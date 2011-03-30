Пензенская региональная аномалия
№ 12(253) от 31.03.2011 [«Аргументы Недели », Иван КЛЮЕВ ]
Карту будущих социальных неурядиц России без особых проблем может составить любой пользователь Всемирной сети, сопоставив уровень экономического развития российских регионов. Речь идет не только о традиционно беспокойных республиках Северного Кавказа, повышением уровня жизни и оздоровлением экономики в которых сейчас серьезно занимается федеральная власть. Угрозу может представлять даже мирная Пензенская область, тихо разоряемая многолетними экстравагантными экономическими экспериментами.
На днях, например, губернатор Василий Бочкарев поручил своим чиновникам разработать план реорганизации личных подсобных хозяйств в кооперативы. Понятно, что, когда массовая коллективизация неожиданно спускается с регионального верха, затевается это не от хорошей жизни. Но все равно выглядят такие планы, мягко говоря, необычно. К тому же это далеко не первый достойный внимания широкой общественности проект Василия Бочкарева в аграрной сфере.
Не так давно тот же губернатор решил обязать всех владельцев оптовых баз заняться сельским хозяйством и развивать пивную промышленность, чтобы кормить коров ее отходами. Если же вспомнить другие недавние инициативы губернатора (насчет повсеместного выращивания кроликов, например), то в такой оригинальности мышления можно заподозрить даже некоторую неадекватность реальному положению дел.
Ознакомиться с этими инициативами и реакцией на них жителей Пензенской области можно в Интернете, где в видеороликах, выложенных неизвестными авторами, губернатор предстает в образе хваткого дельца, за спиной которого стоят оборотистые родственники.
Действительно, несмотря на внешнюю склонность к мечтательности, если не сказать к маниловщине, Василий Кузьмич явно умеет считать деньги. За непревзойденную деловую хватку, как отмечало в свое время информагентство InterRight, народная молва наградила его прозвищем Доля. Да и родственники Бочкарева пошли «в бизнес» решительной колонной. И первым среди них был Вениамин Бочкарев, родной племянник губернатора. В свое время, возглавив «Региональный инвестиционный центр», молодой человек получил контроль над целыми отраслями местной промышленности.
Особое внимание племянник уделяет сельскому хозяйству. Так, много шума наделала атака подконтрольных ему структур на «Молочный комбинат «Пензенский». По данным газеты «Наша Версия», вначале комбинат окружили плотной стеной фирм-посредников. А потом попросту переписали имущество госпредприятия на частные структуры. Апофеозом этого «разгосударствления» стала передача имущества ГУП «Константиново», которое стоило, по самой скромной оценке, 33 миллиона рублей, по «договору мены» за шесть бездокументарных акций ЗАО «Константиново». Ценой в шесть тысяч рублей.
Впрочем, подобного рода комбинации выглядят детскими шалостями на фоне попытки захвата другого предприятия той же отрасли: холдинга «Молпромгрупп». Это предприятие, перерабатывающее около 70% всего молочного сырья в Пензенской области, попало в сферу интересов губернаторского клана в 2008 году. Гендиректору комбината было сделано классическое «предложение, от которого невозможно отказаться», после чего тот продал 34% активов преуспевающего холдинга за… три тысячи рублей!
Затем, доведя предприятие до банкротства, самозваные «инвесторы» задействовали Уголовный кодекс и возбудили несколько уголовных дел против руководителей комбината.
В настоящий момент окружение Бочкарева имеет более чем серьезные позиции и в хлебопекарной отрасли (мы уже писали об этом в одном из последних номеров нашей газеты и только что получили очень интересные новые документы, с которыми несколько позже познакомим наших читателей). Таким образом, семья получила уникальную возможность контролировать стоимость потребительской корзины в масштабах целой области. Станет ли результатом такой монополизации снижение цен на основные продукты питания для населения – вопрос риторический. До сих пор монополии в добровольном уменьшении собственных прибылей еще никто не замечал. В том числе и монополии семейные, прочно сросшиеся с властными структурами.
Тем временем, по данным областного центра стратегических исследований, уровень жизни в Пензе – один из самых низких в России, а суммарные расходы на здравоохранение, образование и социальную политику в расчете на душу населения – самые минимальные в Приволжском федеральном округе. Как считает руководитель Пензенского областного института соционики Анатолий Бодров, «социально-экономическое положение в регионе можно оценивать как критическое».
О том, как растет недовольство населения области нынешним правлением одного из самых экстравагантных региональных лидеров России, реально можно будет судить на предстоящих осенью выборах. И по объему административного ресурса, который, по-видимому, в экстренном порядке придется задействовать, чтобы густая тень не затмила светлый образ партии власти, которая ни в массовом разведении кроликов, ни в экстренном развитии пивной промышленности для прокорма коров, слава богу, до сих пор не замечена.
Но стоит ли дожидаться проявления недовольства на федеральных выборах, чтобы убедиться, что в области не все в порядке? Как показывает опыт другого региона России, феноменально успешный «семейный бизнес» и опора на странные, экзотические проекты для решения насущных проблем быстро сходят на нет, лишь стоит Кремлю обратить серьезное внимание на ненормальное положение и подобрать на должность более подходящего руководителя.
Кирилл КАБАНОВ, руководитель Национального антикоррупционного комитета, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека:
- События, подобные тем, что происходят сегодня в Пензенской области, казалось бы, давно остались в «беспредельных» 90-х годах. Особенно впечатляет то, что может заслужить название «творческого подхода» к Уголовному кодексу. Не менее поражает и ощущение вседозволенности.
Складывается впечатление, что модное словосочетание «инвестиционный климат» в регионе не рассматривается вовсе, лишь бы «жить не мешали». Москва ведь далеко, и это, видимо, объясняет как «смелость» местных властей, так и поразительную терпеливость отечественного регионального бизнеса. Так что «управа» на региональных боссов может найтись только со стороны Федерального центра.
Яна ЯКОВЛЕВА, председатель некоммерческого партнерства «Бизнес‑солидарность»:
– Увы, но подобного рода ситуации, когда региональная власть, зачастую еще и соединившись с криминалом, начинает захватывать бизнес-сферу, тесня собственников и предпринимателей, сегодня в России стала обычным явлением. Самый яркий пример – Кущевка, в которой дело дошло до массового убийства, а губернатор края Ткачев признал, что слияние региональных властей, в том числе и правоохранителей, с криминалом существует практически в каждом районе. В особенности такое отношение к бизнесу со стороны региональных властей проявляется к владельцам фермерских хозяйств. Если все будет идти дальше такими темпами, то в России некому будет даже картошку выращивать. К сожалению, правоохранительные органы, которые должны защищать собственность, занимаются противоположным делом – обеспечивают разного рода захваты чужой собственности, получая свою долю, зачастую слившись в единое целое с местными властями и местным криминалом.
Геннадий ГУДКОВ, депутат Госдумы РФ, заместитель председателя Комитета по безопасности:
– Во многих регионах, в том числе и в Пензенской области, налицо все следствия выстраивания пресловутой «вертикали». Мы получили полное отсутствие коллегиальности в принятии решений и тотальное «местничество», когда ведущие позиции во власти и бизнесе занимают родственники «сильных мира сего» (причем начинается это не на уровне региональных администраций, а в федеральном аппарате).
И вот результат: многие региональные руководители решают, что им все можно и, мягко говоря, теряют чувство реальности. Как ни грустно, вмешательство федеральной власти ни к чему не приведет: эту порочную систему она сама и создала. Единственный выход, который я вижу, – вернуть прямые выборы руководителей субъектов Федерации. Или, в крайнем случае, ограничивать губернаторство двумя сроками. Иначе пензенская ситуация будет постоянно повторяться.
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