«Белая и Черная Роза» российской олигархии

Сразу после наступления Нового, 2011 года, в российских «верхах» появилась новая шутка. Будто бы ситуация в верхах политической и экономической власти определяется войной «Белой и Черной Розы».

На самом деле войной между «белыми» и «черными» «олигархами», связанными с теми или иными политиками и чиновниками. «Белые олигархи» – это те, кто успел за предшествующие годы «отмыть» свои капиталы и активы, закрепиться на Западе. Они видят дальнейшее развитие страны под руководством президента Дм. Медведева на следующий президентский срок 2012–2018 годов. В их окружении якобы считают, что только он является гарантом того, что Запад обеспечит российским капиталам и их владельцам спокойную жизнь. «Замораживания» счетов не последует. К таким «белым олигархам» будто бы относятся, в частности, М. Фридман и П. Авен, В. Вексельберг и О. Дерипаска. Хотя этот список, естественно, намного длиннее.

«Черные олигархи», соответственно, те, которые закрепиться на Западе не успели. К ним будто бы относятся обе братские пары, приближенные к В. Путину: Ковальчуки и Ротенберги. Они видят защиту «от происков Запада» в В. Путине. И одновременно опасаются, что Дм. Медведев может их в случае чего «сдать». Поэтому и хотят возвращения на пост Президента России В. Путина.