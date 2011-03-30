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Жизнь без счетчика Гейгера

России нужны новые АЭС, но не уран-плутониевые, а ториевые

№ 12(253) от 31.03.2011 [«Аргументы Недели », Надежда Попова ]

Жизнь без счетчика Гейгера

Похоже, что из всех известных российских политиков серьезную прессу, в частности, газету «Аргументы неделi», читает только вице‑спикер Государственной думы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Напомним читателю: «АН» постоянно дают материалы о проблемах атомной отрасли. А сразу несколько публикаций были посвящены ториевой энергетике. Именно о ней на встрече с Владимиром Путиным накануне его отчета перед Государственной думой говорил лидер ЛДПР в минувший вторник.

После  страшных и неоднозначных событий на японской АЭС «Фукусима» весь мир пересматривает свои отношения с мирным атомом… Но России ничего не надо менять кардинально. Достаточно поменять топливо в ядерных реакторах: попрощаться с ураном и плутонием. А новые станции с ториевыми реакторами строить уже под землей. Не надо больше экспериментов с плутонием, период полураспада которого длится более 24 тыс. лет. Надо избавлять от плутониевого чудовища.

В. Путин на встрече с В. Жириновским обратил внимание на то, что именно с лидера ЛДПР он начал череду консультаций с руководителями парламентских партий перед своим выступлением перед депутатами Государственной думы, которое должно состояться в апреле. В. Жириновский предложил премьеру уделить в своем докладе особое внимание дальнейшему развитию атомной энергетики.

– Российские ученые предлагают создавать ториевые реакторы, длительность работы которых будет составлять 50 лет, – сказал Жириновский, – а вредное воздействие будет в несколько раз меньше. При использовании этого вида топлива невозможно то, что сегодня происходит в Японии.

К слову, в помпезных программах Росатома на ближайшие годы вообще нет никаких проектов об использовании тория. Заметим и то, что на многочисленные публикации в «АН» глава Росатома Сергей Кириенко не отреагировал ни разу. А когда вышел первый материал об изобретении новосибирского физика Льва Максимова «Ториевая бомба российского Эдисона» (07.05.2007 г.), как рассказали «АН» люди из окружения С. Кириенко, глава Росатома на одном из совещаний в резкой форме потребовал не обсуждать ториевую тему. И даже прикрикнул: «Молчать!»…

Тем временем ториевым реактором Максимова заинтересовались в Национальном ядерном центре Карлсруэ (Германия). А вряд ли прагматичные немцы стали бы рассматривать через лупу негодный проект. И выдавать российскому физику международный патент на изобретение.

Редакция «АН» выражает надежду на то, что председатель правительства В. Путин примет взвешенное решение. Сегодня все мы находимся на перепутье: оставим в атомной отрасли все как есть (включая Кириенко и его «музыкальную» команду) и будем нервно ожидать очередных новостей об авариях и остановках на старых АЭС (а ЧП на атомных объектах Росатом старательно замалчивает). Или же сделаем шаг вперед, вернее сказать, не шаг, а прыжок. Переведем атомные станции на ториевое топливо. Обойдем США, Францию. Норвегию, Китай, Индию. Обойдем всех. Какие могут быть перспективы? У огромной страны они могут быть огромными. И самое главное – Россия, отважившись на такой прыжок, сможет уберечься и от Чернобыля, и от Фукусимы. Страшны и сами эти ядерные трагедии. Но еще страшнее последствия этих катастроф.

Надо сделать правильный выбор.

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