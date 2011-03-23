Коррупция, пожалуй, самая страшная беда России. Пострашнее даже дорог и дураков. Эта гниль точит дерево державы на всех уровнях, делая бесполезными любые попытки вытащить ее из болота. И бороться с ней неимоверно трудно. Особенно – бороться изнутри. Будь ты хоть честный гаишник, хоть губернатор, хоть сам президент. Все усилия вязнут, как в тине. А иногда коррупция может даже нанести ответный удар. В полной мере на себе это ощутил губернатор Тульской области Вячеслав Дудка.

В начале славных дел

На пост губернатора Тульской области Вячеслав Дудка пришел в 2005 г., сменив на нем Василия Стародубцева. Отставной полковник-артиллерист, участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Его открытость, армейская прямолинейность, основательность снискали симпатию у жителей области. Среди чиновников же это не вызвало энтузиазма. То, что новый губернатор принялся обновлять команду, ему сразу начали ставить в вину. Дескать, тащит во власть своих людей. Эти упреки более чем странны. Получается, чтобы завоевать чиновничью любовь, он должен был оставить на своих местах людей, в чьих качествах не уверен, и ни в коем случае не брать тех, кого давно знает и кому доверяет? Простите, но даже президенты приходят со своими командами.

Хозяйство Вячеславу Дудке досталось не из простых. А тут еще мировой финансовый кризис подоспел, подрубив многие далеко идущие планы под самый корешок. Но ни сам губернатор, ни его команда не сложили руки, не принялись плакаться федеральному центру, вымаливая бюджетные копеечки. Даже в этих сложнейших условиях подконтрольная Вячеславу Дудке область продемонстрировала, скажем без ложной скромности, отличные результаты по большинству показателей. По многим из них Тульская область серьезно опередила средние показатели по стране. Но судите сами – цифры говорят лучше любых слов.

Впереди остальных

За 2005–2010 годы темп роста индекса физического объема валового регионального продукта Тульской области – важнейшего показателя экономики – составил 138,6% (по РФ – 126,0%). Индекс промышленного производства в сопоставимых ценах достиг 130,5% (по РФ – 117,7%). Объем инвестиций в основной капитал вырос в 2,6 раза, в два раза опередив средний показатель по стране (1,3 раза), объем иностранных инвестиций – в 4,2 раза. Оборот розничной торговли в физическом исчислении увеличился в 2,2 раза (по РФ – в 1,6 раза), объем строительных работ – в 2 раза (по РФ – в 1,3 раза). Ввод в действие жилых домов в 2010 г. по отношению к 2005 г. возрос в 2 раза (по РФ – в 1,8 раза). За тот же период в 2,3 раза возросли доходы бюджета области. Реальные доходы населения по отношению к 2004 г. увеличились в 1,9 раза, реальная заработная плата – в 1,5 раза. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума сократилась с 20 до 10,9%.

Объем инвестиций в основной капитал за период 2005–2010 гг. вырос в 2,6 раза. В рамках реализации инвестиционных проектов было создано более 8 тыс. дополнительных высокооплачиваемых рабочих мест.

В Тульской области продолжается реализация крупных инвестиционных проектов. В настоящее время инвестиционный портфель Тульской области включает в себя 141 проект на сумму 612,2 млрд. рублей. Запускаются новые производства – от памперсов и туалетной бумаги до цемента, бетона и карбамида.

За один только 2010 г. в Тульской области создано 19 новых предприятий и производств. Объем капитальных вложений в эти проекты составил более 33 млрд. рублей, создано около 3 тыс. новых рабочих мест.

В настоящее время с Минобороны России согласованы ближайшие шаги по восстановлению тульских аэродромов в российской структуре авиаперевозок.

Впервые за много лет построены новые общеобразовательные учреждения – Большескуратовская основная школа в Чернском и Воскресенская средняя школа в Дубенском районах. На бюджетные средства проведена реконструкция Новомосковского и Кимовского детских домов, Ясногорского технологического техникума. Приобретено 389 комплектов учебного оборудования, 85 школьных автобусов. 366 образовательных учреждений области получили автоматизированные рабочие места.

В учреждения здравоохранения поставлено и введено в эксплуатацию 554 единицы диагностического оборудования на сумму 524,8 млн. рублей, поставлено 176 автомобилей скорой медицинской помощи.

За 2005–2010 гг. рождаемость увеличилась на 21,5%, смертность уменьшилась на 9,7%, а естественная убыль – на 27,5%.

Где мошна забрюхатела мздой

В общем работа в области кипит. Цифры если не грандиозные, то, во всяком случае, впечатляющие. А сколько еще планов на будущее! И вот тут, на взлете, Вячеслав Дудка получает фактически выстрел в спину.

Неужели нашлись люди, которым не по душе то, что Тульская область так резво бежит вперед, опережая другие губернии?

Нет, разумеется. Все гораздо проще и непригляднее. Еще в самом начале своего губернаторства Вячеслав Дудка неоднократно говорил, что категорически не переносит мздоимства и казнокрадства и будет вести с ними борьбу все время, пока находится у руля области.

Со временем эти чувства только окрепли. А как им не окрепнуть, когда любые дела, новшества, любые начинания вязнут, как в липкой глине, в чиновничьей нечистоплотности и корысти? Когда любая работа тормозится, если она должным образом не «смазана».

И вот пару лет назад терпение губернатора лопнуло. И полетели головы!

Первым был освобожден от должности глава администрации города Тулы Альберт Уколов – за грубые нарушения при приватизации городского имущества. На льготных, чуть ли не «нулевых» условиях с молотка уходили лакомые куски. «Отцы» городской приватизации предлагали продать даже те предприятия, которые в принципе не подлежат акционированию, поскольку имеют особо важное значение для жизнеобеспечения города. Такие, например, как Управляющая компания Тулы, «Тульские городские электрические сети», «Тулгорводоканал». Общий урон области от столь оригинальной приватизации составил более полумиллиарда рублей. За возврат части незаконно отданного имущества администрация области до сих пор бьется с приватизаторами.

Недавно вслед за Уколовым последовала глава города Алиса Толкачева. Почти полгода длилась ее война с частью городских депутатов. То они ее лишали полномочий, то она их. Доходило до смешного – лишенные возможности провести заседание в здании городской администрации, одно из заседаний депутаты провели в кафе. И все это время город оставался без хозяина, предоставленный самому себе, пока губернатор не положил конец этому затянувшемуся безобразию собственной властью.

В череде уволенных чиновников высокого ранга – замы губернатора Первухин, Бритвин, начальник департамента здравоохранения Юдин, ряд других «товарищей». На взятках погорели высокие чины из Пожарного надзора и ГИБДД. Правоохранительные органы области, включая и Федеральную службу безопасности, с полного одобрения губернатора принялись выводить нечистых на руку чинуш на чистую воду одного за другим. Под ногами взяточников начала гореть земля.

Будем честными – Вячеслав Дудка порой перегибал палку. Иногда он спешил заклеймить мздоимцев, не дожидаясь решения суда. То есть называл коррупционерами формально пока еще «безвинных» людей. Полковничья прямолинейность и непримиримость по отношению к продажным чиновникам в этом случае подводили его. Но трудно не понять чувства губернатора, чьи подчиненные ударяются во все тяжкие один за другим, ослепленные жадностью и не слышащие предостережений.

На одном из своих выступлений Вячеслав Дудка в ярости сетовал: «Да что ж такое-то! То ли демонические силы у нас действуют, то ли космическое излучение вредит – сколько ни говори, что нельзя брать взятки, поймаем, все равно берут. Ведь предупреждал сто раз! Будем сажать! И все равно берут!»

Губернатор продолжал свой крестовый поход против взяточников, и бизнес продажных чиновников зашатался. Вопрос об ответном ударе оставался делом времени.

Гусь в коробочке

Генерал-майор Волков с 2006 г. был военным комиссаром Тульской области. Дудка хорошо его знал, и в 2008 г. предложил генералу ответственный участок – департамент имущественных и земельных отношений. Прямо скажем – весьма взяткоемкий участок. Но бывший полковник верил бывшему генералу, как солдат может верить солдату.

Но генерал не оправдал доверия. Как вежливо выразился сам губернатор, Волков позволял себе определенные слабости, простительные для обычных людей, но непозволительные государственному чиновнику высокого ранга. Не будем гадать, что имелось в виду под этим обтекаемым определением. Дудка неоднократно предлагал Волкову поменять отношение к службе, но тот не внял уговорам. В конечном итоге губернатор попросил Виктора Волкова освободить кресло.

А 6 января нынешнего года грянул гром среди ясного неба. Волков арестован за крупную взятку. При всех недостатках бывшего подчиненного такого оборота Вячеслав Дудка не ожидал.

Оказалось, что господин Волков предложил свои услуги корпорации «ГРИНН», владеющей сетью гипермаркетов. За «какие‑то» 40 млн. рублей чиновник обещал бизнесменам заключить на выгодных условиях договор бессрочной аренды земельного участка по Калужскому шоссе, где корпорация планирует открыть гипермаркет. Руководители корпорации оценили аппетиты чиновника и решили, что дешевле и практичнее сотрудничать с контрразведчиками.

Но это был не последний неприятный сюрприз. Через полтора месяца, 26 февраля, губернатор Дудка собирался в отпуск в Дубай, восстановить здоровье после операции. Оперативники ФСБ задержали его прямо в аэропорту «Домодедово», чтобы отправить на допрос в Следственный комитет. Причиной этой унизительной процедуры стало то, что Волков, оказывается, заявил, будто бы брал эти деньги для Дудки, а сам был просто посредником.

Узнав об этом, взбешенный губернатор потребовал очной ставки с Волковым. «Я не хочу оправдываться или что-то опровергать и доказывать, – сказал Дудка. – Я просто хочу, чтобы этот… повторил свои слова, глядя мне в глаза». От очной ставки Волков пока почему-то отказывается.

А тем временем выяснились пикантные подробности задержания Волкова. Оказывается, сам факт взятки произошел еще в ноябре прошлого года. Но тогда оперативники ФСБ не стали его задерживать. Они ждали, куда деньги двинутся дальше – не пойдут ли они выше. Телефонные разговоры Волкова прослушивались. Но за два месяца при едва ли не ежедневных встречах Волкова и Дудки деньги своего владельца так и не поменяли. Более того, даже разговора на эту тему не было. Тем не менее оперативники продолжали, образно говоря, сидеть в засаде.

И дождались. 5 января Волков позвонил Дудке и сказал, что сейчас привезет рождественский подарок. И вышел из офиса с картонной коробкой. Вот оно! Удача! – решили контрразведчики. Но до губернатора Волков не доехал, попав в небольшое ДТП. Опасаясь, что деньги могут пропасть, оперативники были вынуждены произвести задержание и изъять коробку со «взяткой». Каковы же были их удивление и разочарование, когда оказалось, что в коробке – живой рождественский гусь!

Работаем дальше

Губернатор, разумеется, несколько обескуражен такими событиями. Он был уверен, что в хороших рабочих отношениях с сотрудниками областных УВД и УФСБ. Именно их информация стала основанием для увольнения многих высокопоставленных чиновников области. Но обиды губернатор не держит. В конце концов, это их работа. Вот только инцидент в «Домодедове» он считает ошибкой – это было чрезмерно и необоснованно, все можно было сделать по-человечески.

В том, что против него развязана информационная война, Дудка не сомневается. И откуда ветер дует – тоже догадывается. Многим он «наступил на хвост». А учитывая, что Дудка полон решимости отвоевать обратно полмиллиарда, которых недосчиталась казна после лихой «уколовской» приватизации, дело уже не в личных обидах. Деньги – это гораздо серьезнее.

Но сдаваться полковник в отставке не собирается. «Засуетились – значит, идем в правильном направлении».

А на вопрос: «что вас сейчас заботит больше всего?», губернатор отвечает: «Подготовка к паводку». Зима была снежная, если не подготовиться заранее – могут быть неприятности. Работать надо.