Сахалинцы опять протестуют

Рыбаки Сахалина опять протестуют. Более 1 тысячи человек – участников митинга «Мы за реки без сетей!» вышли в субботу на площадь Победы в Южно-Сахалинске с плакатами: «Свободу рекам Сахалина!», «Крайний, руки прочь от лососевых рек!», «Сахалинский лосось в опасности!» и др.

Митинг стал реакцией на последние действия Росрыболовства. 15 марта чиновники Росрыболовства и правительства Сахалинской области начали процесс создания 31 рыбопромыслового участка (РПУ) на 30 нерестовых реках Сахалина и Курил для промышленного рыболовства. В регионе, где лов лосося более ста лет ведется исключительно в море, а нерестовые реки всегда бережно сохранялись, как родильный дом для рыб, это решение выглядит как из ряда вон для коренных жителей островов. Против выступили объединения рыбопромышленников и рыбаков-любителей, общины коренных малочисленных народов Севера, природоохранные и правозащитные организации, политические партии.

Рыбопромышленники из Долинского, Смирныховского и Анивского районов рассказали, какую угрозу представляет промысел в реках для стабильности лососевых ресурсов и устойчивости рыболовства. Руководитель клуба рыболовов-любителей «Сахалин-Курилы» Олег Бутыгин привел факты стремительного сокращения численности многих непромысловых видов рыб, прямо зависящих в своем жизненном цикле от лосося. Как пояснил «АН» руководитель общественной организации «Экологическая вахта Сахалина» Дмитрий Лисицин, прибрежный промысел на Сахалине и так очень развит, промышленные квоты осваиваются полностью, и многим предприятиям уже не хватает выделяемого объема лососей. Дополнительный же вылов в реках приведет к еще большему изъятию ресурса. Это возможно либо за счет уменьшения объемов традиционного морского промысла, либо за счет лососей, необходимых для поддержания воспроизводства в реках. Чиновники утверждают, что промышленный лов лосося в реке необходим из-за угрозы переполнения нерестилищ, поэтому якобы излишки рыбы надо изымать. Однако, по мнению науки, некоторое переполнение нерестилищ рыбой не несет прямых негативных последствий для воспроизводства. Замор обычно происходит при низких уровнях и высоких температурах воды и может случиться и при небольшом количестве рыбы в реке. При высокой плотности заполнения нерестилищ происходит перекапывание ранее отложенной икры, и в расчете на одну самку выход молоди снижается. Но зато растет общее количество молоди, скатывающейся из реки в море. Таким образом, снижение заполнения нерестилищ в результате промышленного лова лосося в реках приведет к уменьшению выхода молоди лососевых и, как следствие, к сокращению рыбных запасов.

Представитель коренных народов Севера Анастасия Бугрей от имени малых народов, общин и родовых хозяйств Сахалина выступила против начала промысла лосося в реках. Участие в митинге приняли студенты нескольких сахалинских вузов. Под звуки живой нивхской музыки на воздушных шарах плакат с надписью «РПУ в реках» был запущен в небо – то есть прочь с Сахалина. 4,5 тысячи подписей, собранных за последние две недели под обращением против рыбопромысловых участков на реках, направлены президенту, премьер-министру и в соответствующие федеральные и региональные органы государственной власти.