – кривая?