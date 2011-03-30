Весенний «чес» с подачи Минтранса

Министерство транспорта РФ вновь огорошило своих подопечных настолько, что достойно попасть в Книгу рекордов Гиннесса по скандальности выпускаемых распоряжений. На этот раз специалисты по пробкам и коллапсам с министром Игорем Левитиным во главе на три месяца – с 25 марта до 25 июня – запретили в России движение большегрузных машин с осевой нагрузкой более 5 тонн. Как выяснилось, шоссейные стратеги таким образом решили поберечь покрытие федеральных трасс на время весенней распутицы. Действительно, разве не проще объявить дороги зоной, свободной от автомобилей, чем вкладываться в их нормальное строительство, ремонт и обслуживание?!

Ограничения, правда, не касаются международных и пассажирских перевозок, а также фур, которые перевозят продукты питания, ГСМ, почту, лекарства. Но доставка бытовой и оргтехники, автомобилей, мебели и сотен других типов товаров на три месяца замораживается. При этом очевидно, что исполнить приказ Минтранса перевозчики не в состоянии, так как в цепочке перемещения грузов завязаны слишком многие отрасли экономики. Переориентировать такую значительную часть грузов на железную дорогу не удастся. Владельцам автобольшегрузов волей-неволей придется нарушать министерское «вето» и, как следствие, – платить дорожным чиновникам и инспекторам на каждом шагу немалые взятки.

Однако мириться с легализацией массовой коррупции в колоссальных объемах на дорогах предприниматели на этот раз оказались не готовы. В Интернете появилось видеообращение президента Объединения перевозчиков Сибири Вячеслава Трунаева к президенту Дмитрию Медведеву:

«Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Цель обращения – донести до Вас опасную напряженность в ситуации с временным ограничением движения транспортных средств по дорогам федерального и муниципального значения. В соответствии с приказами Минтранса №149 и №21 транспортным предприятиям практически приказано остановить свою деятельность с 25 марта по 25 июня», – говорит Вячеслав Трунаев.

Предприниматель подчеркивает, что из-за особенностей эксплуатации грузовиков в России осевая нагрузка даже пустого тягача достигает 5 тонн. На получение разрешения легально перевезти груз, по словам Трунаева, уходит две недели, и обходится оно в несколько сотен тысяч рублей. Никто из грузоотправителей не платит и не может платить эти безумные деньги и не ждет полмесяца разрешения на один рейс. Выход у перевозчиков один – нарушай приказ, но вези. Несмотря на все запреты, компании все равно вынуждены выпускать в рейсы тяжелые грузовики.

Это прекрасно понимают и в министерстве Игоря Левитина. Кривые проекты и нелепые запреты, которые последнее время обильно рожает Минтранс, не так абсурдны, как кажутся. Они просто преследуют иные цели, далекие от сохранности асфальтового покрытия. На это и обращает внимание президента и Вячеслав Трунаев:

«Многолетний опыт и практика показывают, что в период весенних ограничений объемы перемещения грузов по дорогам РФ не уменьшаются. Но при этом существенного ухудшения качества дорожного покрытия не происходит там, где содержанию и ремонту дорог отводится надлежащее внимание. А вот отряд коррупционных исполнителей весенних ограничений растет как на дрожжах. Любой перевозчик знает размер так называемой таксы для проезда поста весового контроля в том или ином регионе».

Очевидно, приказ издавался единственно в качестве создания кормушки для своих и, следовательно, стал катализатором коррупционных процессов на дорогах России. Такса на весовом контроле, кстати, заоблачна: чиновники не скромничают, ибо официально за сверхнормативный вес машины для водителя предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав до 6 месяцев, а на юридическое лицо может прийти штраф до полумиллиона рублей.

Вероятно, в этом году некоторые добросовестные грузоперевозчики все-таки будут вынуждены остановить бизнес и уволить сотрудников. «Как в этом случае быть с налогами, в том числе транспортными? Мы платим их в государственную казну, они расходуются на ремонт дорог, по которым нам запрещено ездить», – недоумевает Трунаев.

Что интересно, чиновники из команды главы Минтранса Игоря Левитина в упор не хотят признавать разрушительный потенциал собственных постановлений. Начальник управления эксплуатации и сохранности автодорог Росавтодора Игорь Астахов в ответ на видеообращение Вячеслава Трунаева пояснил, что подобные ограничения весной вводятся Минтрансом ежегодно. И не три месяца, а меньше. По словам Астахова, компании-перевозчики в это время без затруднений, даже «с энтузиазмом», переходят на малотоннажные грузовики. И вообще это, мол, «некритично».

Сами перевозчики иного мнения по поводу «некритичности» коллапса грузоперевозок для экономики страны. В видеообращении они попросят Дмитрия Медведева наложить мораторий на «заведомо коррупционные приказы» Минтранса. Интернет-выступление вызвало уже сотни откликов с советами перевозчикам в знак протеста перекрыть тягачами федеральные трассы.