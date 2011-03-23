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Осторожно – лед

№ 11(252) от 24.03.2011 [«Аргументы Недели », Дмитрий ГРИНЕВ ]

Осторожно – лед

С приходом весны резко подскакивает кривая несчастных случаев на водоемах. Кого-то гонит на лед рыбацкий азарт, кого-то – необходимость добыть пропитание. Подтаявший лед страшнее открытой воды в силу своей кажущейся надежности. Что же нужно знать, чтобы не попасть в опасную ситуацию, и как вести себя, если вас все же угораздило провалиться?

Правило первое и главное: с приходом теплых дней без острой необходимости не заходите на лед вообще! Даже если за пять минут до вас по этой дороге прошла лошадь, это вовсе не гарантирует вашей безопасности. Весенний лед коварен!

Если вам страшно необходимо пересечь водоем по льду, запомните следующее: лед тоньше возле берегов, около торчащих изо льда коряг и кустов, в районе грязных пятен, старых кострищ, устьев впадающих ручьев и рек, в местах быстрого течения, на внешней стороне излучин реки, над бьющими ключами, в районе сброса промышленных отходов, в местах затянувшихся прорубей.

Снег в опасных местах обычно темнее, иногда просевший. Вас должно насторожить журчание воды из-под снега. Потрескавшийся лед, как дорожный указатель, предупреждает: «Не лезь сюда – провалишься».

Нужно помнить, что распределение нагрузки на возможно большую площадь здорово снижает опасность. Не стесняйтесь перебраться через речку ползком. Набьется снег в рукава, зато будешь жив. Поможет также пара листов фанеры: кидаете один перед собой, шагаете на него, забираете тот, что сзади, перебрасываете его вперед, и все снова. Если вам это не нравится, возьмите с собой на «дорогу смерти» хотя бы доску или прочную палку. Проваливаясь, бросьте ее поперек полыньи – она поможет вам удержаться или выбраться.

Услышав потрескивание льда, немедленно остановитесь, а еще лучше аккуратненько валитесь на спину и отползайте назад – там вы уже были. Даже если до цели осталось несколько метров, ни в коем случае не пытайтесь прорваться вперед.

Пока идете по льду, постарайтесь запомнить все, что может вам помочь, если вы попадете под лед: полыньи, проруби, тонкие места, расстояние до берега и т.п.

Ну что же, вы не вняли советам и все-таки провалились? Самое-самое главное, наиглавнейшее – не теряйте голову, не вопите со всей дури, не молотите руками и ногами по воде, не кидайтесь на лед, как тюлень на айсберг. Главное – спокойствие. В девяти случаях из десяти люди гибнут, имея все возможности спастись, из-за истерики и неумения. Если вы поддались панике, считайте, что уже можно вызывать водолазов.

Прежде всего определите течение, пока вас не затянуло под лед. Освободитесь от лишнего груза и тяжелой неудобной обуви – жизнь дороже. Проверьте ногами дно – вполне может оказаться, что здесь по пояс… Выбираться нужно против течения, тогда оно будет поднимать ваши ноги, а не затягивать, и лучше всего в ту сторону, откуда пришли, – там лед прочнее. Помните – холодная вода вызывает судороги, и при излишне резких движениях мышцы может свести. Делайте все плавно и расслабленно. Все время зовите на помощь, но так, чтобы это не лишало вас сил. Если у вас есть что-нибудь острое, воспользуйтесь этим. Втыкая острые предметы в лед и подтягиваясь, вы выберетесь из полыньи. Опытные рыбаки в деревнях часто по весне носят с собой «сибирский клей» – два гвоздя-двухсотки, связанные бечевкой между собой за шляпки и пропущенные через рукава верхней одежды на манер детских варежек. Таким образом, они всегда под рукой, и, провалившись, не нужно тратить время на их поиски – втыкаешь их в лед и потихоньку выбираешься, подтягиваясь.

Если у вас нет ничего, что помогло бы вам, выбирайтесь сами… Совмещая «тюлений бросок» с ввинчивающимся движением, выползите на лед спиной или хотя бы плечами. Продолжайте вращательное движение, и вы выберетесь на лед. Не вскакивайте сразу на ноги, отползите от полыньи подальше.

Если случилось самое страшное и затянуло под лед, ваши шансы резко падают, но отнюдь не до нуля. Постарайтесь быстро сориентироваться, используя память, свет, течение. Быстро, но без суеты, чтобы не расходовать драгоценный кислород, постарайтесь пробраться к полынье, берегу или другим местам, которые выше названы как самые опасные. Возле берега попробуйте, уперевшись ногами в дно, а плечами в лед, пробить его. Именно пробить, а не продавить.

Выбрались? А теперь бегом к людям. И старайтесь не думать о том, что можете замерзнуть. Лучше кричите и ликуйте от радости, что спаслись. И запомните – умный человек может выпутаться из любой передряги, а мудрый никогда в нее не попадет.

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