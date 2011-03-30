Российские цари отдыхали именно в Крыму

Избрание Владимира Андреевича КОНСТАНТИНОВА на должность спикера крымского парламента жители полуострова восприняли оптимистично. Хороший хозяйственник и организатор, Константинов – в первую очередь патриот Крыма. Строительная фирма «Консоль», которую он до этого возглавлял, возводила в Крыму исключительно красивые и добротные здания, многие из которых стали украшением полуострова. О том, что ждет гостей курорта в предстоящем сезоне, и не только, – наша беседа.

- Владимир Андре­евич, у многих россиян отдых в Крыму ассоциируется с перебоями подачи воды и невысоким уровнем сервиса, чего не скажешь о курортах других стран.

– Кто так считает, видно, давно не отдыхал в Крыму. О перебоях с водоснабжением крымчане забыли лет семь назад. Хочу отметить, что на Южном берегу вода в кране очень качественная. Это, между прочим, талые воды и реки заповедных горных районов. Комфортных первоклассных здравниц и отелей все больше и больше. Процесс идет в геометрической прогрессии. При этом возводятся и абсолютно новые комплексы, и активно реконструируются старинные отели и пансионаты. Они соответствуют всем мировым стандартам. Сохраняя все лучшее, что было создано до нас, мы идем в ногу со временем…

– А в чем, по-вашему, преимущество Крыма перед конкурентами – теми же Турцией, Египтом?

– Боюсь, у вас места в газете не хватит. По территории наш полуостров вроде не так уж велик – эдакий маленький орден на груди планеты Земля. Но насколько же оно многообразно, это сказочное королевство! По природе, по пейзажам, по климату, по разнообразию побережья, по истории и архитектуре. У нас есть места, где – говорю ответственно – никогда не ступала нога человека, там разгуливают лишь табуны диких лошадей. Южный берег – это субтропики, пальмы, огромное количество экзотических и хвойных растений, насыщенный фитонцидами воздух, скалы, гроты, прозрачная вода, через которую на большой глубине видны камешки и галька. Район Сак – это чудодейственные и уникальнейшие в мире грязи. За Евпаторией – дикие пляжи с чистейшим кварцевым песочком – чем не бразильская Копакабана? Рядом – полупресные заливы с чистейшей бирюзовой водой… Поедешь на Восток, там в Ленинском районе – белый-белый кварцевый песок и йодистое Азовское побережье. А пещеры, а водопады!.. А Бахчисарай с его садами, долинами, скальными монастырями, крымско-татарскими поселениями и национальной кухней. А крепости! Вы знаете, что наша керченская крепость из сохранившихся в Европе – самая большая и уникальная?

– Почему же, имея столько преимуществ, Крым слабо конкурирует с дальним зарубежьем? А в последнее время – с тем же сочинским курортом?

– Позвольте с вами не согласиться. Большинство зарубежных курортов потихоньку начинают себя исчерпывать. Да и сочинский влажный климат далеко не всем подходит. Почему все российские цари предпочитали отдыхать и жить именно в Крыму? Тут уникальный лечебный климат. И в этом наша «фишка», если хотите… Я уже не говорю о том, что, являясь воистину музеем под открытым небом, поражающий изысканностью дворцов и парков, неповторимостью старинных пещерных городов и монастырей, Крым имеет все шансы стать современной Крымской Ривьерой.

В советское время, когда существовала круглогодичная система оздоровления по профсоюзным путевкам, Крым принимал за сезон порядка 10 миллионов человек. И это осталось неким рекордом. Сейчас за год у нас отдыхают около 5 миллионов. При этом на июль и август мы имеем абсолютную заполняемость. Все путевки распродаются заранее. Перегруз никому не нужен. А вот продлить сезон – наша главная задача. И кстати, говорю абсолютно искренне, в другие месяцы отдыха в Крыму можно получить не меньше удовольствия. В конце мая – начале июня у нас море прогревается лучше, чем в Болгарии. После зимы оно абсолютно чистое. К этому времени созревают клубника и черешня. В аквапарках еще не так многолюдно. Кстати, в прошлом году море было теплым до самого конца октября. Мягкий бархатный сезон, удивительные флора и фауна, виноград, персики, хурма, вино… Что еще нужно человеку для счастья? Кстати, на нашем Южном берегу многие стали встречать Новый год. Зимой цветут розы и розмарин, а в лесах полно грибов. А уже в апреле начинается сезон загара, и вовсю цветет миндаль… Знаете, за свою многовековую историю Крым сохранил главное – он не перестает радовать, удивлять и завораживать…

– Стало быть, задача – сделать Крым местом самой модной тусовки, проведения тренингов, семинаров и тому подобных мероприятий.

– Совершенно верно. Мы ничем не хуже Гааги, где в любое время года кого только не встретишь. Поэтому стараемся максимально насытить межсезонье интересными мероприятиями. Многие привыкли к осенним авторалли и фестивалю хризантем. А вот в нынешнем году с 6 по 12 июня гости Ялты смогут попасть на фестиваль «Великое русское слово», который будет проводиться в рамках культурного обмена. Приедут хор Пятницкого, ансамбль «Березка» и еще много звезд.

– А с кем из россиян готовите это мероприятие?

– С Борисом Грызловым, Михаилом Швыдким, другими представителями российской власти. Кстати, в этом сезоне мы попробуем составить конкуренцию Юрмале. С 6 по 10 сентября в Ялте планируется проведение грандиозного международного фестиваля «Крым Мьюзик Фест». Он будет проходить под патронатом Верховного Совета и Совета министров автономии. В этом фестивале примут участие мировые звезды, знаменитые артисты Украины и России. Таким образом мы намерены серьезно усилить позиции Крыма в конкуренции с мировыми курортами. Между прочим, художественным руководителем фестиваля будет Алла Пугачева…

Все большей популярностью сегодня пользуются у нас экстремальный и сельский туризм. Потихоньку обживаются яхтсмены и любители паруса. Спортивные турниры, сборы – по-прежнему огромный резерв, учитывая наши климатические условия.

– Время от времени из Крыма приходили известия о волнениях и конфликтах на национальной почве, что настораживало потенциальных отдыхающих. Какова ситуация сейчас?

– В Крыму веками уживаются почти 130 национальностей. Тут толерантность – в крови, в традициях. Не было у нас никогда резни на национальной почве. Православный монастырь и ханская мечеть были дружными соседями. В Крыму очень много национальной экзотики, традиций: русских, татарских, римских, греческих, украинских…

Выселение татар в годы войны стало большой трагедией. Но, когда действует политика здравого смысла, главное – определить правила. Конечно, абсолютной идеальной справедливости в таких вопросах, видимо, не бывает, но разумный компромисс всегда возможен. Татарское население очень органично и колоритно в многонациональном Крыму. Поскольку все крымчане – и татары в том числе, заинтересованы в успешности каждого сезона и курорта в целом, думаю, мы способны решать любые внутренние проблемы за столом переговоров.

– Владимир Андреевич, вы стали спикером практически монолитного парламента, в котором доминирует Партия регионов. Это отразилось на работе депутатов и жизни полуострова?

– Я был и депутатом прошлых созывов, поэтому могу ответственно говорить об изменениях. Крым после распада Союза пережил трудные времена. Хаос, разворовывание. Отсутствие единой стратегии развития. И высокое руководство, и местные князьки воротили как хотели. Из-за склок и бесконечных противостояний мы проигрывали другим курортам в темпах развития. Сейчас в крымском парламенте Партия регионов, которую я представляю, имеет 80 процентов мандатов. Доминирует конструктив. Появилась мощная поддержка из центра. Только в инфраструктуру – дороги, пляжи, набережные и прочее – вложено за последний год более миллиарда гривен. Надеюсь, гости полуострова заметят и оценят улучшения.

– По какому пути будет развиваться полуостров, названный премией природы человечеству?

– Разработана стратегия развития Крыма до 2020 года. Среди нескольких концепций мы выбрали инновационную модель. Саморазвитие территорий за счет внутренних возможностей. Инвесторам будут предлагаться уже готовые пакеты проектов, которые действительно нужны в данном населенном пункте. Акцент на многовекторности развития и на сохранении природных, архитектурных и исторических ценностей. Их в Крыму бесконечное множество. Где появился, например, первый в России лифт? В Ялте, на вилле «Елена». Когда мы реконструировали в Ялте старинную гостиницу «Таврида», я поймал себя на мысли, что влюбился в это здание и готов демонстрировать его уникальность гостям курорта…

– Стало быть, и российским инвесторам будете рады? Куда им, к слову, обращаться?

– У нас создано специальное бюро по инвестициям. Это Агентство регионального развития. Оно открылось в Симферополе и призвано оказывать помощь инвесторам путем предоставления услуг по принципу «единое инвестиционное окно», а также заниматься подготовкой, внедрением и сопровождением инвестпроектов.

– Владимир Андреевич, к сожалению, для многих мальчишек и девчонок спорт стал недоступен. Экономя на нем, государство теряет больше. Проблемы со здоровьем, компьютерная зависимость, курение, алкоголизм, наркомания – бороться с ними куда дороже. Вы лично до сих пор тренируетесь и возглавляете крымскую федерацию дзюдо и самбо. Какие видите пути решения проблемы?

– Пропаганда здорового образа жизни должна культивироваться. Как с малых лет мать приучает ребенка умываться, чистить зубы, так и спорт – это ежедневный образ жизни. Но сегодня, увы, всего 7 процентов населения активно занимаются спортом. Остальное же народонаселение, как это ни прискорбно звучит, упорно «работает на аптеку»... Исчезла философия массового спорта. Сегодня или просто негде заниматься, или цены доступны лишь избранным. Нужна программа развития социальной спортивной базы. Пусть это будет не бесплатно, но доступно. Например, государство строит спортзал, бассейн, корты, а средства на оплату коммунальных услуг – это не очень много – уже компенсируют члены секций. Пока же мы стараемся поддерживать энтузиастов на местах, развивать и сохранять ту спортивную базу, которая уцелела. Нынешним подросткам важно уяснить для себя одну простую истину – самоутверждаться надо не с сигаретой в зубах и с банкой пива в кармане. Выходи на ковер и там доказывай, что ты – мужчина. Я всю свою сознательную жизнь активно занимаюсь спортом и уверен, что именно он помог мне стать тем, кем я стал… Поэтому с большим удовольствием приветствую и поддерживаю инициативу керченского клуба «Слава», который организовывает в июне городской спортивно-патриотический праздник «Подарим детям мир спорта», информационным спонсором которого является ваше издание.