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Духовность в ассортименте

Нужны ли школьникам «Основы религиозной культуры»?

№ 12(253) от 31.03.2011 [«Аргументы Недели », Надежда ЛАРИНА ]

Духовность в ассортименте

На днях в школах России начался последний этап эксперимента, в рамках которого более 500 тыс. российских четвероклассников будут изучать новый предмет – «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Впервые эти уроки появились в школьной программе год назад. Эксперимент идет в 21 регионе России. Если опыт признают удачным, с 2012 года «Основы…» станут обязательными для изучения во всей стране.

Задача на деление

Курс ОРКСЭ появился в российских школах по распоряжению Президента РФ Дм. Медведева. В Минобрнауки меньше чем за полгода разработали программу и запустили в печать учебные пособия. Однако способ преподавания многих удивил. Вместо единого для всех курса родителям и детям предложили выбрать один из шести модулей. Например, при желании можно подробно знакомиться с православием, буддизмом, иудаизмом либо исламом. Или выбрать «Основы мировых религиозных культур» (на этих уроках рассказывают, что называется, обо всем понемногу). Наконец, можно изучать «Светскую этику»: там речь ведут о морально-нравственных проблемах без привязки к религии. После того как выбор сделан, класс делится на группы. Каждая отправляется изучать свой модуль в отдельный кабинет, к своему педагогу.

У деления на модули есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, по словам известного правозащитника, члена Общественной палаты Бориса Альтшулера, такой вариант программы ограничивает монополию представителей православной церкви в сфере духовно-нравственного воспитания. Они уже несколько лет ратуют за появление в школьной программе предмета «Основы православной культуры» (до 2009 года он преподавался в 15 регионах, а в четырех – Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской областях – был обязательным). Так что вариативность стала закономерной уступкой представителям других конфессий.

Свои доводы в пользу «модульной» программы есть и у педагогов, ведущих уроки. «На мой взгляд, только погружение в определенную тему дает результат, – рассказывает Марина Высоцкая, преподаватель основ православной культуры в школе №22 г. Ставрополя. – Я стремлюсь не напичкать ребят знаниями, а поговорить о нравственности и морали. И вижу, как меняются мои ученики: становятся мягче, терпимее. Вряд ли этого удалось бы достичь, если бы мы изучали комплексный курс и неслись, что называется, галопом по Европам».

С другой стороны, «разделительный» подход таит в себе немалые опасности. Он явно не поможет воспитывать толерантных граждан, уважающих убеждения других. Если каждому школьнику о нравственности будут рассказывать по-своему, дети в конце концов перестанут понимать даже своих одноклассников. Отношение к незнакомым представителям другой нации или религии тоже вряд ли окажется доброжелательным. В лучшем случае «чужаков» обойдут стороной, в худшем – начнут силой доказывать, «кто в доме хозяин».

«Безусловно, духовно-нравственное воспитание в школе необходимо, – рассуждает Борис Альтшулер. – Но именно в 10–11 лет дети делят сверстников на «своих» и «чужих». В некоторых регионах, где преподаются основы православной культуры, ребята другой веры порой становятся в классе изгоями. В Воронежской области одноклассники избили мальчика, у которого отец – протестантский священник. Получается, что мы провоцируем опасные ситуации. Лучше всего было бы преподавать всем детям общий курс «Основы мировых религий», не дающий поводов для розни».

Несмотря на разумные доводы, в Минобрнауки от модулей отказываться не собираются. «Наша единственная задача – позволить изучать то, что интересно ребенку и родителям», – заявила в интервью корреспонденту «АН» Елена Романова, заместитель начальника отдела Департамента государственной политики в образовании Министерства образования и науки РФ. Но такой подход настораживает. Ведомство полностью снимает с себя ответственность за негативные последствия. Чиновникам безразлично, что будет чувствовать православный ребенок где-нибудь в южном регионе, когда весь класс отправится на ислам, а он один – на свой урок. Похожие проблемы не исключены в центральных регионах, где неприязнь к «понаехавшим» после раздельных уроков ОРКСЭ только укрепится. Возможные ссоры, слезы, драки, психологические проблемы. Но все это слишком мелко для Минобрнауки. Там думают исключительно об абстрактном «выборе» и начисто забывают о детях. Ради которых, собственно, это все и затевалось.

Региональный аргумент

Самый оригинальный выбор сделали школьники и родители в Калмыкии и Чеченской Республике. В Калмыкии больше половины учеников выбрали буддизм. В Чечне, как и ожидалось, «пальма первенства» досталась исламу, а светскую этику не выбрал никто. Тем не менее в республике стараются преподавать основы ислама так, чтобы развеять все тревоги по поводу превращения региона в «культурное гетто».

«На курсах мы постоянно призываем учителей сравнивать ислам с другими религиями и подчеркивать сходство культур, – говорит Ганга Ильмурзаева, директор Института повышения квалификации работников образования Чеченской Республики. – Этот предмет преподается на русском языке. Кстати, многие русскоязычные дети с удовольствием выбирают «исламский» модуль. Никаких конфликтов на национально-религиозной почве у нас нет».

Что приказано, то и учат…

Как показывает практика, пока директорам приходится сталкиваться не с «нравственными» сложностями, а с организационными проблемами. В России нет ни одной школы, где велись бы все шесть модулей ОРКСЭ одновременно. Как правило, это связано с выбором учеников. Более 90% четвероклассников отдали предпочтение трем предметам: светской этике, основам мировых религий и основам православия. Однако почти в каждой школе нашлись дети, которым интересны ислам, буддизм или иудаизм. Обычно их набирается не более пяти. Обеспечить отдельные уроки школы не могут: нет ни педагогов, ни денег на оплату лишних ставок. В некоторых регионах ребят из разных школ, выбравших «редкий» модуль, раз в неделю возят на общие занятия. Но в большинстве уговаривают перейти на изучение другого предмета.

Иногда ученикам помогают представители религиозных конфессий. Например, как рассказал сотрудник аппарата главного раввина России Андрей Глоцер, в прошлом году им пришлось решать проблемы в Красноярском крае. Там не оказалось преподавателей по иудаизму, и выбравших этот модуль просили поменять решение. В конце концов нужных педагогов все же нашли. А православной общественности пришлось заступаться за Пензенскую область. Перед стартом эксперимента в прошлом году неожиданно выяснилось: ни один человек в регионе не пожелал изучать «Основы православия». Оказалось, школьные директора предлагали на выбор только два модуля – светскую этику и основы мировых религий. Сегодня в Пензенской области с основами православия знакомится значительное количество учеников.

Госдума – совесть нации?

Много вопросов вызывают учебные пособия по курсу ОРКСЭ. Их подготовили в рекордные сроки – всего за полгода. В итоге, по признанию педагогов и экспертов, учебники получились скучными, а порой и откровенно глупыми. Это подтвердила независимая экспертиза, проведенная Институтом философии РАН. Его сотрудники дали отрицательные заключения по трем модулям: буддизму, исламу и светской этике. Последнему досталась самая суровая критика. «Абсурдно само понятие «светская этика»: его нет ни в русской, ни в зарубежной философии», – отмечает Ольга Зубец, научный сотрудник сектора этики Института философии РАН.

Попытка создать «учебник нравственности» вылилась в сборник непонятно как подобранных фраз и понятий. Например, разговор о плохих и хороших моральных качествах сводится к потрясающему тезису. Оказывается, для ответа на вопрос о том, «что такое хорошо и что такое плохо», надо подумать – что помогает или мешает жить, делает жизнь лучше или хуже. Выходит, самые нравственные люди в России – чиновники-взяточники и олигархи. Только им удается все время делать свою жизнь все лучше и лучше. Похоже, у авторов учебника – те же представления о морали, что и у дикаря из известного анекдота. Он, напомним, заявил: злом считает случай, когда сосед угнал у него стадо коров. А добром – когда он угнал стадо коров у соседа. Кроме того, в идеологическом плане книга далеко не нейтральна.

Этика в учебнике получилась не светской, а «советской» в худшем смысле этого слова. Понятие морали свели исключительно к послушанию, а высшей ценностью объявлен человек, который беспрекословно подчиняется правилам. Иллюстрации тоже однобокие: сплошь спорт, военная служба и благотворительность. А глава о морали и совести почему-то открывается изображением Государственной думы. Интересно, что имели в виду авторы?

По мнению специалистов, курс светской этики (и религиозные модули тоже) вполне могли бы заменить дополнительные уроки истории и литературы. Не согласиться сложно. Но, к сожалению, их место прочно занято курсом ОРКСЭ. И он, судя по всему, своих позиций уже не сдаст.

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