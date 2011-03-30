Пензенская региональная аномалия

Карту будущих социальных неурядиц России без особых проблем может составить любой пользователь Всемирной сети, сопоставив уровень экономического развития российских регионов. Речь идет не только о традиционно беспокойных республиках Северного Кавказа, повышением уровня жизни и оздоровлением экономики в которых сейчас серьезно занимается федеральная власть. Угрозу может представлять даже мирная Пензенская область, тихо разоряемая многолетними экстравагантными экономическими экспериментами.

На днях, например, губернатор Василий Бочкарев поручил своим чиновникам разработать план реорганизации личных подсобных хозяйств в кооперативы. Понятно, что, когда массовая коллективизация неожиданно спускается с регионального верха, затевается это не от хорошей жизни. Но все равно выглядят такие планы, мягко говоря, необычно. К тому же это далеко не первый достойный внимания широкой общественности проект Василия Бочкарева в аграрной сфере.

Не так давно тот же губернатор решил обязать всех владельцев оптовых баз заняться сельским хозяйством и развивать пивную промышленность, чтобы кормить коров ее отходами. Если же вспомнить другие недавние инициативы губернатора (насчет повсеместного выращивания кроликов, например), то в такой оригинальности мышления можно заподозрить даже некоторую неадекватность реальному положению дел.

Ознакомиться с этими инициативами и реакцией на них жителей Пензенской области можно в Интернете, где в видеороликах, выложенных неизвестными авторами, губернатор предстает в образе хваткого дельца, за спиной которого стоят оборотистые родственники.

Действительно, несмотря на внешнюю склонность к мечтательности, если не сказать к маниловщине, Василий Кузьмич явно умеет считать деньги. За непревзойденную деловую хватку, как отмечало в свое время информагентство InterRight, народная молва наградила его прозвищем Доля. Да и родственники Бочкарева пошли «в бизнес» решительной колонной. И первым среди них был Вениамин Бочкарев, родной племянник губернатора. В свое время, возглавив «Региональный инвестиционный центр», молодой человек получил контроль над целыми отраслями местной промышленности.

Особое внимание племянник уделяет сельскому хозяйству. Так, много шума наделала атака подконтрольных ему структур на «Молочный комбинат «Пензенский». По данным газеты «Наша Версия», вначале комбинат окружили плотной стеной фирм-посредников. А потом попросту переписали имущество госпредприятия на частные структуры. Апофеозом этого «разгосударствления» стала передача имущества ГУП «Константиново», которое стоило, по самой скромной оценке, 33 миллиона рублей, по «договору мены» за шесть бездокументарных акций ЗАО «Константиново». Ценой в шесть тысяч рублей.

Впрочем, подобного рода комбинации выглядят детскими шалостями на фоне попытки захвата другого предприятия той же отрасли: холдинга «Молпромгрупп». Это предприятие, перерабатывающее около 70% всего молочного сырья в Пензенской области, попало в сферу интересов губернаторского клана в 2008 году. Гендиректору комбината было сделано классическое «предложение, от которого невозможно отказаться», после чего тот продал 34% активов преуспевающего холдинга за… три тысячи рублей!

Затем, доведя предприятие до банкротства, самозваные «инвесторы» задействовали Уголовный кодекс и возбудили несколько уголовных дел против руководителей комбината.

В настоящий момент окружение Бочкарева имеет более чем серьезные позиции и в хлебопекарной отрасли (мы уже писали об этом в одном из последних номеров нашей газеты и только что получили очень интересные новые документы, с которыми несколько позже познакомим наших читателей). Таким образом, семья получила уникальную возможность контролировать стоимость потребительской корзины в масштабах целой области. Станет ли результатом такой монополизации снижение цен на основные продукты питания для населения – вопрос риторический. До сих пор монополии в добровольном уменьшении собственных прибылей еще никто не замечал. В том числе и монополии семейные, прочно сросшиеся с властными структурами.

Тем временем, по данным областного центра стратегических исследований, уровень жизни в Пензе – один из самых низких в России, а суммарные расходы на здравоохранение, образование и социальную политику в расчете на душу населения – самые минимальные в Приволжском федеральном округе. Как считает руководитель Пензенского областного института соционики Анатолий Бодров, «социально-экономическое положение в регионе можно оценивать как критическое».

О том, как растет недовольство населения области нынешним правлением одного из самых экстравагантных региональных лидеров России, реально можно будет судить на предстоящих осенью выборах. И по объему административного ресурса, который, по-видимому, в экстренном порядке придется задействовать, чтобы густая тень не затмила светлый образ партии власти, которая ни в массовом разведении кроликов, ни в экстренном развитии пивной промышленности для прокорма коров, слава богу, до сих пор не замечена.

Но стоит ли дожидаться проявления недовольства на федеральных выборах, чтобы убедиться, что в области не все в порядке? Как показывает опыт другого региона России, феноменально успешный «семейный бизнес» и опора на странные, экзотические проекты для решения насущных проблем быстро сходят на нет, лишь стоит Кремлю обратить серьезное внимание на ненормальное положение и подобрать на должность более подходящего руководителя.